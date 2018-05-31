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Знай Наших: Спектакль ТЮЗа из Хабаровска покоряет Россию
Спектакль хабаровского Театра Юного Зрителя «Дознание» по пьесе Петера Вайса в постановке Михаила Тычинина в апреле 2017-го года был удостоен на «Золотой маске» двух номинаций - «Лучший спектакль. Драма, малая форма» и «Лучший режиссер». Эта постановка стала одним из главных событий на Третьем летнем фестивале искусств «Точка доступа». Теперь новая победа.
На V Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит», который проходил в Новосибирске с 22 по 30 мая 2018 года, только 18 спектаклей было отобрано из 105 заявок, присланных сибирскими, уральскими и дальневосточными театрами, среди них тюзовское «Дознание», которое признали одним из лучших спектаклей. Хабаровчане победили в номинации «Новация».
-. В стране очевидных проблем с исторической памятью такие спектакли как «Дознание» гораздо более существенны, чем на родине драматурга. Дать старшекласснику возможность самому разобраться с тем, что такое система, кем является в ней человек, нарисовать свои портреты вождей – и, может, через пару лет на 9 мая будет ездить чуть меньше машин с наклейками «На Берлин!», «Можем повторить», а отцы семейств не будут пополнять гардероб футболками с изображением Сталина. Потому что, конечно, фашисты, уроды – расправы! Расправы! Но как же, например, ГУЛАГ? Кто мы в этой системе исторических ценностей и так ли уж мы уверены, что ничего никогда не повторится, или не повторяется уже? – так писали о хабаровской постановке в Новосибирске.
Напомним, что спектакль Театра Юного Зрителя «Анна Каренина» в постановке Бориса Павловича четыре года назад стал лучшим среди спектаклей малой формы.
Фото: Яна Колесинская
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