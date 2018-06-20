Книжная полка в Хабаровске: Дежавю в зеркальном отражении

Все, что кормит и поит страну, - все создано теми людьми, чьи лица и дела запечатлел хабаровчанин Владимир Кузнецов. Этого житель Хабаровска в представлении не нуждается: за полвека работы на Дальнем Востоке, где он представлял газету «Комсомольская правда» и журнал «Огонек», а позже на том же поприще трудился в правительстве Хабаровского края, его фоторепортажи стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как переправа Ванино - Холмск и БАМ, новостройки Хабаровска и заводы Комсомольска-на-Амуре, таежная и рыбацкая глубинка.

Очередная книга Владимира Кузнецова еще не в переплете, а в распечатанных принтером листах. На них публицистика соседствует с кадрами, черно-белыми и цветными, но неизменно притягательными, ибо в них - мы с вами и события, к которым мы имеем прямое отношение. Готовящаяся к изданию книга называется «Дежавю в зеркальном отражении». «Короткое слово из французского лексикона имеет обширное толкование, - вводит нас в курс Владимир Афанасьевич. - Это и ощущение человека, уже побывавшего в подобной ситуации и видевшего представленные картины из прошлого, сохраненного сознанием как приятные и дорогие воспоминания».

Что дорого автору, мы видим с первых страниц. Это Амур, Хабаров и Муравьев, вознесенные на пьедесталы. И, конечно же, Охотск, откуда шло освоение Тихоокеанского побережья русскими людьми, где начиналась история Хабаровского края.

В 1991 году «Комсомольская правда» организовала журналистский тур от истоков Амура до его устья. Две недели международная команда интервьюировала местных жителей, щелкала затворами фотокамер. «Мы бродили по заросшим уже не холмам, а холмикам, - так описывает Владимир Афанасьевич посещение Албазина, который трижды сжигали маньчжуры, но казаки, крестьяне, ремесленники неизменно восстанавливали это первое на Амуре русское поселение. - Давным-давно сгнили бревна, ограждавшие крепость, сравнялись с землей строения, и только маленький макет Албазинской крепости - главный экспонат музея - будоражил мысли. И я порой стыдливо опускал глаза, оставляя некоторые вопросы коллег без ответа. Все мы чуть ли не с детства знаем о сражениях на Куликовом поле или под Бородино. История познакомила нас с глобальными событиями жизни России. Но мы не находим времени отклониться от утвержденных в больших кабинетах программ, чтобы познать самим и передать детям то, что происходило на малой родине, чем жили наши предки в третьем, пятом поколении».

«Люблю отчизну я, но странною любовью» - эти лермонтовские строки, наверное, мог бы повторить Кузнецов, не склонный к елею, воспринимающий действительность такой, какая она есть, с провалами в экономике, обнищанием в глубинке. «Сага о рыбаках и рыбе» - так он назвал главу, в которой раскрывает романтику профессии, рассказывает о прибрежном и океаническом промысле, перерабатывающих предприятиях. В упомянутом 1991 году экспедиция «Комсомольской правды» останавливалась в рыбацком поселке Дуди Ульчского района. «Дегустация продукции комбината привела в восторг моих иностранных коллег, - пишет Владимир Афанасьевич. - Волею судьбы через два десятилетия я снова оказался в Дуди. Страшная разруха поразила. Голые стены бывшего консервного цеха смотрели на меня пустыми глазницами оконных проемов. По всей площади огромные россыпи неиспользованной банкотары и проржавевшие корпуса судов. С отходящего теплохода с туристами я сфотографировал две худенькие фигурки, стоящие на берегу. Подумал, что их ждет в завтрашнем дне?..»

На черно-белой фотографии эти девчушки смотрят с полуразрушенного причала. Московские реформаторы вкупе с местными чиновниками уготовили им самозанятость, а по сути - феодализм. Тысячи тонн нефти закачиваются в танкеры в Ульчском районе, транснациональные компании подсчитывают прибыль, а что остается коренному населению, кроме убогих жилищ и разбитых дорог?

Морская тема - пожалуй, любимая в творческом багаже Кузнецова. Наверное, потому, что срочную службу он проходил на подводной лодке. Да и кого из дальневосточников не манил флот - военный и пассажирский, научно-исследовательский и ледокольный? Кузнецов имел возможность ходить в моря на разных судах, общаться с капитанами и не только с ними. А еще он не откладывал в сторону камеру, если видел то, когда за державу обидно, как выражался таможенник Верещагин из фильма «Белое солнце пустыни». Щемит сердце, когда мы встречаем в кадре авианесущий крейсер «Минск», отправленный на металлолом в приснопамятные 90-е годы. И многопалубные круизные суда Амурского пароходства, погубленные в те же проклятые годы. И станочников «Дальдизеля», старейшего предприятия Хабаровского края, записанного в банкроты.

Не только Хабаровский край исходил и объездил Кузнецов. В книге широко представлены Приморье, Сахалин, Крайний Север. Полвека работы на Дальнем Востоке - это не только впечатляющий архив кадров, дружба со своими героями на всю оставшуюся жизнь. Это и личная ответственность журналиста, обязывающая не промолчать, высказаться, привлечь внимание, когда рядом довольствуются избитой пластинкой «Все хорошо, прекрасная маркиза…».

Если Кузнецов рассказывает нам о выдающихся деятелях прошлого, благодаря которым Россия прирастала новыми землями на Востоке, то он - историк. В фотографиях, представляющих богатство флоры и фауны Приамурья, пояснениях и комментариях он - географ и биолог.

«Владимир Афанасьевич Кузнецов - человек-эпоха, - написал в предисловии к книге главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. - Эта эпоха, казалось бы, ушла в далекое-далекое прошлое, и чего ее вспоминать. А вот ничего подобного. Никуда она не ушла. Все это, что кормит и поит страну и обеспечивает ее экономическое выживание, все это создано как раз теми людьми, чьи лица и дела запечатлел своим старинным фотоаппаратом корреспондент «Огонька» и «Комсомольской правды» Володя Кузнецов. Вместе с ним мы тогда работали на ударных стройках коммунизма на любимом Дальнем Востоке, встречались на просеках будущих великих магистралей и в котлованах будущих городов. Все это было построено как раз в те оплеванные и оклеветанные годы, которые потом обозвали застойными. Спасибо эпохе. И спасибо хранителю памяти - Кузнецову Владимиру Афанасьевичу».

Михаил Карпач

Подписи к фото: весенний пейзаж;

последний день «Дальавиа»

На этом транспорте в 1970 году В. Кузнецов въехал в большую журналистику

Фото Владимира Кузнецова