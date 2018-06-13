Культурный слой: Симфоническая гордость Хабаровского края

В Хабаровске закрытие сезона Дальневосточного симфонического оркестра получилось неожиданно мощным. Если в начале сезона оркестр напоминал только что усыновленного сироту, отмытого и напомаженного, то сейчас – это дерзкий подросток, энергичный, даже наглый, с сочным звучанием и поиском уникальной хабаровской интонации.

Концерт был посвящен творчеству русского композитора, величайшего пианиста-виртуоза и дирижера Сергея Рахманинова. Были исполнены Первый фортепианный концерт, симфоническая фантазия «Утес» и одно из самых ярких сочинений – «Симфонические танцы».

К концу сезона оркестр укомплектовали и музыкантами, и инструментами. На сцене была даже арфа, которая несколько лет отсутствовала в коллективе. Укомплектованность оркестра была одним из главных условий сотрудничества дирижера Антона Шабурова с Хабаровской краевой филармонией. И филармония смогла выполнить задачу.

- Приехали два скрипача и одна альтистка. Команду пополнила также виолончелистка из Азербайджана. В оркестр вернулись многие музыканты. Это говорит о том, что коллектив становится интересным, — рассказал Антон Шабуров, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра - Мы по крупицам набираем сильный состав.

Привлекаются и молодые музыканты. На заключительном концерте сезона, выполняя тестовое задание, сыграли несколько выпускников учебных заведений, планирующих продолжить работу с оркестром. Кстати, в будущем сезоне, возможно, будут привлекаться и выпускники дирижерских отделений российских консерваторий, сегодня ведутся переговоры. Может быть, именно с Хабаровска начнут свою творческую жизнь новые звезды российской симфонической музыки.

Одной музыкой, естественно, сыт не будешь. По словам директора Хабаровской краевой филармонии, средняя зарплата музыкантов оркестра - 60 тысяч рублей. Решается и один из самых сложных вопросов. Вполне возможно, что музыканты будут обеспечены жильем.

И еще одна инновация. Впервые в оркестре появится второй дирижер.

- Каждый уважающий себя коллектив должен иметь в своем распоряжении не только главного дирижера, но и второго, - считает Антон Шабуров. – Это, знаете, как футбольная команда, где у главного тренера всегда есть помощник.

На конкурс подавали заявки 30 человек. Причем не только из России. Среди желающих влиться в наш оркестр были даже музыканты из Японии, Сингапура, Швейцарии, Италии, приславшие свои видеозаписи.

Отобрано четыре кандидата из Москвы, Минска и Екатеринбурга - Иван Нужин, Юрий Соболев, Никон Родюков и Петр Глоба, чьи выступления открыли сезон парковых концертов Дальневосточного академического симфонического оркестра. Имя победителя станет известно позже.

Один из претендентов на должность второго дирижера, играющий на контрабасе, усилил струнно-смычковую группу на концерте, закрывающем сезон.

«Королевство-то маловато» - эта фраза героини Фаины Раневской из советской киносказки актуальна сегодня для ДВСО, который еле помещается на сцене Хабаровской филармонии. Может, пришла пора строить новый, большой, современный концертный зал? По непроверенной информации, такое есть в планах, и даже отосланы бумаги губернатору.

В симфонической фантазии «Утес» и в Первом фортепианном концерте с солирующим пианистом из Москвы, доцентом Московской консерватории Яковом Канцнельсоном - можно было согласиться с ведущей концерта - читались тесно сосуществующие страстные, бурные порывы и упоенная поэтическая созерцательность, волевая решимость и трепетная настороженность, мрачный трагизм и восторженная ритмичность.

В «Симфонических танцах» проявились во всю мощь космичность, а может, и демонизм Рахманинова.

Порой казалось, что Антон Шабуров, дирижировавший в тот вечер, руками сдерживал странную энергию, готовую потоком хлынуть из оркестра, утопив в своей нечеловечности публику.

А порой все замирало, и словно из глубины сцены появлялось огромное око, которое, не мигая, всматривалось в лица, а скорее, в души зрителей. От такой музыки типовая Марья Петровна не становится прелестницей, от такой музыки распоследний Петрович не преображается в галантного кавалера. Это око словно срывает покровы и оставляет зрителя голеньким, как есть, и от этого непривычно, от этого даже порой жутко, но и наслаждение от этого превеликое, потому что это божественно красиво.

Конечно, музыка Рахманинова невероятно актуальна, современна, и нужно готовиться к ней и зрителям, и музыкантам.

Шаг за год Дальневосточный симфонический оркестр под руководством Антона Шабурова сделал серьезный.

- В некоторые моменты у меня возникало ощущение, что сейчас зима 1941 года, я - панфиловец на Можайском направлении, и впереди прут танки. Но ничего, выстояли, - поделился Антон Шабуров.

Прошлый сезон отмечен концертом оперной дивы Вероники Джиоевой, участием в проекте «Высокая классика на берегах Амура», концертами приглашенных артистов Валентина Урюпина, Никиты Борисоглебского, Гайка Казазяна в рамках программы министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны». Состоялась премьера сказки для юных слушателей «Кентервильское привидение», коллектив принял участие в VIII международном музыкальном фестивале Юрия Башмета. Состоялись премьеры оперы Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», а также концертов нового формата «Вечера с главным дирижером».

В новом сезоне будут гастроли по Хабаровскому краю, участие в V симфоническом форуме России. Один из концертов будет посвящен дирижеру Виктору Тицу, благодаря которому оркестр в свое время был в десятке лучших в России.

- Вроде как хуже не стало. Более того, наметились тенденции к развитию, появилась четкая структура и ощущение, что все мы – единая команда. Сейчас у нас есть полный базовый состав музыкантов, проблему жесткой нехватки кадров мы решили полностью. Хотя между минимальным набором и желаемым количеством участников есть большой зазор, и мы пытаемся его по мере возможности заполнить, - подытожил Антон Шабуров.

А в будущем сезоне главный дирижер оркестра планирует исполнение 4-й симфонии Малера. По его словам, симфонические произведения этого композитора - эдакий дирижерский «Гамлет».

- Я очень горд тем, как мы спланировали будущий сезон, потому что мы наконец-то смогли придумать правильную систему. Мы составили замечательные абонементные циклы. Каждый сможет выбрать себе то, что хочет. Будут и «золотые страницы» русской музыки, и «Вечера с главным дирижером», и камерная музыка, и абонемент для тех, кто любит не только классическую музыку: у нас будет в жанре кроссовера целый цикл концертов, - сказал Антон Шабуров.

Каждый абонемент включает в себя три-четыре концерта. Новая система позволит слушателю заранее узнать весь репертуар оркестра на сезон.

? - Очень хочется, чтобы оркестр стал по-настоящему брендом, гордостью Хабаровского края.

Юрий Вязанкин