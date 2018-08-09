В Хабаровске снять кино – совершить подвиг

В дальневосточной столице художественное кино, пожалуй, редкость. Если документалистику знают - наши документальные фильмы часто занимают призовые места на всевозможных фестивалях, то о существовании художественных лент известно единицам.

Пожалуй, впервые премьера художественного короткометражного фильма «Спасенный» хабаровского режиссера Сергея Яковлева прошла вне акций фестивалей. Кино это – независимое, снятое на собственные деньги. Пересказывать сюжет – дело неблагодарное, фильм нужно смотреть. Потому как это не анекдотец или очередной бабл-гум, а вполне состоявшаяся лента, драма, с уникальной атмосферой, хабаровским фаном, интересной «картинкой», крепкой режиссурой и актерской игрой.

Знакомьтесь, Сергей Яковлев, сценарист и режиссер фильма «Спасенный».

Первая победа

- У меня есть две версии фильма - и на русском, и с титрами на английском языке. Фильм зарегистрирован на двух американских площадках. Благодаря одной из них мы попали на кинофестиваль в Сан-Диего, вошли в long-лист. Мы посылали и на российский кинофестиваль в Екатеринбурге. Они вроде бы взяли, но не отобрали.

- То есть американцы взяли, а нашим не вкатило?

- Я с ними созванивался, они говорили о технической ошибке, а потом что отобрали, но фильм не прошел. Американцы чуть позже отписались, что прошел фестиваль и мы получили награду за заслуги. Там три номинации – за заслуги, за достижения и короткий список. И, естественно, Гран-при. Понятно, что главный приз мы не взяли. В общем, попали на фестиваль, фильм был показан в американских кинотеатрах. В этой номинации перед нами - США, а за нами - Китай, Аргентина…

- В каких еще фестивалях собираетесь участвовать?

- Отправил на кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивосток. Там вообще ничего не понятно. Настолько пафосный конкурс! Сложно пробиться. Хотя пишут везде: «Отправляйте заявки».

О Москве

- Понятно, что все стремятся в столицу, потому что там есть среда, рынок, значит, там есть конкуренция и профессиональный рост. Либо тебя подтянут, либо сам подтянешься. Я жил в Москве, я понимал: что этот путь до короткометражного фильма в столице должен быть другим, нежели в Хабаровске. Чтобы получить специальное образование, допустим, окончить двухгодичные курсы при Школе кино или высшие режиссерские курсы, нужны были бы огромные деньги. И не факт, что я бы туда поступил даже при наличии денег. А откуда у меня деньги, если я снимал жилье в Москве? Та же Лора Горбунова. Ей потребовалось около шести лет, чтобы на ноги встать. И то у нее в Москве хоть какие-то были связи.

О Лоре

- В Хабаровске, конечно, ей было комфортно. Был спектакль про Эдит Пиаф, поставленный «на нее» в Театре драмы, она там пела, ей все нравилось. Зарабатывала деньги, даже мать кормила. Потом ей стало тесно в Хабаровске. Она поехала в Москву: «Девочка, ты кто?» - «А я никто!».

Она шесть лет как-то крутилась-вертелась и только сейчас более-менее устроилась: после победы в телевизионном шоу «Голос».

- Где она сейчас?

- Лора работает в Градский-холле. Она работала сценаристом на канале «ТНТ», закончила ГИТИС. Потом ее съел «Голос», на «ТНТ» ее сократили. Александр Градский ей обещал малую сцену.

- Будет делать спектакли или концерты?

- Именно спектакли. Зал на 100-150 мест. Лоре не хватает творческих вещей. Помимо этого, она записывает альбом.

- У нее была, несмотря на то, что роль эпизодическая, очень запоминающаяся работа в твоем фильме.

- Когда она приезжала в Хабаровск, предложил сняться в фильме, и Лора согласилась. Она была на голову выше всех, даже меня. Я, конечно, с ней боролся как режиссер.

Об актерах

- Что касается любительских фильмов в Хабаровске…У нас нет работы с актерами либо нет актеров. Глаз должен быть набитый, а допустим, у меня он - как у режиссера театра… Хотя я понимаю, как это должно быть.

- Что ты окончил?

- В 2012 году я окончил Хабаровский институт культуры. На пятом курсе уже работал ассистентом Константина Кучикина, художественного руководителя ТЮЗа, на четвертом курсе трудился в промоотделе на телеканале «Губерния».

- А зачем ты пошел в институт культуры?

- У меня был красный диплом архитектора-дизайнера комсомольского строительного колледжа, но я не захотел работать по специальности, не захотел получать по ней и высшее образование. Когда еще учился в колледже, потихоньку снимал – для себя, корпоративы. Москва для меня была нереальна. Мама -педагог, папа – на заводе работал. Я кое-как на Хабаровск деньги собрал. У меня две тысячи рублей с собой было. Поступить в институт культуры - был мой первый осознанный выбор.

Кино и театр

- В Хабаровске снять кино – совершить подвиг. На третьем курсе мы сняли кино. Потратили на него все летние каникулы. Не спали, почти не ели. Все последние деньги тратили на проезд на автобусах, чтобы в центре города снимать. Осенью показали в актовом зале института. Это был черно-белый экшен-триллер.

- А ты актером никогда не хотел быть?

- Я, конечно, хотел обучиться актерскому мастерству, но актером я не хотел быть. У меня другая натура. Я аналитик. Мне нравится анализировать, придумывать визуальные формы. Я больше созерцающий человек. Мое тело мне не особо интересно, мне больше нравится наблюдать за каким-то процессом. Три курса режиссеры и актеры учатся вместе, а потом их разъединяют. Так получилось, что все мои однокурсники к четвертому курсу ушли. Я остался один на курсе. Мне было легко работать. После ТЮЗа в армию забрали. А потом было не до театра. Нужно было срочно думать, где деньги зарабатывать.

- И что ты придумал?

- Я уехал в Москву и был ведущим на корпоративах. Мне это не нравилось. Я как-то взял в руки камеру: «Давайте я сделаю видео». Оно никому не понравилось. Мне сказали, что это не мое: «А давай ты все-таки будешь ведущим!». Я обиделся и уехал в Хабаровск. Купил камеру и начал учиться снимать.

- В театр не хочешь вернуться? Не хотел бы поставить спектакль?

- Постоянно хочется. У меня есть, конечно, ностальгические чувства, когда прихожу в ТЮЗ. Мне очень нравится антрепризная эпоха. Я любитель работы над одним проектом. Сделал – отдал его и свободен.

Вопросы к герою

- Когда снимали сцену на вокзале, мы с оператором спорили: не слишком ли это театрально? Если в театре самое главное – актер, то в кино – камера, картинка.

- Как появилась твоя киноистория?

- У Пети Нестеренко, актера ТЮЗа, был сольный проект по пьесе Вырыпаева «Хозяин кофейни». Там есть такая фраза: «Сегодняшний герой – либо маньяк, либо чудик, либо юродивый». Для меня важен не сам герой, а интересная аномалия, деформация. Они хорошо отражают реальные стороны нашей жизни. Короткий метр - это маленькая история. Мне важно было отразить ту реальность, которую я видел. У меня была реальная история, случившаяся в метро. Камеры наблюдения зафиксировали парня, который подсел к пьяному, обокрал его. Третий человек просто наблюдал. Пьяница упал на рельсы перед поездом. Наблюдатель не шелохнулся. Вор побежал и вытащил человека с путей. Кто больше преступник: вор или мужчина-наблюдатель? Отражает ли этот случай сегодняшнюю нашу действительность? Когда я написал сценарий, конечно, это была история не о героизме и безразличии, а о противоречиях, аномальности сегодняшней жизни. Весь сюжет – головоломка. Моя задача была в том, чтобы поставить как можно больше вопросов, а потом свести к одному: а что дальше с этим делать?

- И что с этим делать?

- Тут каждый должен сам найти свой ответ, сам решить, как с этим дальше жить. Главный герой фильма не увидел, что пьяницу спасли. Или такой случай. По деревне бежит человек с окровавленными руками и ножом. Народ смотрит, курит и не вызывает полицию, просто расходится по домам. Потом говорят, что они ничего не знали, ничего не видели… И это - норма сегодня. Это животное начало - спрятаться, убежать.

- Очень хорош был Александр Зверев в главной роли – когда-то героя, награжденного государственными наградами… Мутные глаза, нерв... очень гнетущая атмосфера была.

- А еще и музыка… Вроде бы есть выход, но она подчеркивает именно безвыходность ситуации.

- Индустриальная эпоха прошла, а постиндустриальная эпоха не началась. Мы застыли в этом промежутке, в безвременьи.

- Кстати, в сценарии главный герой раскаивается, к нему выходит жена. Если он не раскается, то будет отрицательным героем, трусом… В какой-то момент понял, что если герой раскается, я не поверю ему.

- А был ли мальчик? Был ли герой?

- Какой смысл выявлять новую мораль? Мне показалось, главное – задать вопрос.

Юрий Вязанкин