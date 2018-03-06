Хабаровский край театральный: Гибель советской архаики и герметичности

В Хабаровске подвели итоги ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства. Если в прошлом году на обсуждении были жаркие споры и обвинения в архаике, то в этом все прошло спокойно, казалось, что все театральные деятели были рады и даже удовлетворены.

Может быть, «фирменная» театральная архаика в Хабаровском крае сдает свои позиции, современность и актуальность приходят вопреки консервативности что театральных деятелей, что публики.

Деньги, архаичность и герметичность

Как сказал член жюри Глеб Ситковский, театровед, критик, член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска», член координационной группы Ассоциации театральных критиков, общая проблема для России - география. Для Дальнего Востока эта проблема важная и серьезная. Что такое провинциальность? Это герметичность: театр варится в собственном соку. Те, кто нарушает эту герметичность, выигрывают. С одной стороны, у театров Хабаровского края есть стремление к выходу во внешний мир, с другой - есть и неприятие нового, архаичность.

И дело не в финансировании, видимо.

- Если есть разумные художественные руководители и администрация, которые ставят конкретные задачи и видят перспективы, то все будет в порядке. Поверьте, не всё измеряется финансами. Часто бывает - деньги есть, но при этом всё серо и скучно, - отметила Алла Туева, председатель жюри, театровед, музыкальный критик, член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска», руководитель литературно-драматургической части Московского академического театра оперетты.

В этот момент, вероятно, большинство присутствующих на подведении итогов подумали о Комсомольском театре драмы, где в прошлом году закончилась реконструкция. Была капитально отремонтирована сцена, холлы, заменен фасад, установлено самое современное световизуальное оборудование, проведено благоустройство площади перед театром, где появился фонтанный комплекс. На реконструкцию было направлено более 400 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Комсомольский коллектив представил на суд жюри четыре спектакля. Театральные критики вполне благосклонно к ним отнеслись, по крайней мере к одному - «Стеклянному зверинцу», и даже отметили работу молодой актрисы и музыку к постановке.

- А вот то, что мы слышали в спектакле «Русалочка», музыкой назвать сложно, - уверена Лариса Михайленко, член жюри, музыковед, музыкальный критик, кандидат искусствоведения, председатель правления Хабаровского отделения Всероссийской организации «Союз композиторов РФ». - Спектакль «Город на заре» Комсомольского театра драмы был насквозь музыкальным, но это настолько перенасыщенность музыкой, что вызывает отторжение. Тем более в спектакле эксплуатировались дети. Хотя стоит отметить, что актеры очень хорошо поют.

Комсомольскому театру драмы, уверены члены жюри, для того чтобы вырасти из «архаичных штанишек», нужно больше работать с приглашенными столичными режиссерами, устраивать творческие лаборатории.

Конечно, московских режиссеров приглашают. Но, как говорится, «Федот да не тот!». И порой вместо «свежей крови» получается застойная и архаичная жижица. Срубили «капусту» москвичи, поставили «коммерческий спектакль», и след их простыл. А деньги потрачены, и зияют черными дырами в афише вот такие столичные «детища».

Многие миллионы вложены в главный театр города особого президентского внимания и территории опережающего развития! Этот театр драмы сегодня укомплектован по последнему слову. А вот что с творчеством - не совсем понятно.

- Не надо забывать, что коллектив год работал в режиме реконструкции театра, то есть до открытия они репетировали на чужих площадках, - встала на защиту комсомольчан Марина Лоскутникова, первый заместитель министра культуры. - Раньше это был совсем другой театр. Сегодня появилась стартовая точка, которая позволяет выйти на принципиально другой творческий уровень. Слово за ними, коллектив должен доказать творческой составляющей профессиональную состоятельность.

Театр и музыка

Так получилось, что сегодня единственный профессиональный композитор в Хабаровском крае – Дмитрий Голланд, который тесно сотрудничает с театром «Триада».

Как считает Лариса Михайленко, композитор должен присутствовать при рождении спектакля, работать по возможности с драматургом, с режиссером, актерами. Это сотворчество очень важно.

- Мы посмотрели два мюзикла в Музыкальном театре. Что касается музыкально-исторической драмы «Муравьёв. Граф Амурский» Хабаровского театра драмы и комедии, это тоже мюзикл. Из этих трех вариантов самая удачная работа - в театре драмы, - рассказала Лариса Михайленко. - Теперь об опасности. Когда театр берет у композитора музыкальный материал, он, по сути, берет кота в мешке: проблема с плагиатом. Этим грешили, собственно, и великие композиторы. Например, у Джорджа Гершвина в «Рапсодии в стиле блюз» использованы темы композитора Франка, а Ллойд Уэббер черпал мелодии в творчестве Прокофьева. Но когда музыка откровенно вторична и театр берет ее, в то время композитор далеко, за пределами края, ничего не исправишь. Думаю, что обязательно нужна музыкальная экспертиза.

Жюри очень понравилась работа музыкального руководителя Елены Кретовой в спектакле «Цацики идет в школу» Театра юного зрителя. Образ, который был создан с помощью музыки, получился целостным, очень убедительным. И в спектакле ТЮЗа «Старший сын» была блестяще подобрана музыка, «била» очень точно в определенные драматургические места.

- Мне кажется, что театральный Хабаровский край переживает важный этап. Видно, что пошел процесс, - отметил Глеб Ситковский. - Например, после нескольких десятилетий затишья, когда ничего не было слышно о Хабаровском театре драмы, в этом году произошел важный сдвиг благодаря режиссеру из Санкт-Петербурга Евгении Богинской, и куда театр двинется дальше - неясно, но те работы, которые мы видели, достойны внимания.

Критик считает, что очень интересно работает Театр юного зрителя. По его мнению, ТЮЗ - лидер сегодня среди театров в Хабаровском крае. Спектакль этого театра «Детство» будет представлен на «Золотой маске» сразу в четырёх номинациях.

- Какое-то невероятное количество проектов, спектаклей! Театр постоянно выезжает за пределы региона, в Москву и Новосибирск. ТЮЗовский фестиваль «Наша тема» знают не только в Хабаровске, - рассказал театральный критик. - Мне бы хотелось, чтобы и Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре стали территорией опережающего культурного развития. У нас есть такое отношение к культуре: она вытягивает деньги из бюджета, дотационная сфера, быстрых результатов не видно, дадим копеечку, и пусть деятели сидят и помалкивают. А мне кажется, что культура и театр, а Россия в первую очередь театральная держава, принципиально важная вещь для экономики. Нам постоянно говорят: «Отток населения. Из региона уезжают, население сокращается». Сокращается не только потому, что негде зарабатывать, а потому что некуда пойти. Если есть мощное развитие театра, значит, людям интересно жить в этом городе, значит, есть дополнительный стимул здесь остаться.

Так происходила культурная революция в Пермском крае: то количество спектаклей, фестивалей и культурных событий сработало, и отток населения значительно сократился.

Члены жюри отметили, что в Хабаровском крае театры плохо общаются между собой, нет ощущения, что это команда, которая движется вперед.

- Суть нашего театрального дела – в открытости. Хабаровский край должен быть открыт всем новым театральным веяниям. Будущее у театров есть в Хабаровском крае. Потенциал для этого есть, - подчеркнул Глеб Ситковский. - Хабаровск - это тот город, который может выступить в роли объединителя всех театров на Дальнем Востоке.

Переломный гастрольный момент



Долгое время театры Хабаровского края практически не выезжали за пределы региона. И вот наступил переломный момент.

- Благодаря динамичному развитию Театра юного зрителя ситуация меняется. Этот театр – постоянный участник фестивалей и конкурсов федерального уровня. ТЮЗ выезжает, сравнивает, учится, напитывается извне, много интересного привозит и воплощает в Хабаровске. Команда очень сильная в театре, - отметила Марина Лоскутникова. - Сегодня ситуация меняется и благодаря правительству Российской Федерации. Дальний Восток сегодня в приоритете президента, правительства. В прошлом году мы это почувствовали. У нас появились средства в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Мы выезжали, и к нам приезжали. Правительство Российской Федерации нас сегодня спрашивает, что мы бы хотели для развития театральной деятельности на Дальнем Востоке. Мы будем готовить предложения по гастрольной деятельности.

Появятся ли новые интересные спектакли, смогут ли коллективы некоторых театров избавиться от почти анекдотичной архаичности, покажет время. Это всего лишь процесс, правда, от него зависит статус Хабаровска как театральной столицы Дальнего Востока. Пока что на театральной карте России от Красноярска до Тихого океана красный флажок лидера принадлежит городу, который белым парусом вдоль Амура. И еще. Ежегодно из конкурса почему-то выпадают негосударственные и муниципальные театры. А зря. Есть достижения и в хабаровском Белом театре, и в комсомольском театре юного зрителя «Зеркало теней». Ну и, конечно же, КнАМ - театр, который боготворят в Европе, но почему-то постоянно забывают чиновники в Хабаровске.

Юрий Вязанкин

Победители

«Лучшая режиссерская работа года» - спектакль Ольги Подкорытовой «Поляна сказок» (Театр кукол)

«Лучшая мужская роль» - Дмитрий Кишко за образ графа Волконского в спектакле «Муравьев. Граф Амурский» (Хабаровский краевой театр драмы)

«Лучшая женская роль» - Евгения Колтунова за образ мамаши в спектакле «Цацики идет в школу» (ТЮЗ)

«Надежда сцены» - Елизавета Азаренкова за роль в спектакле «Стеклянный зверинец» (Комсомольский театр драмы)

«Балетмейстер года» - Ольга Козорез, спектакль «Спящая красавица» (Хабаровский краевой музыкальный театр)

«Художник года» - Сергей Ким за сценографическое решение спектакля «Золотой теленок» (театр «Триада»)

«Событие года» - фестиваль-лаборатория «Наша тема» (ТЮЗ)

«За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» - Виталий Черятников (Хабаровский краевой музыкальный театр)

Специальные призы жюри:

«За поиск новых форм в театре для детей» - Хабаровский ТЮЗ, спектакль «Цацики идет в школу»

«За поиск новых форм в драматическом театре» - режиссеру Евгении Богинской за спектакли «Мне мое солнышко больше не светит» и «Бесконечный апрель», Хабаровский краевой театр драмы

Юрий Шарыпов, актер театра «Триада» - за роль Корейко в спектакле «Золотой телёнок»

«За вклад в сохранение театра художественного слова» - Марина Кунцевич, театр «Геликон»