Оркестр! Марш! Амурские волны-2018 в Хабаровске проходят на ура

В Хабаровске марш-парад военных оркестров участников VII международного военно-музыкального фестиваля вылился в веселый музыкальный праздник для всех и каждого. Где можно было и музыку послушать и самому подурачится. По крайней мере, дети на этом празднике музыки вели себя непринужденно.

Свободный проход на площадь Ленина, свободное общение с музыкантами до и после выступлений, легкая музыка во время остановок оркестров, улыбки окружающих. И вежливые (!) просьбы сотрудников полиции и волонтёров расступиться и подвинутся – это когда оркестры, после кратких выступлений на улице Муравьева-Амурского, продолжали движение. И люди расступались, чтобы сомкнуться в следующий раз возле другого музыкального коллектива. Никто никого не тормозил, никто никого не подгонял. Нас - пишущею и снимающею братию никто ни в чем не ограничивал. Главное, не мешать выступать артистам.

Во время прохода музыкальных коллективов звучали как отдельные марши, вальсы и так далее, так попурри из классики и современных композиций. Причем, каждый оркестр давал, по существу, отдельное представление. Флотским ничего не стоило рвануть ну очень своеобразную интерпретацию «Голубого вагона». Того самого из мультика про зеленого Гену и ушастого Чебурашку. Духовой оркестр из Монголии брал за душу не только своими мелодиями, но и своими очаровательными девушками-музыкантами. У казахов была своя фишка - арт-группа в национальных костюмах. Отдельная песня – это руководители оркестров. Большинство из них – это не просто дирижеры, это артистично-одаренные личности! Товарищи офицеры каждый раз давали свои маленькие представления: тут и цыганочка с выходом, тут лукавство флотского капитана второго ранга, и широкие жесты и улыбки наших дирижеров и суровая сдержанность «главного по волынкам». Маленькие спектакли больших музыкантов.

Конечной целью марш-парада была Комсомольская площадь, где музыканты дали ну очень большой концерт. Была там одна неудобная деталь - задние ряды, из большой массы людей, что стопились перед сценой, не могли видеть некоторые элементы выступления. Зато звук был такой силы, что и на соседних улицах было слышно!

Понятно, что и на этот раз кельтский оркестр был вне конкуренции. А что, мило русскому сердцу протяжное и громкое звучание волынок! Эх-ма, где вы русские гудошники и дудочники... Вот и отрывался народ под кельтские напевы. Ну и конечно как особая фишка выступления - сольное выступление с национальным танцем их очаровательной барабанщицы, что буквально парила в воздухе. А стоило оркестрантам затянуть нашу мелодичную «Катюшу», так большинство зрителей тут же стали подпевать.

На этом открытом празднике звука, кроме мелодий, что были приятна для ушей, была еще и привлекательность – девушки! Такого количества милых и очаровтельных в одном месте редко встретишь! И все это под хорошую музыку.

Мелодиями и ритмами на свежем воздухе наслаждался Андрей Дунаевский

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