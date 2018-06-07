Знай наших! И в хабаровском хоре певец, и в бою молодец

Ансамбль «Елань» из Хабаровска стал лауреатом Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

В Москву ансамбль «Елань» отправился как победитель войскового этапа Всероссийского конкурса «Казачий круг». Он проходил в сентябре прошлого года в Хабаровске во Дворце культуры профсоюзов, собрав вокальные и танцевальные коллективы, а также солистов не только Хабаровского края.

- Запомнился коллектив из Приморья. Репертуаром, самобытностью, без которой трудно представить исполнение казачьей песни, - рассказывает руководитель «Елани» Н.А. Брызжина. - Из наших, хабаровских, коллективов выделялся ансамбль из Солнечного «За околицей». Впечатление было такое, что самодеятельные артисты буквально пропитаны казачьим духом. Вряд ли все они - потомственные казаки. Но этот дух чувствовался в голосах, движениях, лицах.

Единогласным решением жюри, которое возглавлял солист ансамбля «Читинская слобода» лауреат премии правительства РФ «Душа России» Алексей Рюмкин, первенство было присуждено ансамблю русской песни «Елань».

Простор и свобода

В этом году у «Елани» юбилей: коллективу исполняется 25 лет. Он родился в стенах детского творчества «Гармония» в Центральном районе Хабаровска. Это был детский коллектив. Естественно, дети подрастали, оканчивали школу, поступали в колледж искусств и институт культуры, но не порывали связь с ансамблем.

Сложился костяк педагогов. Кроме Натальи Брызжиной, это Татьяна Пестерева, кстати, сокурсница Натальи по институту культуры, работающая с детьми полтора десятка лет. Это Светлана Эпова, преподаватель сценического мастерства. Это Вера Сапан с ее опытом концертной деятельности в составе ансамбля Дальневосточного военного округа. И, конечно, музыканты и концертмейстеры Юрий Бакурей, Николай Малышкин, Эдуард Толстых.

В общем, педагоги, повзрослевшие дети и их родители, в 2007 году создали общественную организацию народного творчества «Елань», что означало самостоятельное плавание после житья-бытья в муниципальном учреждении дополнительного образования. И ничего - выплыли! Через год Наталья Анатольевна возглавила отделение «Сольное и хоровое народное пение» колледжа искусств. «Елань» стала обретать черты профессионального коллектива, если иметь в виду, что учащиеся колледжа искусств - без пяти минут профессионалы.

С образованием ассамблеи народов Хабаровского края в 2014 году «Елань» представляет в ее составе русскую культуру. Кстати, почему ансамбль, в котором ни только детский коллектив, но и взрослый, профессиональный, называется «Еланью»? По словам Н.А. Брызжиной, елань - это прогалина, иначе говоря, поляна в тайге. На прогалинах обычно ставили дома, ведь для этого не надо было губить лес, вырубая его и выжигая. Елань ассоциируется с чистой природой, простором, свободой.

На всероссийском уровне ансамбль заявил о себе на фестивале «Платформа», где ему присудили гран-при. Жюри подкупило то, что в «Елани» не столько пели народные песни, сколько играли их. Сцена о переселении на Дальний Восток и звучание коллектива покорили жюри.

Вопрос: что повернуло «Елань» с широкой магистрали русской народной песни на ухабистую дорогу казачьего творчества? Ведь казачество на Дальнем Востоке появилось по историческим меркам недавно. Уссурийское казачье войско было создано в конце XIX века. Амурское казачье войско хоть и ведет отчет с XVII века, когда казаки защищали Албазин, первое русское поселение на Амуре, но реально оно было сформировано из забайкальских казаков, участников амурских сплавов середины XIX века.

Если от истории переходить к фольклору, то очевидно, что у амурских и уссурийских казаков не сложилось своих песен. Они пели то, что было на устах забайкальцев, составивших основу Амурского войска, затем Уссурийского. И, конечно же, передавалось от кубанцев и донцов.

Разное, но по-своему

- Мы потому и взялись петь казачьи песни, что увидели все трудности этого процесса. Но трудно - это всегда интересно, потому что будоражит, мобилизует, вдохновляет, - говорит Наталья Анатольевна.

Вначале было простое знакомство с текстами, написанными переселенцами, в том числе и казаками. Важно было вникнуть в их жизнь, которая тогда сопровождалась обрядами, а значит, пением не только в радости, но и в горе.

Потом подняли материалы сборника, изданного по материалам фольклорных экспедиций, которые организовывал В.П. Кульбиков, преподаватель кафедры народного хорового искусства Хабаровского государственного института искусств и культуры. Он записывал напевы, делал обработки и аранжировки песен, записанных в экспедициях.

Особо значимым в изучении казачьей культуры для Натальи Брызжиной и Татьяны Пестеревой стал 2016 год. Много почерпнули они для себя, побывав в Чите в Доме народного творчества, где проводил семинар заслуженный артист РФ руководитель казачьего коллектива из Ростова-на-Дону А.Б. Венглевский.

Три года шла работа над программой, с которой «Елань» выступила на войсковом этапе «Казачьего круга», совмещенном с краевым фестивалем «Казачья гора». При выборе репертуара руководствовались принципом: поем разное, но по-своему.

Победа в Хабаровске умиротворения не принесла. Сразу посыпались вопросы. С чем ехать в Москву на Всероссийский этап «Казачьего круга»? Как не ударить в грязь лицом, ведь песенные традиции кубанцев и донцов, которые наверняка будут в столице, складывались веками?

Отобрали десяток песен. Попробовали. Оставили четыре. На сцену в Московском государственном театре фольклора «Русская песня» вышли с двумя. Свадебной песней «Как на горенке» и плясовой песней «Ой, на горе калина».

Волнение отчасти улеглось, когда режиссер, который составлял программу гала-концерта, отнесся к коллективу из Хабаровска подчеркнуто уважительно. Видимо, на первой репетиции ему понравились номера «Елани», которая в своей традиции песни не пела, а играла, выстраивая на сцене картинки казачьей жизни. Вот свадьба с женихом и невестой. Вот веселье, балалаечный перепляс и танцевальный задор.

Выступали четвертыми. Сразу после кубанского хора с его размахом и мощью. Но одиннадцать хабаровчан не потеряли зрительского внимания. Их слушали, на них смотрели, им сопереживали. Кстати, в зале были атаманы войсковых обществ, которые съехались в Москву по своим нуждам. Главным болельщиком «Елани» был атаман Уссурийского казачьего войска В.Н. Степанов. Он видел «Елань» на сцене Дворца культуры профсоюзов в Хабаровске в сентябре, когда проходил войсковой этап «Казачьего круга» и краевой фестиваль «Казачья гора». Но одно дело - симпатии атамана, переживающего за своих. И другое дело - позиция жюри, в котором знатоки фольклора и артисты-профессионалы. Жюри ее озвучило, назвав победителей и лауреатов. Хабаровская «Елань» в их числе.

Гармонь и хомус

Наталья Анатольевна признается, что в последнее время частенько разглядывает старые фотографии отца, где он молодой, чубатый и усатый. Да, по отцовской линии она казачка. Между прочим, не единственная в «Елани». У Татьяны Болинской в роду - забайкальские казаки.

- Надо это не только самой почувствовать, - говорит директор «Елани», размышляя о казачьих корнях и «Казачьем круге». - Надо, чтобы это почувствовали те, кто рядом с тобой поет и танцует.

По ее мнению, в финале «Казачьего круга» выделялись не коллективы, представляющие казачьи регионы, хотя выступили они достойно. Запомнился ансамбль «Карижа» из Калужской области. Он исполнил протяжную песню и трогающий до глубины души пляс. Как всегда, был на высоте Алексей Рюмкин, прилетевший из Забайкалья, хотя в его голосе чувствовалась простуда. Он выступал без жены Натальи Рюмкиной, руководителя ансамбля «Читинская слобода», которая в отпуске по уходу за ребенком, - и в зале не было равнодушных.

Что в планах «Елани» после возвращение из Москвы со званием лауреата «Казачьего круга»?

- Будем совершенствоваться. Планируем включить в репертуар казачьи романсы. Другой аспект - переселенческая культура. Ведь на Дальний Восток ехали русские, украинцы, белорусы. И они привезли сюда свои традиции, обряды, песни, - говорит Наталья Анатольевна. - А так называемые гураны - потомки забайкальских казаков, бравших в жены буряток, монголок, эвенкиек? Это уже другой пласт культуры, другая сакральность. Неслучайно у нас на концертах вместе с гармошкой звучит хомус - губной музыкальный инструмент якутов, нанайцев, других народов Дальнего Востока.

Она без восторга относится к казачьей волне, захлестнувшей самодеятельность. Сегодня коллективы, поющие народные и авторские песни о казаках, появляются даже в тех населенных пунктах, где нет первичных казачьих обществ, а значит, более-менее осмысленного понимания казачества. По мнению руководителя «Елани», юбка с рюшами и зачин «Казаченько мой!..» - не признаки казачьей культуры. Хотя сама она не раз убеждалась, что когда парень надевает желтые лампасы, он преображается. У него плечи шире, движения крепче, взгляд уверенней.

«Время танцора» - так назвал свой фильм о казаках мастер отечественного кинематографа Вадим Абдрашитов. К сожалению, танцора, а не земледельца, не защитника Отечества, чем славились казаки дореволюционной России. Можно спорить, почему так происходит. Несомненно другое: казачья волна, захватившая клубы и Дома культуры, - это утверждение русскости, нежелание видеть иностранное, прежде казавшееся близким и почти родным. Последние четверть века показали: западные ценности не для России, которая представляет собой самодостаточную цивилизацию, как Индия и Китай.

- Мы можем ничего не знать о своих казачьих корнях, но они как код, который срабатывает независимо от нас самих. Этот код - песня, которую мы слушаем и плачем. Или смеемся, ведь не важно, что с нами происходит. Главное, что песня цепляет нашу душу, помогает нам жить, - убеждена руководитель «Елани».

Михаил Карпач

"Приамурский казачий вестник" №6