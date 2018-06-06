Книжная полка в Хабаровске: Раблезианство на Амуре

Новая книга хабаровского писателя Владимира Иванова-Ардашева не об археологии и археологах, о чем он писал в разных жанрах, не о знаменитом однофамильце и других глыбах русской Атлантиды, как именуют Харбин исследователи белого движения и национальной культуры.

Сам автор, кстати, начинавший творческий путь в «Молодом дальневосточнике», книге «Берег абсурда», которая издана Хабаровской краевой типографией, предпослал подзаголовок «Роман-фантасмагория».

С чего бы вдруг столь резкий поворот, отказ от привычных тем и героев? Пожалуй, вопрос риторический, ибо творческого человека всегда влечет неизведанное. После «Афони», «Мимино», «Осеннего марафона» кинорежиссер Георгий Данелия снимает фильм «Кин-дза-дза», можно сказать, фантасмагорию о планете Глюк, чатланах и пацаках, тамошней власти в лице господина ПЖ. Хабаровский писатель Иван Ботвинник после публикации повести о войне, напечатанной в «Новом мире», взялся за роман «Скиф», воссоздающий эпоху Митридата Понтийского.

«Все персонажи этой веселой книги вымышлены, и любое сходство с реальными людьми, событиями и местом действия случайно», - говорится в издательском представлении «Берега абсурда». Книга полна не только веселья, но и эротики. Власти предержащие острова абсурда решают управленческие задачи, не упуская из вида подчиненных, «дефилирующих по зданию правительства в ажурном белье», коих гладят «вначале по спине, затем по ягодицам». В этом преуспел, пожалуй, главный персонаж романа Аргонавт Петрович Добрягин, «бывший охотник за болотным инакомыслием, умело жонглирующий боевыми цитатами», «назначенный на высокую должность министра по ощупыванию». «Попасть к нему на совещание, а уж тем более на ночной инструктаж мечтали многие». «Был даже конкурс: «Угадай, чья это попа?!», и победа в нем приравнивалась к высокой профессиональной награде».

«Остров абсурда, как его восторженно именовали в рекламных буклетах, неведомо как возник в месте слияния двух живописных рек, напоминая заветный дамский треугольник». Но вряд ли правы те, кто возьмется обвинять автора в пошлости. Франсуа Рабле, Джонатан Свифт, Джордж Оруэлл в шутливых романах не были ханжами, не скрывали интимных подробностей житья-бытья.

Чем занимаются чины острова абсурда? Тем, что имеет место быть в реальной действительности. «С землей на острове творилось что-то неладное, она словно дышала и меняла очертания, но сам остров был огромным и не уменьшался в размерах, напоминая древний символ женского плодородия, и губернатор Калимарх Иванович Чувырло любил подчеркивать, что нужно найти огромный инвестиционный ключ, дабы открыть им недра заветных гектаров».

К слову, губернатор острова абсурда не чурается структурных реформ. Так, было упразднено министерство лирических наблюдений. Его заменил комитет пустых обещаний. Что еще отличает вертикаль власти острова абсурда, так это пристрастие к секретности. «… шифр на замках менялся регулярно. И как бывший спецназовец и охотник за болотным инакомыслием дядюшка Арго усовершенствовал систему блокировки».

Среди персонажей романа прекрасного пола упоминается Лионелла. «… она работала в министерстве лирических наблюдений, - сообщает о ней автор. - И была такой симпатичной и длинноволосой, что другие чиновницы ей завидовали и даже выловили в юридической канаве некий закон, согласно которому никто и никогда не должен быть с золотистой гривой».

Во второй части романа фигурируют Владивосток и Хабаровск, «мимо которых в ту пору проезжал некий туманный агент Сомерсет Моэм, ставший позднее партнером по гольфу и любивший повторять, что все на свете - фигня». На загородной ферме франтоватого жокея с усиками а-ля Сальвадор Вдали появляется котенок Ланцепупик. Упоминают Кукурузные Штаты Аграрии, их президент Бональд Брамп и сенаторша Киллари Липтон.

Впечатление такое, что автор оседлал булгаковскую метлу и, подобно ведьме Маргарите, мчится по миру, приземляясь то у Бургингемского дворца, то у былинного агронома Ильи Дуромца, «промышлявшего граблями на большой проселочной дороге», то у старого греховодника Аргонавта Петровича по кличке Арго- постельный гость.

Как искры из-под копыт коня-горбунка, возникают фразеологизмы, вмещающие эпохи и шутихи. А в завершающих строках романа «отощавшая от диет свобода не просто постукивает ложками, а грохочет кастрюльными крышками».

Михаил Карпач