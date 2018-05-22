Хабаровск: Университетский праздник на Утесе

В Хабаровске команда одного из самых больших вузов Дальнего Востока продемонстрировала свои таланты и возможности, приоткрывая дверь в студенческую жизнь

Наступило время, когда каждый выпускник школы ломает голову над тем, в какой университет поступать и какую специальность выбрать. За ответами школьники пришли 12 мая на масштабный фестиваль «Арт-кампус ТОГУ на Утесе». Команда самого большого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке продемонстрировала свои таланты и возможности и приоткрыла дверь в студенческую жизнь.

Различные интерактивные площадки предлагали не только посмотреть на интересные инсталляции и выставки, но и в неформальной обстановке побеседовать с преподавателями на тему вступительных экзаменов, а от самих студентов узнать, как стать востребованным работником в той или иной области. Факультеты и институты вот уже второй год стараются удивить гостей, и им это удается – желающие посетить мастер-классы выстраиваются в очередь.

От количества ярких зон с необыкновенными приборами разбегались глаза: над головой летает управляемый квадрокоптер с видеотрансляцией, буквально в двух шагах средневековые рыцари сражаются на мечах, а девушки загадочно улыбаются, поправляя национальные японские кимоно. И всю эту картину запечатлевают люди за холстами – так проходит мастер-класс по пленэру. Хочешь - играй в фанты с прохожими или наштампуй мешочек сувенирных монет, хочешь - пройди тест на IQ, а потом стань участником филологического рэп-батла и научись сочинять стихи. Здесь смешались гуманитарные, естественные и технические науки, но не потеряли свою аутентичность.

«Я человек технической направленности, поэтому больше всего мне понравились мастер-класс по 3D-моделированию и выставка физических приборов своими руками. Здесь ощущаешь себя в большом живом механизме, где можно познакомиться с новыми людьми, приобщиться к истории университета и просто весело провести время, например, посетив площадки по карате или балансборду», – поделился впечатлениями выпускник 11 класса Егор Самойлов.

«Арт-кампус ТОГУ» предлагает стать частью творческой, спортивной и волонтерской семьи. Кроме того, это отличный ориентир для школьника, который до конца не знает, с какой деятельностью хочет связать свою жизнь.

«Мы хотим наглядно показать, что собой представляет каждая специальность, чтобы помочь школьникам сделать более осознанный выбор своей будущей профессии. А тем ребятам, кто уже определился, мы даем возможность сравнить факультеты и посмотреть, в каком формате их ждет учеба в университете», – рассказывает участница фестиваля студентка Наталья Семенюк.

Анастасия Савина

Между тем, первое место всероссийского фестиваля «Студенческая весна» в Ставрополе среди музыкальных ансамблей завоевал арт-проект из Хабаровска «VJ» с композицией Coldest winter (Очень холодная зима). Номер вокалистов из ТОГУ был также выбран оргкомитетом фестиваля для участия в гала-концерте фестиваля