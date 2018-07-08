Хабаровчане познали огонь и радость купальской ночи

В Хабаровском районе на берегу Амурской протоки возле села Бычиха состоялось многолюдное празднование Купалы. За несколько лет мероприятие стало традицией. Организовавшее его в этом году общественное объединение «Родъ» пригласило своих друзей, знакомых, единомышленников окунуться в атмосферу самодеятельного народного праздника.

Те, кто не испугался тяжелых грозовых туч, моросящего дождика, как очевидец, замечу: не прогадали. Не иначе, их чистые помыслы и хорошие устремления – через хороводы, песни, обряды – приметило закрытое облаками светило. И небо над Бычихою прояснилось. В этот день и в следующую за ним последнюю ночь летнего солнцестояния огонь и вода, они же Купала и Кострома - главные действующие лица наряду с Ярилой и принимающим у него солнечную вахту Дажьбогом, который светит и потчует нас урожаем до осеннего равноденствия.

Славления жизни, ее плодородия, красоты, священного союза мужчины и женщины, рождения ими детей исполнялись торжественно, радостно и осмысленно, на ясные головы, без алкоголя и какой-либо похабщины. Многие приехали целыми семьями, взяв подростков и ребятишек, которые самозабвенно резвились на большущей поляне с дивными перелесками. Молодецкие силовые забавы, прощание с Ярилой, спуск огненного колеса в реку, окунание собравшихся в ее воды, зажжение костра, который поначалу не хотел разгораться, но разгоряченный беговым вращением мужского и женского хороводов вспыхнул как свечка, а также прыжки через огонь, хождение по углям, девичьи гадания на суженого никого не оставили равнодушным. Влюбленные пары, взявшись за руки, трижды прыгали через горящие головешки, загадав родить желаемого ребенка, чтобы нашему роду не было переводу. Артем Бахматов, Екатерина и Дмитрий Юдины, Роман Яшин, Максим Бадаев, Виктор Орлов, Алена Стеценко и все, кто взял на себя немалые хлопоты по встрече солнцеворота, бескорыстно угощали собравшихся не только богатой зрелищной пищей, но и супом, салатами, зеленью, чаем, другими полезными вкусностями.

Очень приятно, что наряду с учредителями «Рода» и поддержавшим их Хабаровским содружеством русских общин появилось немало новых участников. Преподаватели, строители, докеры, военнослужащие, врачи, агрономы, ученые чувствовали себя как одна большая семья. «Я тут впервые, – признается подтянутый военный Евгений, – но мне все рады, словно мы старые друзья, открыты в общении, никаких косых взглядов, никаких навязчивых предложений. Все в игровой форме. И одновременно вполне серьезно». Евгению вторит интеллигентная семейная пара: «Несколько лет интересуемся нашей изначальной народной традицией, хотели поучаствовать в каком-нибудь общем празднике, и вот наше желание сбылось. Подкупает общая благожелательность, ненавязчивость, отсутствие пьяных и ощущение безопасности, которого частенько не хватает в других местах». Впервые на таком обрядовом действии в роли заинтересованного участника – преподаватель Хабаровского колледжа искусств Ирина Еремеева. Пришла она не с пустыми руками. Вместе со своей ученицей изготовила оригинальный керамический образ Ярилы, чье явление народу в раскаленном сияющем ореоле стало одной из изюминок прошедшего праздника.

Уже за полночь все, кому хотелось общения и романтики, расположились возле мирно мерцающего огня. Пили чай, пели песни, шутили, смеялись, делились житейскими и философскими наблюдениями. Правда, без русской гармони, помогающей своими сочными переборами вершить настоящие чудеса. Ведь именно этой ночью мы переходим чудесным образом от Ярилы к Дажьбогу. С грустью расставались, но о радости обретения на рассвете известили голосистые соловьи, сладкая невесомость во всем теле и парад буйно клубящихся облаков со стороны краевого центра. Вот так Кострома и Купала нас в своей любви искупали, обернувшись в красное лето. Дай Дажьбог, не последнее.

Виктор Марьясин

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