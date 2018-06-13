Тимофей Маякин. Человек, влюбленный в Хабаровск

Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске получился мощным и невероятно искренним. Настолько мощным энергетически, что невозможно было устоять, не разрыдаться, когда все участники одновременно грянули одноименный вальс.

Художественное руководство фестивалем осуществляли Тимофей Маякин, руководитель военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации, и Сергей Дурыгин, начальник Центрального военного оркестра. Они работали с Валерием Халиловым четырнадцать лет в одной команде.

Тимофей Маякин, вроде и коренной москвич, а такой нашенский, дальневосточный. В нем и человеческая глубина, и мужественность, не напускная, а природная, и - как следствие - необыкновенная доброта. Это свойственно по-настоящему талантливым людям.

Простой московский мальчишка

- Родился я в 1969 году практически в центре Москвы. Рядом с домом была 13-я музыкальная школа. Духового отделения там, кстати, не было. Когда был маленький, около этой школы гулял, останавливался у окна, откуда доносился звук скрипки, и слушал. Помню, у нас была елочная игрушка - скрипочка, и каждый Новый год я ее снимал с елки и к себе прикладывал. Когда мне было 5 лет, отдали в музыкальную школу, в класс скрипки.

Тимофей отучился семь лет. В начале седьмого класса его мама принесла домой газету со статьей о московском военно-музыкальном училище.

- Я хотел поступать в суворовское училище. У меня папа служил военным инженером. Была любимой книга «Алые погоны». Любил математику, физику и не думал, что буду военным музыкантом.

После военно-музыкального училища – военный факультет при Московской государственной дважды ордена Ленина консерватории имени П.И. Чайковского, ныне Военный институт (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Тимофей окончил его с красным дипломом. После окончания новоиспеченного лейтенанта, коренного москвича, направили в Хабаровск вместе с женой и двухлетней дочкой.

Красная Речка. 1994-й

- У меня больше мама переживала, когда уезжал на Дальний Восток. Зарплату платили нерегулярно. Времена тяжелые были. Люди в Хабаровске хорошие. Все дружно держались. У кого что было из еды, к тому в гости и ходили. Дети в одной комнате сидят, взрослые - в другой…

Оркестр в воинской части состоял из 9 человек. Пятеро солдат без образования и четыре контрактника старше Тимофея. Он тогда и не мог предположить, что такое бывает.

- Первое, что сделал, пошел в эстрадное отделение Института культуры. Там тогда учились в основном саксофонисты, флейтисты, большей частью девушки. Трое саксофонисток тогда пополнили состав оркестра. Духовых оркестров в Хабаровске в то время было больше, чем сейчас. Мой был один из самых отдаленных, поэтому сложновато было искать музыкантов.

По нормативам военный оркестр должен выступать при температуре не ниже 15 градусов. В Хабаровске как-то пришлось играть зимой при минус 30.

- Инструмент в таком случае должен быть сухой. И в него перед выступлением налили чистого спирта. После, в теплом помещении, снова нужно налить спирт.

- А в человека?

- Нет, не надо заливать.

Через год коллектив был укомплектован. Когда уезжал из Хабаровска через пять лет поступать в адъюнктуру (военная аспирантура), в оркестре было 44 человека, все с музыкальным образованием.

- Я благодарен судьбе, что первым начальником военно-оркестровой службы был в Хабаровске Александр Александрович Пахомов. Он был замечательный человек, музыкант очень сильный, трубач. Александр Александрович радел за свое дело, проверял оркестры, помогал. Он и дал мне «зеленый свет» в адъюнктуру.

Сохранить, развить и приумножить

Сегодня Тимофей Маякин – кандидат философских наук. Тема диссертации: «Военно-музыкальная культура России».

- Основными направлениями развития всегда были три кита: сохранить, развить и приумножить. Поэтому хорошо, что проводится фестиваль «Амурские волны».

- …и популяризовать…

- Популяризовать духовую музыку можно по-разному. В первую очередь качественным исполнением. Основная задача - прививать вкус. Допустим, есть коллектив в военно-музыкальном училище. Там юноши выбегают на своих плац-концертах, пляшут, акробатические трюки делают, вприсядку танцуют. Это 15-летние мальчишки. Это здорово смотрится. Но когда такое пытаются делать взрослые мужчины, допустим, также плясать вприсядку, получается не совсем эстетично. Военный оркестр должен всегда оставаться военным оркестром, это воинский коллектив.

- Часто встречается безвкусица?

- Встречается. Для этого мы ездим по войскам, ежегодно проверяем оркестры. Задача не наказать, разгромить, а подсказать дирижеру: это у тебя хорошо, а вот на это надо обратить внимание. Музыку нужно любую играть – зарубежную, отечественную, популярную. Все зависит от вкуса.

… В середине 2002 года Тимофей Маякин начал служить в органах управления военно-оркестровой службы. Почти одновременно с Валерием Халиловым, который возглавил ведомство.

- Тогда были оркестры слабо укомплектованы, преподаватель в музыкальной школе получал в три раза больше, чем офицер. Сегодня оркестры в России большей частью укомплектованы, зарплаты нормальные, коллективы омолодились. Приходят молодые ребята, играют серьезную музыку, они в музыке варятся. Посмотрите в их глаза на концертах и все поймете.

«Амурские волны»

- Уровень оркестров на фестивале в этом году поднялся, программа интереснее смотрелась.

- В чем секрет такой любви обычных людей к духовой музыке?

- …к любой живой музыке, которая перед тобой. Она только сегодня, и только в этом месте. Завтра этот коллектив будет звучать по-другому на этой же площадке. Сегодня солнышко светит, настроение одно, завтра дождь пошел, все по-другому.

- Насколько сложно сводить разных музыкантов в одно целое, в оркестр?

- Нужно работать с людьми, подсказывать, воспитывать.

- Какая основная проблема у хабаровских музыкантов?

- Сегодня нужно развивать музыкальное образование. Образовательные учреждения испытывают проблемы…

- Слабенькие?

- К сожалению, да. И мало выпускается музыкантов. Хабаровский институт культуры как в 90-х выпускал несколько саксофонисток и флейтисток, так и сегодня. И во Владивостоке с высшим образованием по духовым инструментам не лучше. Духовиков выпускает только Хабаровское училище искусств.

- Детский конкурс как прошел в рамках «Амурских волн»?

- Замечательно. Участвовало 8 коллективов, а это более 200 человек. Все были разные. Их сравнивать нельзя. Но то, что происходило на сцене, было здорово. Когда видишь детские глаза, которые смотрят на тебя как на недосягаемую величину… Нужно не конкурс делать, а просто фестиваль, чтобы ребята показывали свое искусство. Каждый в своей группе хорош. Всем нужно было давать дипломы первой степени.

- А среди профессионалов?

- Монгольский оркестр был очень интересен. Они исполнили попурри из песен на русском языке. Самое удивительное, что три солиста по-русски ни одного слова не знают.

- Как вы оцениваете исполнение народной музыки духовым оркестром?

- Мы требуем от военных оркестров, чтобы в репертуаре присутствовала и народная музыка, и наша отечественная музыка. Я ни разу не слышал, чтобы американский оркестр исполнял «Калинку», они играют свою, традиционную. Во время проверок, подготовки к фестивалю ситуация изменилась. Наши оркестры стали меньше исполнять американскую музыку. Это не от запретительства, а от того, что мы должны пропагандировать свою отечественную культуру, у нас величайшие композиторы.

- А современные композиторы?

- Валерий Михайлович Халилов, например, написал очень много для духовых оркестров. Первый раз я его увидел, когда поступил в военно-музыкальное училище. Он тогда был старшим офицером. Познакомились в 2001 году. В нем очень много качеств сочеталось. В первую очередь он был музыкантом от Бога, величайшим, сильным. У него был нестандартный подход к музыке. Марши другие, развернутые по форме, как концертное произведение, не как песня, не как строевой марш. Мне его марш «Генерал Милорадович» очень нравится. На фестивале звучало много его произведений, в том числе в исполнении зарубежных оркестров. Фестиваль продолжается…

- Как наши военные оркестры принимают за границей?

- Часто задают вопрос: «При такой политической обстановке приглашают ли нас за границу?». Приглашают. Любят и с восторгом принимают.

- Что дает фестиваль музыкантам?

- Чувство ответственности, стремление к развитию. У нас проходил смотр военных оркестров в феврале–марте. Мы проехали от Тихого океана по все стране. У тех дальневосточных оркестров, которые выступали на «Амурских волнах», за этот небольшой промежуток времени уровень поднялся. А у меня задача, как главного военного дирижера, чтобы мои оркестры развивались, чтобы становились все лучше и лучше, чтобы простые люди их знали и слушали, чтобы знали, что армия – мощь не только военная, но и культурная.

- А почему не бросаете хабаровский фестиваль?

- Бросить Хабаровск, где я начинал? Мне, влюбленному в этот город? Человеку, у которого здесь столько друзей? Для меня Хабаровск - родной город. Он очень изменился, похорошел, как раз после моего отъезда. А люди как были замечательные, такие и остались. Хабаровск славен своими людьми.

Юрий Вязанкин



