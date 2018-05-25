Амурские волны : Кельты, дети и Рахманинов

В Хабаровске стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Его участниками в этом году станут 13 музыкальных коллективов и более 500 музыкантов. Как и в прошлом году, для хабаровчан сыграет оркестр кельтских волынок и барабанов из Евросоюза.

Международный фестиваль «Амурские волны» - это, пожалуй, одно из самых значимых событий в Хабаровском крае, ставшее настоящим брендом, средоточием не только музыки, но и патриотических чувств.

О теперь уже VII международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» рассказал Олег Федосеев, генеральный директор КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры», главный организатор фестиваля «Амурские волны».

- Как шла подготовка к фестивалю?

- Сначала все шло туго. Мы надеялись, что участие в фестивале будут принимать оркестры ряда дружественных стран. Например, коллектив из Республики Беларусь. Однако не получилось, потому что на то время, когда будет проходить фестиваль «Амурские волны», были назначены «высокие» мероприятия, и белорусские оркестры будут обслуживать государственные события. Традиционно в фестивале принимают участие эталонные военные оркестры.

- А кельты?

- В какой-то момент я успокоился, что они к нам не приедут. Это же Британия, Евросоюз. Буквально полторы недели назад пришло известие, то эти колоритные мужики получили визы.

- Как в «Алисе в стране чудес» - все чудесатее и чудесатее. Родные беларусы отказали, а недружественный Евросоюз согласился?

- Британцам говорили, что есть такая международная ситуация. А они нам: «Какая ситуация? Готовьте гречку!». Они конкретные, им «ситуации» не страшны!

- Кельты были довольны в прошлом году?

- Да. Они даже отзыв написали, что все здорово, все великолепно, красивый город, люди хорошие. Не хватало гамбургеров! Больше свинины! Понятно, мужики здоровые.

-А наше пиво они пили?

- Не знаю насчет пива. Но им понравился наш обыкновенный квас, который продается на улицах. Когда была 30-градусная жара, а они на солнцепеке в своих костюмах, в шерстяных пледах. Вот и отпаивали их квасом.

- Они простые в быту или «звезды»?

- Они «звезды-звезды»! Этот коллектив востребован во всем мире. У них есть бытовой райдер. Что-то мы можем исполнить, что-то нет. В процессе проведения фестиваля, увидев его уровень, слаженность работы команды организаторов, они поменяли мнение и начали идти на уступки. Уже не было возмущения, что не хватает чего-то, они просто спрашивали: «Можно ли сделать что-то?».

- Что было в райдере и в чем кельты уступили?

- Например, это касалось обязательного проживания в одноместных номерах, и так, чтобы в гостинице было место для репетиций. Естественно, что гостиниц с местом для репетиции духового оркестра в Хабарове не было, нет, наверное, и не будет. Тем более если это не простые трубы и кларнеты, а волынки. Мы достигли точки соприкосновения, что постояльцы гостиницы и жильцы соседних кварталов позволили многочасовые репетиции. Звук волынок разносился на три-четыре квартала. Я в своем кабинете хорошо слышал их репетиции. А гостиница была через квартал. Не было ни одной жалобы. Видимо, у нас новый обычай появился. Если где-то звучит волынка, значит, у нас праздник.

- Шотландская волынка стала нашим национальным инструментом?

- Хабаровчанину, играющему часто на волынке на улице Муравьева-Амурского, хочется от души подарить футболку с логотипом «Амурских волн». Насколько я знаю, он подходил к кельтам, они общались, обменивались. Например, трости для волынок в нашей стране довольно большой дефицит.

- В прошлом году у наших музыкантов в программе была игра на хомусе…

- Это извечный спор: стандартно или нестандартно, эталонно или не эталонно, можно хулиганить или нет. В прошлом году выступление Восточного военного округа с вкраплениями музыки амурских этносов вызвало интерес, запомнилось. Это было очень вкусно, очень интеллигентно.

На одном из фестивалей был оркестр из Республики Тыва. Они на дефиле были в национальных костюмах с огромными национальными трубами. Это было очень круто.

- Что будет интересного в этом году?

- Мы исполним мечту Валерия Халилова, соберем в рамках фестиваля детскую программу. Это будут коллективы из Комсомольска-на-Амуре, из города Облучье Еврейской автономной области, из Приморья, из Хабаровска. Если получится, то они исполнят коллективно одно произведение. «Амурские волны», кстати, начались с детского конкурса духовой музыки. Потом у нас конкурс стал просто любительским, без ограничений по возрасту.

Будет еще одна изюминка – Центральный образцово-симфонический оркестр Росгвардии. Приедет именно симфонический состав, который даст два концерта. На одном из выступлений прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №3 Рахманинова. Во-первых, у Сергея Рахманинова юбилей, со дня его рождения исполнилось 145 лет. Во-вторых, приезжает друг Валерия Халилова всемирно известный пианист Сергей Тарасов. У нас получилось соединить оркестр.

- Что геройски преодолевают организаторы?

- Несмотря на то, что фестиваль у нас в приоритете, но Хабаровск отмечает 160-летие, а это свои мероприятия. В городе не так много концертных площадок. Нам удалось вписаться в довольно насыщенную концертную городскую жизнь. Мы не лишимся в этом году марш-парада, концертов на площади Славы и «Платинум арены». Свести все это воедино было достаточно проблематично. Мы отодвинули цирковую программу для того, чтобы высвободить для концертов помещение краевого цирка. За восемь дней мы должны выполнить фестивальную программу, при этом не разорвать зрителя.

- Какие коллективы впервые выступят на фестивале?

- Впервые в Хабаровске выступит оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ из Санкт-Петербурга и оркестр культурного центра Главного управления министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю,

оркестры Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова из Владивостока и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища из Благовещенска.

- А заграница?

- Оркестр военного училища из Монголии. Они у нас выступали в 2014 году, оркестр национальной гвардии из Казахстана, ну и оркестр кельтских волынок и барабанов из Евросоюза.

- Если вернуться к прошлогоднему фестивалю, то как он прошел с сегодняшней точки зрения?

- Это был очень сложный фестиваль, первый без художественного руководителя Валерия Халилова. Были проблемы – и вопросы организации, и музыкального вкуса. Но мы выкрутились, решили проблемы, заложили зерно. Мы немного поднялись, потому что фестиваль желаем, узнаваем среди хабаровчан, энергия и поддержка которых позволяет нам расти. В этом году опасения были, что появятся проблемы с участием заграничных коллективов, но тем не менее все получилось. Мы в любом случае будем работать дальше, мы поднимаем планку для участников. Если в прошлом году мы не взяли оркестр с Камчатки, то в этом году они показали себя так, что их включили одними из первых в программу. Если в прошлом году эталонным оркестром был коллектив из Новосибирска, то сегодня - это питерцы. Наша задача, чтобы к фестивалю подключились оркестры всех родов войск.

- Что дает простым горожанам фестиваль «Амурские волны» помимо концертов?

- Благодаря фестивалю в городе всплеск патриотизма - и настроений, и новых видов по-настоящему патриотической деятельности. Больше стало в Хабаровске церемониальных отрядов, появились новые детские духовые коллективы.

- Не было идеи собрать всех участниц церемониальных отрядов в одно шоу?

- Если честно, то у нас была идея собрать все тех, кто умеет держать барабанные палочки, т.е. между оркестрами в шествии вставлять церемониальные отряды. Я думаю, что у нас это получится. Это и придаст новую краску, ну и покажет, сколько в Хабаровске красивых молодых девушек.

Юрий Вязанкин

Музыканты в составе сводного международного оркестра исполнят гимны стран-участниц фестиваля и марш Валерия Халилова «Улан»

В Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова (II корпус, выставочный зал) в канун VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны - 2018» начала работу выставка памяти Валерия Халилова «Гармония и сила», посвященная как истории зарождения фестиваля, так и истории военной музыки в России.

«Ну, за ВМФ!» - это был любимый тост Валерия Халилова, военного дирижера, бессменного художественного руководителя Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (ВМФ - военно-музыкальный фестиваль).

Художественное руководство осуществляют Тимофей Маякин, руководитель военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации, который когда-то служил на Красной Речке в Хабаровске, и Сергей Дурыгин, начальник Центрального военного оркестра. Они работали с Валерием Халиловым четырнадцать лет в одной команде.

Программа основных мероприятий

VII Международного военно-музыкального фестиваля

«Амурские волны - 2018»

г. Хабаровск

27 мая (воскресенье)

15:00 – 16:00

Марш-парад военных оркестров - участников фестиваля

Место проведения: ул. Муравьева-Амурского

(начало движения от архитектурного комплекса «Площадь им. В.И. Ленина» к Комсомольской площади г. Хабаровска)

16:00 – 21:00

Концертные выступления военных оркестров - участников фестиваля

Место проведения: Комсомольская площадь г. Хабаровска

28 мая (понедельник)

14:00

Посещение Аллеи военных музыкантов

Место проведения: парк им. Ю.А. Гагарина, район Хабаровского краевого цирка (ул. Краснореченская, 102)

29 мая (вторник)

19:00 – 21:00

Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, солистов г. Москвы и г. Хабаровска

Место проведения: Хабаровский краевой музыкальный театр (ул. Карла Маркса, 64)

19:00 – 21:00

Концерт Военного оркестра штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург)

Место проведения: Городской Дворец культуры (ул. Ленина, 85)

30 мая (среда)

20:00 – 22:00

1-е представление фестиваля, праздничный фейерверк

Место проведения: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским собором)

31 мая (четверг)

12:00 – 14:00

Представление фестиваля для военнослужащих срочной службы

Место проведения: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским собором)

20:00 – 22:00

2-е представление фестиваля, праздничный фейерверк

Место проведения: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским собором)

1 июня (пятница)

19:00 – 21:00

Дефиле-представление военных оркестров - участников фестиваля

Место проведения: СЗК «Платинум арена» (ул. Дикопольцева, 12)

19:00 – 21:00

Концерт симфонического Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ

Место проведения: Хабаровский краевой музыкальный театр (ул. Карла Маркса, 64)

2 июня (суббота)

15:00 - 17:00

Концерт симфонического Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ и лауреата международных конкурсов профессора Кемёнского университета Keimyung University-KMU (г. Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано)

Место проведения: Хабаровский краевой музыкальный театр (ул. Карла Маркса, 64)

19:00 – 21:00

Дефиле-представление военных оркестров - участников фестиваля

Место проведения: СЗК «Платинум арена» (ул. Дикопольцева, 12)

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