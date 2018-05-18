Хабаровск: Танцующие тигры, затаившиеся короли

В Хабаровске место хоккейных баталий, вечной мерзлоты и выбитых зубов стало ареной для проведения фестиваля корейской кухни, культуры и туризма

Без восточных единоборств не обошлось, но только вместо челюстей разбивались сердца фанаток кей-попа (корейских танцевальных бойз-бендов).

Организаторами праздника Страны утренней свежести выступили Генеральное консульство Республики Корея города Владивостока и Национальная организация туризма Кореи.

С торжественной речью открыл фестиваль вице-президент организации туризма центральной провинции Кёнгидо господин Хан Сан Хо. Он призвал хабаровчан посетить самое сердце Кореи, где повсеместно проходят съемки популярных дорам (корейских сериалов) и проводятся масштабные концерты кей-поп-групп - любимцев современной молодежи. После этих слов дыхание стоящей рядом со мной школьницы участилось, и она начала произносить неведомые для меня имена.

«Как же я хочу попасть на выступление «BTS» в Сеуле, обнять Чонгука и Чимина», – с тоской в глазах произнесла девушка.

«Нет, у Джей-Хоупа из «BTS» улыбка очаровательней и танцует он лучше», – возразила ей другая.

И подруги начали спорить, но, к счастью, их успокоили парящие веера ансамбля корейского танца «Чиндалле». Название коллектива переводится как «азалия». В Корее он считается цветком, оберегающим семью и являющимся воплощением женской красоты.

«Они сейчас танцуют ченганчум и пучхэчхум. Ченганчум – древний шаманский танец с веерами, – вспоминает пожилая кореянка. – Пучхэчхум – это традиционный танец, мне еще мама говорила, что он олицетворяет гармонию мира и шелест листвы».

Во время их выступления фестиваль буквально окутала тишина, и действительно, в ней как будто легко пробежал украдкой ветер по листьям. Но шелест прервал громогласный рык корейских «тигров» – танцующая тхеквондо команда «K-Tigers». Восток был и есть колыбель боевых искусств и поп-культуры. Раньше коллектив демонстрировал только приемы тхеквондо и акробатики, но сейчас, из-за массовой истерии и увлечения молодежи кей-попом, «тигры» начали еще и танцевать.

Делают они это нестандартно: разбивая доски, изображая массовую потасовку, с которой выходят, пританцовывая и рыча друг на друга, а иногда и на зрительный зал. В дикой природе тигры обитают в одиночестве и не формируют прайд, как львы. Но «K-Tigers» показали командный боевой дух, подбрасывая, перекидывая, тут же ловя своих полосатых собратьев.

«Я раньше занималась тхеквондо, поэтому номер «K-Tigers» для меня - приятная ностальгия. Они так классно совмещают боевые приемы с современными танцами, – делится впечатлениями зритель фестиваля Алена Юхнова. – Мне нравилось смотреть их ролики на YouTube, а тут они на расстоянии вытянутой руки дерутся и танцуют. Я еще успела с ними сфотографироваться! Представляешь?».

Следуя за ароматом лука и звуком скворчащего масла, можно было выйти на стенд с едой. Здесь мастера-кулинары OME Cooking Lab учат готовить геймуль-пайон – аппетитные блинчики из морепродуктов и с красным перцем. Для любителей пожара во рту корейские повара поделились секретом приготовления кимчи-джин - огненно-красного блина с острой квашеной капустой, луком, перцем и адской пастой. Только перечисляю, а начинают слезиться глаза и жечь во рту. Для сладкоежек мастера по изготовлению традиционной корейской вкуснятины привезли ккультхаре. В переводе на наш язык - это «моток ниток». Со стороны напоминает обычный медицинский бинт, но на вкус отдает медом, орехами и сахарной ватой.

Корея всегда славилась своей кухней, но еще больше эстетической медициной, поэтому дамы в возрасте выстроились в огромную очередь, когда увидели массажёр для рук.

Другие же участники примеряли традиционную корейскую одежду «ханбок», щелкались то тут, то там, изготовляли лотосы, рисовали амулеты, планировали поездки и уже начали учить язык.

Вся молодежь на фестивале ожидала молодую кей-поп-группу «The King», которая за день до выступления успела втайне от фанатов сделать фотографии на фоне Амурского пароходства и Гродековского музея. Корейские звезды появились только на завершающей вечеринке, где победителям лотереи разрешалось обнять «королей» и сделать с ними селфи.

А ведь для большинства хабаровских фанатов кей-попа - это первая корейская группа, чье живое выступление они увидели, а кому-то еще повезло с ней и обняться. Надеюсь, что отношения между Россией и Республикой Корея будут такими же крепкими, как объятия наших поклонниц «The King».

Ольга Яценко

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