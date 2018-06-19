Традиции в Хабаровском крае: Особенные из удэге

В Хабаровске состоялась презентация книги удэгейской сказительницы Валентины Кялундзюга «Два солнца» в В Доме народного творчества краевого научно-образовательного творческого объединения культуры.

При поддержке министерства природных ресурсов переиздан сборник сказок, иллюстрированный Геннадием Павлишиным. Ранее он издавался в 1974 году Хабаровским книжным издательством. С тех пор немало воды утекло в реке Хор, в верховьях которой стоит удэгейское село Гвасюги, где живет и творит почетный гражданин района им. Лазо, лауреат премии Министерства культуры РФ «Душа России» в номинации «Народный сказитель» Валентина Тунсяновна Кялундзюга. Без малого сорок лет она возглавляла исполнительную власть в родном селе. Среди ее печатных работ - удэгейский букварь, удэгейско-русский словарь в трех книгах, том «Фольклор удэгейцев» в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Она - лауреат премии правительства Хабаровского края в номинации «За научно-исследовательские работы в области культуры и искусства, музейную и просветительскую деятельность».

Мама сказку напевала

При обилии титулов и званий Валентина Тунсяновна - поразительно скромный человек, в чем участники презентации могли убедиться, познакомившись с ней, приехавшей из Гвасюгов с фольклорным ансамблем «Су Гакпай» («Лучи солнца»), как нетрудно догадаться, ею же руководимым. С изрядной долей иронии рассказывала она, как оставалась в шалаше одна, поскольку мать и отец уходили на охоту, и четырехлетней девчушке приходилось беспрестанно топить печку, чтобы не замерзнуть в сихотэ-алиньской тайге.

Даже сегодня, в XXI веке, к Гвасюгам нет нормального проезда из райцентра, и каждый пускающийся в почти 100-километровый путь на автомобиле подобен путешественнику, рискующему всем. А что происходило во второй четверти ушедшего века, когда единственной транспортной артерией был Хор с притоками, представить несложно. При этом у нее, бабушки и прабабушки, самые добрые впечатления о детских годах. Главным образом потому, что мама перед сном рассказывала сказки. «Она устанет за день, а я все равно ее прошу, - вспоминала Валентина Тунсяновна. - Каждую сказку мама напевала…»

Эти напевы она исполнила в зале Дома народного творчества. Вот медведь, большой и ревущий. Вот чайка, набирающая высоту и смеющаяся. Вот мастерицы, изготавливающие из рыбьей кожи одежду и обувь, усердные и певучие. «Каждый из нас, наверное, хотел иметь такую бабушку, добрую и мудрую», - высказалась ее знакомая хабаровчанка, которая принесла в подарок сказительнице желтые бархатцы в цветочном ящичке с землей.

Валентина Тунсянова, худенькая, в оранжевом национальном халате, принимала поздравления от председателя совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края И.А. Бельды, мастерицы декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников Е.А. Киле. Из села Дада Нанайского района приехала на презентацию М.Г. Кимонко, которая полвека с лишним назад вышла замуж за удэгейца, выросшего в Гвасюгах, ходившего с Валентиной Кялундзюга в школу-семилетку. «Наш дом украшают удэгейские узоры Николая Лесовича», - не преминула добавить о супруге Мария Григорьевна Кимонко, и долгий счастливый брак удэгейца и нанайки, посвятивших жизнь охранению культурного наследия братских народов, вызвал аплодисменты.

Надежда Кялундзюга выбралась в краевой центр из Гвасюгов, чтобы в присутствии творческого и начальственного люда сказать добрые слова своей знаменитой землячке. Но радость была со слезами на глазах. «Нам запрещали говорить на удэгейском языке, - вспомнила Надежда Сидоровна недавние времена. - И так свободно, как детстве, когда я говорила и песни пела, у меня теперь не получается. Сегодня в школе учат удэгейскому языку. Но дома не говорят на нем, как говорили мы…»

Проложить асфальтовую дорогу до Гвасюгов, похоже, проще, чем вернуть в общение удэгейский язык. Но разве по-другому у нанайцев и ульчей, других коренных малочисленных народов, проживающих в Хабаровском крае и не только в нем?

Слово, музыка, фантазия

«На протяжении последних десятилетий культура коренных малочисленных народов Дальнего Востока неоднократно переживала периоды сложных трансформаций, ведущих к размыванию традиционного наследия», - отметила в своем выступлении на круглом столе «Путь к истокам», который предшествовал презентации книги, заведующая кафедрой культурологии и музеологии Хабаровского государственного института культуры Я.С. Крыжановская.

В самом общем плане эти изменения обусловлены следующими факторами. Первый - довлеющее присутствие русской культуры через государственный язык, литературу, кино, телевидение. Второй - активные процессы глобализации, направленные на интеграцию и унификацию во всех сферах общественной жизни.

Но вряд ли следует кричать караул, поскольку «на фоне реальной угрозы забвения национальных ценностей активизировались этнорегиональные движения с их стремлением к возрождению нравственных основ, духовных ценностей этносов».

Вероятно, к таким движениям относится территориально-соседская община «Удэ», возглавляемая В.Т. Кялундзюга.

«… человек может жить в городской квартире, а не в традиционном жилище, носить современную одежду, пользоваться всеми благами цивилизации, но при этом сохранять культурную идентичность благодаря знаниям фольклора, традиций, представлений своего этноса», - убеждена Я.С. Крыжановская.

Другое наблюдение культуролога - сказки и легенды народов Приамурья существовали не только как литературные жанры, как повествование, но и как игровое действо, сочетающее слово, музыку, фантазию. В начале 2000-х годов музыковед и фольклорист Ю.И. Шейкин, приезжавший в Хабаровск, чтобы возглавить жюри краевого фестиваля «Северная капель», пожалуй, впервые высказал мысль о необходимости создания театра коренных малочисленных народов.

«Цель такого театра - транслировать аборигенный амурский продукт, ввести амуро-сахалинские зрелищные традиции в контекст общеевропейской и мировой культуры», - полагает Я.С. Крыжановская.

Встань на крыло

Фестиваль «Улэн го», или «Хорошее настроение» - детище заведующей отделом традиционной культуры Дома народного творчества Н.Е. Кимонко, между прочим, уроженки Гвасюгов.

В подготовке фестиваля участвуют не только краевое научно-образовательное творческое объединение культуры, муниципальные образования, но и территориально-соседская община «Удэ», региональная молодежная организация «Феникс Амура». В этом году на фестиваль «Улэн го», который проходил во Дворце культуры профсоюзов в феврале, собралось полтора десятка молодежных коллективов самодеятельности. Как уточнила Н.Е. Кимонко, выступая на круглом столе, фольклорных, песенно-танцевальных, хореографических, вокальных. Также участвовали мастера декоративно-прикладного искусства. География поселений, откуда прибыли участники «Улэн го», впечатляет: Охотоморье, Приамгунье, Нижний Амур, восточные и южные районы края.

«Культура прошлого должна подаваться как нечто живое, интересное, что очень важно для современного молодого человека», - подчеркнула Н.Е. Кимонко, подразумевая не только фестиваль «Улэн го», ставший традиционным, но и молодежный лагерь «Встань на крыло», соревнования по национальным видам спорта, творческую смену «Дети Амура» в летних оздоровительных лагерях.

Коренные смотрят в корень

На статистику опиралась в своем выступлении на круглом столе «Путь к истокам» главный специалист министерства образования края В.А. Ончукова. Из ста сорока пяти народов, проживающих в Хабаровском крае, восемь - коренные, живущие здесь исконно. Изучение родных языков ведется в тридцати трех общеобразовательных учреждениях тринадцати муниципальных районов края.

В сферу деятельности министерства входит подготовка учителей родных языков, разработка и издание учебных пособий. Весной состоялась олимпиада среди школьников, в которой победили представители нанайского этноса. «Дети показывают хорошие результаты. Мы видим их заинтересованность в изучении родного языка и родной культуры», - сказала В.А. Ончукова.

Слова благодарности звучали в адрес регионального министерства природных ресурсов. Не только за переиздание книги «Два солнца» В.Т. Кялундзюга, но и за поддержку множества других инициатив. Действительно, МПР края в постсоветской реальности - главный смотрящий за происходящим в национальных поселениях. Там строятся образовательные, культурно-досуговые, прочие учреждения. Но это - одна сторона медали.

Другая сторона - уход государства из экономики в начале 90-х годов и, как следствие, ликвидация оленеводческих совхозов и рыболовецких колхозов, коопзверопромхозов и потребкооперации. В общем, всего того, что давало аборигенам работу и средства для существования.

Не секрет, что на последних президентских выборах в отдельных районах Республики Саха (Якутия) предпочтение было отдано кандидату от КПРФ, который в предвыборную кампанию эти районы даже не посещал. Очевидно, что таким образом люди протестовали против реформ либерального толка, загнавших национальную глубинку в нищету и безысходность. Протестные настроения вряд ли сойдут на нет, если власть по-прежнему будет озабочена обслуживанием бизнеса, игнорируя экономическую составляющую большинства соотечественников.

Актуальный сюжет

Звучал бубен, школьники в удэгейских халатах показывали инсценировку сказки «Два солнца», которую излагала Валентина Тунсяновна. Верней, напевала, и это придавало действию необыкновенный колорит. О чем сказка? О том, что несчастья и страдания останутся позади, что наступит благополучие и гармония.

Актуальный сюжет, не правда ли?

Михаил Карпач