Хабаровский край: Цирк, да и только

Что происходит с территорией детского счастья в Хабаровске? Цирк для многих маленьких хабаровчан, пожалуй, самое радостное, самое яркое место, где есть время и волшебству, и клоунам, и дрессированным животным, и всему тому, отчего сердце замирает. К примеру, глядя на акробатов под куполом.

Это - территория детского счастья. И если бы это счастье можно было взвесить, то оно исчислялось бы миллионами тонн.

Хабаровский цирк – тот, что в парке Гагарина - пока принадлежит Хабаровскому краю. Ранее Росгосцирк сообщил на своем сайте, что генеральный директор Российской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов в начале февраля этого года провел встречу с заместителем председателя правительства Хабаровского края Александром Федосовым. В ходе переговоров стороны обсудили технические вопросы, связанные с возможной передачей Хабаровского цирка в состав этой госкомпании.

Стоит ли региону лишаться цирка? В каком он сегодня состоянии? Что планируется? Что будет, если наш цирк приберут к рукам москвичи? Ответы на эти вопросы мы попытались найти у генерального директора Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры (КНОТОК) Олега Федосеева.

- Мы планировали два цирковых фестиваля. Первый – профессиональный. Сегодня его нетрудно организовать. У нас в Хабаровске пока нет своей труппы, своих аттракционов. Но рядом Корея, Сингапур и, конечно, Китай - там замечательные гимнасты. Конечно, привезти номера из центральной России. Наша страна славится на весь мир дрессированными зверями. Труппы, допустим, воздушных гимнастов, привезти из Европы. Мы его продумывали, просчитывали, при условии небольших инвестиций, он может себя окупить. Главное, дать жизнь еще одному культурному бренду Хабаровского края.

Стоит отметить, что от Урала до Тихого океана не проводится ни одного циркового фестиваля. Напомним, благодаря КНОТОК ежегодно в Хабаровске проводится Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который стал визитной карточкой региона. Сомневаться не приходится, что, появись в Хабаровске цирковой фестиваль, он станет событием не только для Дальнего Востока, но и для России.

Совсем недавно в Хабаровском музыкальном театре состоялась премьера оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». В спектакле были задействованы цирковые артисты – любители.

- Мы планируем и фестиваль детской цирковой самодеятельности. В Хабаровске есть две студии. Мы с ними сотрудничаем. Ребята из этих студий нам помогали продвигать представления в Хабаровском цирке. За это помимо того, что бесплатно ходят в цирк, дети имеют возможность и общаться с профессиональными циркачами, - рассказал Олег Федосеев. - Потрясающая цирковая студия работает в Амурске. В Приморье есть аналогичные детские коллективы. Мы и подумали: а почему бы не сделать межрегиональный детский цирковой фестиваль? Я поделился этой идеей в Российском Доме народного творчества. Там финансово поддержали эту идею. Планируется, что большой детский цирковой праздник пройдет в конце этого года.

- Что это дает детям?

- Они влюблены в цирк. Они даже не могут представать, как можно не уметь стоять на трубах, не уметь сесть на шпагат и сделать сальто-мортале! А когда ребенок надевает костюм рыжего клоуна, это совсем другой маленький человек!

Почему мы ратуем за детские фестивали, за детские центры? Кстати, мы оказываем помощь зоосаду. Если раньше просто были дружеские отношения, то сейчас партнерские. Мы же понимаем, что любовь к животным, семейные ценности формируются в детском возрасте. Ребенок один в цирк не ходит, он ходит с мамой или папой, или дедушкой с бабушкой. И один он в зоосад не поедет.

Передвижной цирк-шапито в Хабаровске работал с начала XX века. С 1930-х и до конца 1950-х годов он находился недалеко от площади Ленина. С началом строительства главного корпуса Хабаровского медицинского института цирк переехал на улицу Льва Толстого, напротив Центрального рынка.

- Цирк - не заболевание, не ориентация, это отдельный мир, другая жизнь, а цирковые артисты – просто другая раса людей! Цирковые делятся на тех, у кого эта профессия приобретена, и на тех, кто «родился в опилках». Родители репетируют, а в это время их ребенок бегает по арене. Есть настолько преданные своему ремеслу, как, например, недавно гастролировавший у нас Виталий Смолянец - единственный в мире дрессировщик, выступающий без ног.

В этом человеке живет какая-то невероятная любовь. Он лучится ею, как маленькое солнце. Собственно говоря, так и должно быть у цирковых: они люди необычные, почти волшебники. И даже свирепые тигрицы и львицы не могут устоять перед этой любовью. Они ведь не только большие кошки, они еще и девочки, актрисы. И они отвечают своему самому любимому человеку на свете взаимностью, как могут.

- К нам приезжал клоун Бо, которого узнал почти весь Хабаровск. Он не делится на человека и артиста на представлении. С утра, даже если в этот день нет представления, он накладывает грим, надевает клоунский костюм, садится на свой велосипед и едет по городу, общается с людьми. У него в карманах постоянно конфеты для детей, с которыми он балагурит и играет. Это человек живет цирком, творит добро, творит сказки.

Новое здание хабаровского цирка на 1300 мест построено в 2001 году в парке имени Юрия Гагарина. Хабаровский цирк считается одним из самых молодых в России. По мнению экспертов, его здание занимает третью позицию в рейтинге лучших цирков России.

- Когда было принято решение и цирк перешел под наше управление, мне показалось, что у нас будет еще и хорошая концертная площадка. Увидев, почувствовав запах, я понял, что до концертного зала еще как минимум должно пройти несколько лет. Первое - нужно было сделать так, чтобы в зале не воняло испражнениями животных. Арена удобна для циркачей, но неудобна для хореографии и вокала. При такой высоте конструкции потолка нужны были технические мероприятия, чтобы обеспечить качество звука в любом уголке зрительного зала. Была откровенная нехватка фонарей, свет был слабым. Было очень много на складских помещениях того, что нужно было давным-давно списать. Например, мы нашли четыреста литров ацетона. Спрашиваю: зачем? Оказывается, ацетон применялся для протирки кинопленок. Я говорю: «Кинопленки давно не используются, у нас же теперь цифровое кино!». Долго искали и нашли предприятие, где в производстве используется ацетон, и продали эту токсичную жидкость.

В 2005 году Росгосцирк не стал продлевать договор аренды Хабаровского краевого цирка. Поводом для такого решительного шага послужила обременительная арендная плата, которую Российской государственной цирковой компании приходилось платить краевому министерству имущественных отношений. Хабаровский цирк строился на деньги краевого бюджета, он является региональной собственностью. Росгосцирк же был арендатором и в последнее время вел себя как злостный неплательщик. А потом и вовсе прекратил арендные отношения. Чуть позже, после ухода Росцирка, было создано Хабаровское краевое унитарное киноцирковое объединение.

- Помещение у Росгосцирка было не свое, поэтому и отношение было соответствующее – выбитые двери, зияющие дыры вместо окон. Когда появилось киноцирковое объединение, были попытки все исправить, но это требовало значительных затрат. Здание недавно было построено, на реставрацию, естественно, никто денег бы не дал. Да и команды не было.

За два года управления цирком Краевым научно-образовательным творческим объединением культуры в цирке появился крепкий коллектив, появился хозяин.

- На сегодняшний момент я горжусь командой хабаровского цирка, потому что люди с полуслова, с полувзгляда понимают друг друга.

От запаха испражнений животных в цирке избавились, появилось необходимое световое и звуковое оборудование.

- Мы за эти два года, пока цирк у нас, отдали долг киноциркового объединения - 23 миллиона рублей. В целом КНОТОК вышел на такой уровень: на один рубль, вложенный государством, мы несем культуры на два рубля. Мы сделали 30% платных услуг от общего количества, сделанного культурными учреждениями края.

Мы усилили цирк за счет оборудования нашего объединения. Да, оборудование куплено в 2003 году, но оно есть. Мы используем его и на другие мероприятия. Из собственных конструкций мы «сочинили» подиум для цирка - чтобы была не арена, а сцена. Мы пытаемся двигаться дальше, чтобы было все «наряднее».

Цирковые программы разбавились фестивалями, концертами, выставками, хореографическими конкурсами.

- Если все грамотно делать при долгосрочном планировании, допустим, несколько подряд разножанровых фестивалей, это окупается. Мы не тратим бюджетные деньги на аренду чужих площадок, не сбиваем с концертного или театрального графика Музыкальный театр или концертный зал филармонии, у них свой плотный график загруженности. Кстати, мы как-то в цирке проводили хореографический фестиваль. И если плоскостная сцена позволяет кому-то из танцовщиков халявить в задних рядах, и жюри этого не видно, то на арене цирка - все как на ладони. Лучшие концертные залы – полукруглой формы.

- Если вернуться к цирку, то какие были интересные программы?

- Программы могут быть сборными, например, из восьми номеров – два проходящих. Мы, бывает, сами собираем программы, для оптимизации расходов нужно получать целые программы.

Долгое время не было хороших коверных. А тут произошло чудо. Приехали ребята - кенийцы, у них в программе были шикарные коверные. Они к нам попали совершенно случайно.

После того как они завоевали призы на престижном фестивале, стали работать в Европе. В России у них возникли какие-то проблемы с паспортами, и они вынуждены были остаться у нас в стране. По счастливой случайности в Хабаровск попали хорошие коверные, которые держали на себе программу. Понятно, что не Юрий Никулин и Олег Попов, но это была настоящая, качественная клоунада.

Во Владивостоке, например, открыли филиал Мариинки. Такой появляется тренд – заменять местные культурные заведения московскими филиалами. И некоторые считают, что это круто. Но у нас есть свои культурные достижения, свои традиции. Фонду Художественного музея позавидует любой раскрученный европейский музей. У нас в археологическом музее - самая древняя керамика в мире. В свое время наш Дальневосточный симфонический оркестр входил в десятку самых мощных оркестров в России. Мы же можем делать свой качественный культурный продукт. Зачем нам филиалы?

- Грубо говоря, если мы от лица Хабаровского края делаем филиал чего-либо в Москве, это гораздо круче, если мы делаем московский филиал в Хабаровске. Сейчас рассматривается хабаровский цирк как площадка, удобная Росгосцирку. Он не будет здесь создавать хабаровскую труппу, не будет заниматься детьми. На сегодняшний момент наш цирк - колоссальнейшая база. Любая цирковая труппа может провести в комфортных условиях долгое время.

Хабаровский цирк в состоянии принять любую программу, с комфортом разместить самых разных животных. Там есть слоновник, медвежатник, тигрятник, конюшня, кухня для животных.

- Это очень удобно с точки зрения концертного конвейера с расчетом на Японию, Китай, Корею. Там рынок бездонный. Мне стало интересно. Посмотрел баланс Росгосцирка в интернетовских открытых источниках: каждый год минус около полутора миллиарда. Будут ли они вкладывать деньги в здание хабаровского цирка? Они, скорее всего, будут вытаскивать деньги из Хабаровска.

Собственно, вопрос в другом. Либо Хабаровск используют как складское помещение, либо мы занимаемся мудрым, добрым, вечным и радуем детей, и удивляем китайских туристов. Пройдет некоторое время, и из Поднебесной поедут к нам за культурой.

- А может ли появиться на цирковой российской карте Хабаровск?

- При условии долгосрочной перспективы можно вырастить несколько профессиональных цирковых номеров, которые смогут ездить в Монте-Карло и на Ибицу и прославлять Хабаровский край. Цирковой номер – огромная работа. Люди отдают жизнь целых поколений. Талантливых людей у нас очень много. У нас проблемы с долгосрочными перспективами.

Юрий Вязанкин

Фото Елены Костюченко