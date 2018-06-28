«Бандит» из Комсомольска-на-Амуре снялся в китайском кино

Пауэрлифтер из Комсомольска-на-Амуре снялся в китайском фильме «Город кунг-фу» Виктор Боярцев сыграл русского бандита. Премьера состоится в декабре.

В Китае спортсмен часто бывает в рамках занятий по силовому экстриму. Во время одного из визитов в Поднебесную Виктора Боярцева пригласили сняться в боевике. Тот, в свою очередь, согласился.

По словам комсомольского спортсмена, у него не главная роль, но он появляется на протяжении всей картины. Его много бьют, но и он дает обидчикам сдачи.

- Еще очень радует то, что мой персонаж доживает до конца фильма, — рассказал Виктор Боярцев.

Недавно Виктор Боярцев принял участие в чемпионате Комсомольска-на-Амуре по жиму лежа. Его рекорд - 215 килограммов.

Напомним, что Виктор Боярцев - не первый житель города особого президентского внимания, снявшийся в зарубежной кинокартине. В 2015 году фурор произвела новость, что уроженка Комсомольска-на-Амуре Алина Еременко получила награду AVN Awards - самую престижную премию в области «клубничной» индустрии. По значимости данную премию даже сравнивают с Оскаром. Henessy (творческий псевдоним Еременко) одержала победу в номинации «Лучшая секс-сцена зарубежного производства». Она снялась в ней со знаменитым актером Рокко Сиффреди, известным своим большим «талантом». Комсомольчанка стала первой россиянкой, выигравшей «порно-Оскар».