Хабаровчане смогут увидеть наследника дикого «Хунхуза» в музее Амурского моста

В Хабаровске бронекорпус последнего бронепоезда пока просто выгружен на открытую площадку. Но даже в таком состоянии есть что-то брутальное в этих двух кусках бронированного кожуха для тепловоза, что когда «бегал» по дальневосточным магистралям.

«В реальности это бронекорпус на тепловоз серии ТГМ, что входил в состав бронелетучки БТЛ-1. Он был обнаружен на задворках станции Хабаровск-II. Платформ, что входили в состав бронелетучки, к сожалению, не осталось»,- рассказывает директор музея Амурского моста Виктор Паршин. «Наш бронепоезд стоял на станции долгое время без дела, он встал в строй в момент обострения советско-китайских отношений в 70-е годы прошлого века. Во время чеченской войны часть бронеплощадок использовалась железнодорожными войсками – в качестве эшелона минного разграждения. А то, что осталось - бронезащита тепловоза - в самом конце апреля 2018 года привезено в музей», - говорит Виктор Паршин.

После событий на Даманском правительство поручило разработку бронепоезда Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Оборона Забайкалья в то время в значительной мере была привязана к железнодорожной сети. В малонаселенной местности с редкими станциями и посёлками, разделенными десятками километров, уязвимыми оставались открытые перегоны железной дороги, многочисленные разъезды, туннели и путепроводы. Их захват или разрушение - блокада не только гарнизонов, но и всего района. Для защиты требовалось мобильное и эффективное средство. И тогда вспомнили о бронепоездах. В качестве локомотива был принят мощный дизельный тепловоз. Электротяга была неприемлема из-за малого уровня электрификации в то время путей за Уралом. Бронепоезд должен был действовать на любых ветках. К тому же электросеть в военное время оказывалась чрезмерно уязвимой.

Бронелетучка организационно входила в состав более мощного соединения – бронепоезда БП-1. Дизельный отсек тепловоза достаточно узкий, а ширина бронеколпака на моторный отсек - 3 метра 30 сантиметров. Так что для размещения во время боя десантников места было достаточно. «Да не смотрите вы на эти полки, что внутри. Долгое время бронекожух использовался как склад, потому видимо и уцелел», - рассказывает директор музея.

Виктор Паршин уверил, что в течение этого года бронекороб будет приведен в надлежащий вид- убрано все лишнее, срезан тонкий металл, будут открыты бронедвери. Под толстым слоем краски видны выщербины, сколы и иные повреждения. Вполне возможно, что наша бронелетучка и повоевала. Сам кожух пока что размещен на открытой площадке для осмотра снаружи. «Да что ему будет, - улыбается товарищ директор. – Тут лист толщиной 12 миллиметров». Но сталь, похоже, не броневая, а котельная – удар закаленным «клювом» альпенштока оставляет углубление на стенке бронекожуха. Со временем, делится планами директор музея, он будет установлен на тепловоз. Тем более что есть будущий носитель брони, бегает по путям одной из баз. «Есть идея, отыскав соответствующие платформы, воссоздать бронелетучку», - приоткрывает «планов громадье» Виктор Паршин. Ага, и на платформы поставить танки? «Тут если российская армия выделит из своих запасов»,- надеется директор музея Амурского моста.

Смотрю на эту коробку и вижу перед глазами легендарный БеПо «Хунхуз» и менее легендарный мотоброневагон «Заамурец», что были построены в Первую мировую войну Заамурской железнодорожной бригадой. Хочется верить, что бронепоезда не потеряны для истории, они просто ушли на дальние перегоны, чтобы лязгая броней, в надлежащий момент вылететь на передний край.

Андрей Дунаевский

Фото автора

Бронепоезд БП-1

Личный состав отдельного бронепоезда как воинской части - 270 человек, в том числе экипаж самого бронепоезда - 59 человек. Бронепоезд имел бронирование от 6 до 20 мм.

Боевая часть БП-1 состояла из следующих компонентов: бронированный тяговый тепловоз ТГ-16; штабной броневагон и одна спаренная 23-мм зенитная установка ЗУ-23;зенитная бронеплощадка; 2 страховочные платформы;2 платформы с 2 танками ПТ-76 на каждой, с усиленными броневыми откидными бортами-аппарелями; 4 платформы с 2 бронетранспортерами БТР-40жд на каждой; 5 бронелетучек БТЛ-1, которые могли использоваться самостоятельно или двигаться в общем составе бронепоезда.

Бронелетучка БТЛ-1

В состав каждой из бронелетучек входили: маневровый бронетепловоз ТГМ-14, в котором размешались командир, 9 десантников, радист, санинструктор и локомотивная бригада из 2 человек; 2 платформы с 1 танком Т-62 или Т-55 на каждой, а также бронеотсек для 8 человек с 4 пулеметами, что в отсутствие десанта мог использоваться как склад . Штатная численность личного состава бронелетучки - 23 человека.

Русские военные железнодорожники

Заамурская железнодорожная бригада сформирована в 1903 году, с началом Русско-Японской войны развернута по штатам военного времени. Железнодорожная бригада отдельного корпуса пограничной стражи Российской Империи предназначена для железнодорожного обеспечения КВЖД. Ее задача состояла в охране от бандитских нападений Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), станций, перегонов, разъездов и лесорубов, при строительстве и эксплуатации дороги. Протяженность дороги со всеми подъездными путями составляла 2 400 верст. На вооружении находились три блиндированных поезда (БеПо) для перевозки личного состава в районах действий бандитских отрядов хунхузов.