Хабаровская гастроль: Нежность, Мастер и Маргарита

Этот год для театральной общественности в Хабаровском крае выдался довольно насыщенным. Благодаря программе «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры РФ жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре смогли увидеть спектакли Тамбовского государственного академического театра, Бурятского театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбожапа Цыдынжаповича Цыдынжапова, Свердловского государственного академического театра драмы из Екатеринбурга и одного из лучших в России – Вахтанговского театра.

Помимо этого, Комсомольский-на-Амуре театр драмы впервые за 30 лет побывал на больших гастролях в Тамбове. Артисты из Города юности представили четыре спектакля. Тамбовские зрители увидели классику «Без вины виноватые», «Последний пылкий влюблённый», проверенно кассовые «Тётки» и сказку для детей «По щучьему велению». Творческая поездка стала возможной благодаря все той же федеральной программе «Большие гастроли».

Хабаровский театр драмы собирается в августе на гастроли в Екатеринбург, где покажут восемь постановок, в том числе и «Бесконечный апрель», с которого началась внеконкурсная программа национальной премии «Золотая маска».

К Хабаровску - с нежностью

Свердловский государственный академический театр драмы из Екатеринбурга привозил в дальневосточную столицу спектакли «Мастер и Маргарита», шоу «Только для женщин» и комедию-водевиль «Ханума». Планировалось больше, но что-то не срослось, и екатеринбуржцы, по их словам, выбрали самые яркие постановки.

- Нашему театру уже более 85 лет, - рассказал Алексей Бадаев, генеральный директор театра. - За последние пять лет мы побывали в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Севастополе, Ялте, Ессентуках, Тюмени. Теперь вот и до Хабаровска добрались. Мы привезли с собой самые кассовые наши спектакли. Как правило, ещё за месяц билеты на эти постановки уже не достать.

Народная артистка Российской Федерации Вероника Белковская вспомнила, что около пятидесяти лет назад жила в дальневосточной столице и играла на сцене краевого театра драмы.

- Судьба повернулась интересным образом, и я в 1968 году приехала из Самары в Хабаровск. Вот смотрю на этот зал, на эти стены, и у меня такая хорошая ностальгия, - поделилась артистка. - Вскоре после того как приехала сюда, начались события, связанные с островом Даманский. Было очень страшно. Город был весь в напряжении. И не только город – вся страна. Достаточно было маленькой искры, и начались бы события такого масштаба… Может, мы с вами сейчас здесь бы не разговаривали.

Потом сложилось так, что я уехала во Владивосток, потом в Ярославль, после оказалась в Екатеринбурге. Но Хабаровск я вспоминаю с особенной нежностью и благодарностью. Очень много хорошего связано и с этим коллективом, и с этим местом.

Отмечу, что город совершенно изменился. Узнала лишь реку Амур и набережную, Музыкальный театр. Все остальное - новое.

Веронику Белковскую хабаровчане увидели пусть в эпизодической, но, как ни странно, в одной из самых ярких ролей – нянечки из психиатрической больницы в спектакле «Мастер и Маргарита».

Коровин и грудь

Конечно, имя Михаила Булгакова предопределяет путь к успеху у публики. Стоит отметить, что волна инсценировок «Мастера и Маргариты» в России началась именно с Екатеринбурга. По крайней мере так считают в Свердловском театре.

Ставить литературу - дело порой неблагодарное. После первого акта обнаружились две фанатки латиноамериканских «запеканок», возмущенные не смелостью режиссуры, а литературным первоисточником. Громко негодуя, они покинули помещение Музыкального театра, где, собственно, и происходило действо.

Сначала казалось, что сцена, стены, все помещения, пропитанные легкостью, порой и незамысловатостью оперетт, сопротивлялись екатеринбургским артистам, не позволяли им раскрыться во всю силу их драматического таланта. Они старались, даже зал помогал, из всех сил показывал, какая у нас благодарная публика. Однако долго не получалась жуткая булгаковская глубина, присутствующая даже в самых едких, сатирических сценах. Казалось, что то ли они сознательно приглажены, то ли так случилось именно в Хабаровске, но не было попадания в точку, в яблочко, хотя периодически появляющееся «не верю» вдруг исчезало за неровностью темпоритма, гипнотизирующего своей непредсказуемостью.

И если бы не Коровьев, блистательный, тонкий, умный, пластичный, с огромным диапазоном – чуть не от контратенора до баритона, было бы мелковато. И если бесовщина, то именно благодаря ему. К чести актера, он изо всех сил старался не перетянуть одеяло на себя, благородно оставляя пространство для коллег, не превращая постановку в собственный бенефис. Иногда, думалось, что зря.

Во время антракта читались изъятые из инсценировки главы про Понтия Пилата и Иешу?а Га-Ноцри?.

В «Мастере и Маргарите» находишь мощь и такую глубину, до мурашек, до дурных снов. И за беснованием, за дьявольской ухмылкой читается невероятная притягательность, чуть ли не эротизм. Может, это послужило причиной тому, что в спектакле появилась любовная сцена с Мастером и Маргаритой? К сожалению, это выглядело непонятно, даже вызывало вопросы: «Зачем?». У Булгакова почти весь эротизм в отношениях между двумя героями был выведен за грань повествования, и сексуальные танцы на полу выглядели как будто изъятыми из другого спектакля.

Что касается Маргариты, то артистка была красивая. Когда она преобразилась в ведьму, то есть скинула покровы, оказалось, что она очень красивая. Особенно грудь, магнетически притягивающая взоры мужской части, которая оживилась после встречи с прекрасным.

Что касается конфликта между спектаклем и стенами Музыкального театра, то закончился он с появлением нянечки из психиатрической больницы – Вероники Белковской. Запела она «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», и все встало на место, сцена благодарно позволила себя обжить… И такая человечность, такая теплота и узнаваемость были во всем этом. «Переживем мы лихие горести, главное, чтобы не кончалась эта тонкая рябина», -думалось в это время.

Спектакль, наверно, все-таки больше понравился, нежели не понравился. Все-таки Булгаков, все-таки артисты старались, все-таки творческие гости нашего города. И не вызвали внутренние протесты ни цветы от губернатора, ни то, что зал долго бисировал стоя.

Юрий Вязанкин

Фото Игоря Чуракова