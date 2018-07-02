Хабаровская гастроль: Красавица Ангара и тысяча аплодисментов

В Хабаровске прошли гастроли Бурятского театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбожапа Цыдынжаповича Цыдынжапова. Восемь дней на откуп артистам была отдана сцена Краевого музыкального театра. Восемь дней жители дальневосточной столицы, не жалея ладоней, аплодировали стоя такому непопулярному у некоторых искусству.

Стоит напомнить, что в последний раз буряты оккупировали дальневосточную столицу в 2006 году. Через 12 лет театр при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности в рамках масштабного проекта «Большие гастроли» возвратился на Дальний Восток и посвятил свой визит трем большим датам: 95-летию со дня основания Республики Бурятия, 80-летию Хабаровского края и объявленному в стране перекрестному году Японии в России.

На гастролях были 185 человек - оперная и балетная труппы, хор, оркестр, техперсонал.

- Помимо Хабаровска, устроим вечер русского и японского балета в Комсомольске-на-Амуре, а потом отправимся во Владивосток, - рассказал на пресс-конференции заместитель директора Давид Дондупов.

Для хабаровчан буряты выбрали лучшие постановки последних лет: обновленную версию балета «Лебединое озеро», «Дон Кихот». Премьера балета «Корсар» состоялась в мае перед гастрольной поездкой. Перед хабаровчанами театр представил этот балетный спектакль. В концерт «Вечер балета» Морихиро Ивата, художественного директора балетной труппы театра, вошли танцевальные миниатюры и образцы японского балета. Выступил и сам Морихиро Ивата с танцем, исполненным под песню Владимира Высоцкого.

Открыл гастроли балет «Красавица Ангара» Льва Книппера и Бау Ямпилова - визитная карточка театра. Это четвертая версия, первая появилась аж в 1959 году. Театр выиграл самый большой грант, 16 миллионов рублей, на эти средства обновился спектакль по мотивам бурятской народной легенды, которая повествует о любви дочери Байкала Ангары и Енисея.

Декорации были шикарны, костюмы - не менее. Конечно, для видавших виды циников сюжет показался наивным, а танцевальный рисунок и мизансцены простоватыми, но артисты выступали с такой мощью, с такой искренностью, так верили в то, что играли, оставаться равнодушным было невозможно. Это великий дар – создавать сказки и верить в них. И сцены встреч Енисея и Ангары были исполнены той любовью, о которой мы и думать позабыли. И в какой-то момент где-то там стыдливо что-то ёкало, и слышался тихий шепоток: «А все-таки есть на свете чистая любовь. Вот, смотри, любуйся!». Внутренний поручик Ржевский молчал, видимо, ему тоже нравилось.

Стоит отметить, что некоторые знатоки отмечают бурятских балерин. Русские, несмотря на почти голодные обмороки, всегда сохраняют пусть и усохшую, но мясистость. А бурятские – тонки, невесомы, как феи. В совокупности с графичностью рисунка – впечатление небывалое, словно гравитации не существует, словно подсматриваешь за танцем волшебных существ – обязательно ранним летним утром в сказочном лесу…

Художественный директор балетной труппы Морихиро Ивато назвал эту постановку балетной жемчужиной. И с этим стоит согласиться. Не зря хабаровчане минут пять хлопали в ладоши, не отпуская артистов со сцены.

Морихиро Ивато, уроженец японского города Иокогама, с 1988 года живет в России. Женат на русской. В 1991 году был принят в московскую труппу «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева. В 1995 году - в труппу Большого театра. В 2012 году назначен художественным директором балетной труппы Бурятского театра оперы и балета.

- Быть руководителем балета не менее интересно, чем самому выступать на сцене. Я работал с легендарными людьми, меня учили репетиторы Большого театра, которые передавали традиции классического балета. У меня огромный багаж, и я не имею права это себе оставить, должен передать новому поколению, - рассказал Морихиро Ивато. - Я приехал из Японии в советское время, тогда было другое качество балета. Цель была именно духовная, а сейчас стали подходить более формально. Я хочу восстановить то направление, которое передало мне старое поколение танцовщиков. Я по-другому не могу, я - консерватор

Помимо балетных спектаклей, хабаровчане увидели две масштабные оперные постановки художественного руководителя театра народного артиста России Юрия Лаптева - «Тоска» Джакомо Пуччини и «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.

- Обязательно сходите на «Бал-маскарад», не пожалеете. А если вы не любите оперу, обязательно полюбите, - советовали знающие люди.

К слову, буряты поставили первый вариант оперы, который довольно редко исполняется. Действие происходит в Швеции, не в Америке, как во втором варианте.

Постановка Юрия Лаптева пусть и консервативна, но легка для восприятия. Отсутствие всевозможных модных режиссерских выкидонов с лихвой компенсирует музыка, а это в опере все-таки главное. И чудные голоса бурятских артистов - сочные, гибкие.

Кстати, партии исполнялись на языке оригинала. Как-то получалось и голову не свернуть в поисках смыслов на экране, и из эмоционального состояния не выйти.

Певцы были невероятно естественны, и актерская «гуашь» не смотрелась наигранной. Такое представление не грех и полюбить. И снова зал стоя аплодировал, долго не отпуская артистов.

Жаль, что только всего восемь дней длились гастроли. Можно позавидовать бурятам, что у них такой театр. И еще. Как здорово, что есть балет про Байкал, Ангару, Енисей, а у нас такого нет. Песни отдельные есть, а балета или оперы нет. А ведь и у нас есть легенды - про Амур, красавицу-нанайку и про трех драконов, которые застыли хабаровскими холмами.

Юрий Вязанкин

Фото Игоря Чуракова