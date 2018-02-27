Киноcolorия: Как житель Хабаровска попал в Uroboros

Сцены для фильма хабаровского режиссера снимались в Таиланде, Венгрии и даже Либерии

Кинематограф… Он чарующий, притягательный, бесконечно заманчивый. Мир иллюзий, фантазий и химер. Мы любим строить воздушные замки, любим тех, кто готов погрузить нас во вселенную самообмана. Такое наше подсознание – бегством за экран мы непроизвольно спасаем себя от трудностей жизни. Хотя бы на короткий промежуток времени. И мы готовы платить за это.

Но если нам захочется узнать, что происходит по ту сторону миража, мы будем разочарованы. Суетливая «кухня», ломающиеся декорации, не те костюмы, «запоротые» дубли. Готовый фильм – это бриллиант, который очень долго шлифуется. Методично, рутинно и без всякой романтики.

Режиссер. Тот самый центр призрачного космоса. Это он заставляет маски рыдать и смеяться, дергает кукловодные ниточки, выстраивает композицию. Но это лишь часть процесса. Остальное время постановщик занят совершенно приземленными вещами. И об этом я и расскажу.

Наши люди в Париже

Хорошее кино не создается за один день. Даже за один месяц (хотя и встречаются редкие случаи). На первый взгляд кажется, что все просто. Достал камеру, распределил роли да ходи, снимай. Отнюдь.

Хабаровскому режиссеру Андрею Исканову порой нужно несколько лет, чтобы снять картину. Затяжной труд оправдан – постановщик имеет несколько зарубежных кинонаград, с ним работают американские и европейские дистрибьюторы. Лента Исканова Visions of Suffering: final directors cut будет презентована в марте на парижском фестивале независимого кино Sadique-Master.

Жители и гости столицы Франции должны были увидеть еще один фильм хабаровчанина – Uroboros. К сожалению, из-за многочисленных сложностей премьеру картины пришлось отложить. В данный момент Исканов доснимает Uroboros. На съемки он пригласил и меня. Во-первых, исполнить эпизодическую роль продажного полицейского. Во-вторых, воочию показать, с какими трудностями сталкивается творец во время рабочего процесса.

«Uroboros по жанру - это мультифактурный фильм. То есть основной стиль - это прежде всего магический реализм. Но также это философская притча-размышление о жизни, любви и смерти. Ближе к финалу - это драма и даже трагедия. Это отнюдь не простой фильм. В нем присутствуют многогранные персонажи, несколько открытых финалов, сознательно рассчитанных на домысливание зрителем», - говорит кинематографист.

Сцену с полицейским разбили на две части. По сценарию страж порядка ночью решает проверить здание психбольницы. Там он встречает маньяка и, приняв того за обычного гражданина, пытается выманить взятку. Участь оборотня в погонах печальна – ему суждено умереть от рук злоумышленника.

Где снимался Uroboros

Первая часть сцены была снята в Екатеринбурге. На кадрах запечатлен интерьер местного сумасшедшего дома. Вторую часть снимали в Хабаровске – в одной из квартир дома на Амурском бульваре.

Андрей Исканов нашел старую полицейскую форму (фильм не привязан к определенному времени и месту), которая мне оказалась маловата. В тесноте мне пришлось провести в общей сложности 16 часов – эпизод длительностью максимум три минуты мы снимали два дня. Исполнитель главной роли чувствовал себя не лучше, так как из-за надетой плотной кожаной куртки немилосердно потел (открыть окно нельзя – его плотно зашторили).

На одну из стен квартиры Исканов заранее поклеил обои, имитирующие каменную кладку. Сверху был натянут целлофан. Постановщик и его ассистент долго выставляли освещение. Это очень важный момент, так как кинолента призвана создать мрачное, «нуаровое» настроение.

Перед командой «Начали!» члены киносъемочной группы включили вентилятор и специальную лампу, моделирующую отсвет молнии (действие эпизода происходит осенью). В результате Исканов добился иллюзии сильного ветра, врывающегося в здание психбольницы и вспыхивающих на заднем фоне сполохов. Запущенная дым-машина затуманила помещение – при таком эффекте лучи светильников отлично видны. Этот color опять же придает сцене зловещее впечатление.

Итак, я включаю фонарик. Режиссер командует начало съемки. Я медленно прохожу вдоль стены, водя лучом по сторонам. Сцену повторяют несколько раз. Сначала репетиция, потом несколько дублей. Затем освещение переставляется и тот же самый проход снимается с другого ракурса. На экране это будет выглядеть так, словно я брожу не возле единственной стены, а осматриваю несколько комнат. Для создания подобного эффекта нам на помощь приходят «маски» - специальные фотографии с прорезями, которые выставляются перед объективом камеры.

Не все в кинокартине достигается такими операторскими приемами. Требуются и натурные съемки. Андрей Исканов сообщил, что отдельные сцены для фильма были созданы в Таиланде, Эстонии и даже в Либерии. Сам режиссер, правда, в эту африканскую страну не полетел – сказывается небольшой бюджет Uroboros. Попросил живущего там знакомого отснять необходимые виды.

«В Эстонии я запечатлел на камеру безлюдные виды старого Таллинна, - рассказывает хабаровский режиссер. - Там же, в городе Хаапсалу, были созданы кадры старинного готического кладбища с домиком-сторожкой, который служит в сюжете одним из мест действия. Когда я находился в Будапеште (Венгрия), с той же целью было отснято старинное, еще более красивое кладбище Kerepesi. На острове Пхукет записаны красочные флешбеки из прошлого героя, связанные с героиней фильма. Старая часть Пхукета построена в классическом португальском колониальном стиле, так что при желании его можно выдать за любой европейский приморский город от Франции до Испании».

Опасное кино

Кстати, о зарубежных съемках. Действие картины, как уже понятно, лишь отчасти происходит в России. Кадры из прошлого главного героя разворачиваются, в том числе, на юге Европы, а также во время военных действий в Либерии. Боевого командира протагониста играет британский режиссер Харри Бромли Девенпорт. Любители независимого кино его знают как создателя трилогии ужасов «Экстро».

Голос демона, на которого охотится герой, был озвучен актрисой Мануш. Ее актерская фильмография весьма богата – в нее входят такие картины, как «Амели», «Турист» и «Остаться в живых». Другого демона озвучила на студии в Стокгольме шведская фотомодель Лена Видал.

Сложности, связанные с производством киноленты, настигли Андрея Исканова и в Таиланде. Там снимался флешбек протагониста (главного героя в прошлом играет хабаровчанин Святослав Ильясов).

- Мы снимали в самом дальнем конце огромного пляжа, где всегда полно отдыхающих, - рассказывает режиссер. - Чтобы они нам не мешали, мы специально встали в шесть часов утра и на такси отправились туда. По сюжету герой настолько потрясен смертью своей возлюбленной, что бредет полностью одетый, сквозь бушующие океанские волны.

Одновременно с героем двигался я, снимая с разных ракурсов. В том числе из-под воды, камерой, укрепленной на длинной станине. В это время начался шторм. Пошел дождь, усилился ветер. Налетевшей волной меня отшвырнуло в сторону, на отполированные морем до бритвенной остроты подводные камни. Я сразу же почувствовал острую боль в ногах, но едва попытался встать, как меня накрыло новой волной и потащило по этим камням дальше. Когда я, наконец, выбрался на берег, то увидел, что из моих ног обильно сочится кровь. А перевязочных материалов под руками не было. В общем, чтобы не прекращать съемки, пришлось спешно доснимать героя, идущего сквозь бурлящие волны, уже с берега при помощи мощного телеобъектива.

Во время съемок моей «полицейской» сцены подобных экстремальных случаев, слава богу, не произошло. Итак, проход по комнатам сумасшедшего дома был завершен. Следующая сцена – встречаю маньяка. Выглядит он зловеще, но я оборотень в погонах, наглый и бесцеремонный. Можно сказать, коллега. Требую у героя поставить на землю чемодан, который он держит в своей руке. Тот подчиняется. В кейсе находятся странные, но вполне законные предметы. Заметив туристический топорик, я начинаю угрожать статьей за хранение холодного оружия, попутно намекая на возможность «договориться».

На этом первый день съемок был завершен. Было отснято с разных точек множество дублей. Герой потел, мне сильно жала рубашка, у кофра неожиданно оторвалась ручка, а реквизит все время куда-то терялся. Из-за больных колен я не мог долго сидеть на корточках (при осмотре чемодана), поэтому сцену приходилось раз за разом переснимать. А если еще добавить естественное стеснение перед камерой, периодическое забывание слов, не туда мотнулась голова, не там поставил ногу, неправильно сыграл эмоцию… В общем, актерская профессия - это действительно адский труд!

Фонтан эмоций

На второй день съемок стало чуть полегче, потому что в оставшихся сценах почти не было диалогов. Сценарий: «маньяк неожиданно хватает полицейского за руку, тот пытается выхватить из кобуры пистолет. Герои борются, маньяк успевает выхватить нож и ударить полицейского в шейную артерию. Тот умирает».

С первыми сценами оказалось просто. А вот когда дело дошло до борьбы… Сопротивляться пришлось почти в полную силу. Для сцены, где маньяк швыряет стража порядка об стену, пришлось отснять более десятка дублей. И все это время мой хребет терпеливо сносил удары судьбы.

После удара ножом в шею из артерии должна фонтанировать кровь. Просто приложить окровавленную ладонь к шее, по мнению Исканова, непрофессионально. Тем более физиологию человеческого тела режиссер знает неплохо – сказывается неоконченное медицинское образование. Но как тогда создать струи необходимой силы? Здесь в дело вступает грим.

Мне на шее закрепили специальные трубки. По ним в нужный момент зациркулирует искусственная кровь. Которую, кстати, Андрей Исканов сварил по собственному рецепту. И никакого кетчупа или вишневого сока! Трубки приделали к моему телу с помощью клея и лейкопластыря. Замаскировали тональным кремом. Ассистент режиссера сделал на моей шее имитацию разреза – страшную кровавую полосу с расходящимися от нее «кусочками кожи». Честно говоря, увидев грим, мне стало немного не по себе – уж больно натурально все выглядело. Сверху надели форменную рубашку и китель.

Снизу к трубкам подвели наполненный «кровью» шприц. После этого мы отработали сцену. Маньяк проводит ножом (искусственным, разумеется) мне по шее. Ассистент в нужный момент нажимает на поршень шприца. Но, думаю, читателю не особо приятно слишком подробно об этом читать. Скажу лишь, что сцена была снята на «отлично». Кровь фонтанировала аж до потолка.

Итак, съемки для меня были завершены. Я отмылся от искусственной крови и уехал домой писать эту статью. А вот форму спасти не удалось – ее отстирать уже невозможно. Но что не сделаешь ради творчества!

Андрей Канев

Фото автора и Андрея Исканова

После окончания пост-продакшена фильм Uroboros будет распространяться на всей территории Западной Европы силами двух компаний – шведской Last Exit entertainment и австрийской Black lava.

Саундтрек для Uroboros написал британский композитор-симфонист. Он работает преподавателем музыки в университете графства Йорк (Великобритания), имеет ученую степень доктора философии. Музыку для сцен второго плана написал немецкий музыкант Хилари Джеффери и его группа Inconsolable Ghost в соавторстве с Андреем Искановым.

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