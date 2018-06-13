По следам «Амурских волн» в Хабаровске : Музыкой навеяло

От VII международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», который проходил в Хабаровске, осталась масса позитива: встречи с музыкантами, приятное впечатление, музыка в душе…

Какие люди!

Впервые стал участником «Амурских волн» военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии России. Музыканты по-хорошему хулиганили: один из них запихнул дымовую шашку в большую трубу и прошествовал впереди оркестра, изображающего паровоз. Музыкальное путешествие по России в исполнении оркестра - это маленький музыкальный спектакль, в конце которого и алые паруса, и разводные питерские мосты - все под щемящую душу музыку Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

С измененной программой приехал оркестр от Евросоюза. «Мы привезли с собой мастеров хореографии, они демонстрируют шотландские и высокогорные танцы», - поделился Александр Браун, руководитель секции волынок. В этом году зрители услышали музыкальные произведения в необычном исполнении. «Мы разнообразили нашу программу сложными произведениями, в которых часто меняется ритм. При исполнении этих мелодий показывается виртуозная работа пальцами на волынках», - рассказал Александр Браун. Кстати, в оркестре играет и супруга Брауна, и по словам маэстро, в этот раз они приехали в Хабаровск с пустым чемоданом приличного размера – для сувениров. Всего оркестр состоит из 160 человек, в Хабаровск приехал 21. Часть затрат - перелет и проживание в гостинице - им оплатило правительство Хабаровского края, а вот все остальное - за счет музыкантов. Надо очень любить музыку…

Монгольские музыканты отметились и своим внешним видом – в стилизованных костюмах богатуров. Народный танец реально заряжал дикой энергией степной скачки.

Адмиралу - труба!

Под стать музыкантам и инструменты. Это издалека они кажутся все одинаковыми – большими и блестящими. А вблизи – такие биографии! Особенно у духовых… Смотришь на большую трубу – вся в кавернах, десяток раз паяная, и понимаешь – вещь. Ей без малого четыре десятка лет, а звук шикарный. «Все дело в волшебных выбоинах, они звуку такую душевность придают», - говорит флотский музыкант. И рассказывает душещипательную историю о появлении самой выдающейся. Дескать, во время очередного смотра, еще во времена СССР, на голову адмирала с высоты свалился музыкальный инструмент. Адмиралу хоть бы что, а вот на инструменте появилась вмятина. Бравый вояка был не в обиде: «От кого мне только по голове не прилетало, но вот от музыкантов - в первый раз». То ли трубы в оркестре такие тонкие, то ли головы у адмиралов такие крепкие…

Схожую историю услышал и от армейских музыкантов, когда поинтересовался историей инструмента. Там, понятное дело, был генерал и трубой он получил по голове, когда поздравлял музыкантов. Дескать, пожимал руку оркестранту, а тот одной рукой не совладал с инструментом, и труба врезала вояке по лбу, то есть по фуражке. Офицер только хмыкнул, поправил убор и рекомендовал больше тренироваться, в смысле – репетировать.

Таланты и поклонники

В 2015 году дирекция фестиваля направила приглашения более чем в 30 стран мира. В тот год на фестивале выступило 15 коллективов. Начиная с 2015-го билеты на фестиваль «Амурские волны» перестали быть бесплатными. И тогда же произошел досадный казус - один из самолетов, на котором должен был прибыть в Хабаровск военный оркестр, задержался на сутки. Пришлось перекраивать программу выступления. И надо было такому случиться, что именно на том борту оказалась парадная форма генерала Валерия Халилова. Поэтому художественный руководитель «Амурских волн» наблюдал за концертом с трибун, а не руководил сводным оркестром.

Музыке - быть!

Стало точно известно - Вячеслав Шпорт подписал соглашение о проведение фестиваля на три года. А это означает, что можно не спеша подготовить не только следующий музыкальный фестиваль, но и строить планы на последующие два года: закладывать финансирование, уточнять планы и самое главное - не спеша договариваться с потенциальными участниками. Так что есть шанс увидеть и услышать в дальнейшем большее количество оркестров из различных стран.

Хорошей музыке быть! «Мы, как полноправные хозяева фестиваля, готовим каждый раз новую программу. Такой звук воспринимается только вживую, его сложно передать через запись. Это как общение с живым человеком, его не заменить. Военный оркестр создавали, чтобы играть на улице, в любую погоду», - заверил начальник оркестровой службы Восточного военного округа подполковник Вадим Пахомов.

Андрей Дунаевский

В конце 2017 года по итогам регионального интернет-проекта "Гордость Хабаровского края" Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" стал победителем в народном голосовании.

В марш-параде 27 мая 2018 года приняло участие десять коллективов.

В VII фестивале приняло участие 600 музыкантов. Впервые за все время проведения фестиваля выступили детские духовые оркестры.