Хабаровский ТЮЗ: Праздник, который стал родным

«Для жен и лакеев гениев не существует». Почему-то вспомнилась эта поговорка, когда московские театральные критики стали говорить о том, что фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема» Театра юного зрителя уникален, что такого в России больше нет.

А что мы? Мы отмалчиваемся, мы чего-то ждем и по большей части закрываем глаза. Одни е тихо ненавидят. Есть и такие, да. Другие упрямо отрицают, что это - событие для всего Дальнего Востока.

Недаром в Хабаровск приезжали и из Владивостока. Там идут по хабаровским стопам, начали проводить свой фестиваль современной драматургии и наверняка получат финансовую поддержку от местных властей. Там любят свой город, свой край, любят своих и свое.

Какие-то мы не пацанские. Фраза «Наших бьют» - не про нас. Хотя фестиваль не бьют, а наоборот, хвалят. Московские критики – члены жюри фестиваля, несколько раз подчеркивали уникальность, смелость, безбашенность «Нашей темы». И если Хабаровск сегодня - театральная столица Дальнего Востока, то это благодаря именно Театру юного зрителя, не первому в крае по финансовой, кстати, господдержке

Тюзовцы «взрывали» мозг с 13 по 22 июля. По три – четыре эскиза спектакля или читки пьесы в день. А еще и дискуссии по окончании действа, которые порой становились не менее интересными, чем сами представления. Главная задача для современного или актуального искусства - вызвать эмоции, а не удовлетворить потребности рядового зрителя, иногда очень не эстетические, и тем более не пропаганда. Эмоции были. И разговор был. Порой очень честный, по душам.

Подростки

В этом году фестиваль назывался «Наша тема. Подростки». Неспроста. А насколько мы знаем наших детей, насколько помним себя в этом возрасте? Не коверкаем ли мы их жизнь, порой даже убивая, врываясь в их мир с нашей, иногда такой эгоистичной, родительской любовью?

Подростки - самый сложный зритель. Они по доброй воле редко ходят в театр. Конечно, их затаскивают посмотреть что-нибудь поставленное из школьной программы. На этом у многих контакт с Мельпоменой заканчивается. Неактуально, непонятно. Как-то на одном очень патриотичном спектакле заметил, что школьники просто не понимают, что говорят актеры. Там, правда, и взрослому было тяжко. С непривычки такое надолго отбивает охоту ходить в театр.

Тем и ценны документальные эскизы спектаклей, показанные на фестивале, что актерами и героями были сами подростки. Они пытались говорить честно, иногда это получалось. А мы, взрослые, часто ли практикуем правду, часто ли искренни?

По словам Константина Кучикина, «Мясо» режиссера Ольги Подкорытовой и документальный проект «Бонни и Клайд» режиссера Виталия Федорова - это почти законченные спектакли, там ничего не нужно добавлять. Может быть, эти спектакли увидят хабаровчане осенью в новом театральном сезоне.

И мир падет под натиском красных кокошников

Режиссер Павел Макаров вроде из Приморья, а что-то в нем есть наше, хабаровское. Основательность, наверное, глубинность. Любят его в ТЮЗе, да и он неравнодушен к этому театру. В его жизни многое впервые случилось именно здесь - первый спектакль на «большой» сцене, первый спектакль с двумя актами, первая победа за режиссуру.

- На фестиваль я ехал не за реализацией, а за процессом. Это важнее, чем результат. Эскиз, а не спектакль, дает необходимую свободу. Не было какой-то задачи сделать что-то феноменальное. Просто кураж, рок-н-ролл и чистое творчество, - рассказал Павел Макаров.

…С первого взгляда эскиз спектакля «Неодушевленная Галина номер 2» по пьесе Олега Колосова режиссера Макарова препарирует социофобию, даже оправдывает. Если главный герой симпатичен, то его подруга – предательница, ну а все остальные многочисленные братья, сестры, мать, отец - до издевки патологичны. Но они все вместе, а значит, нормальны. Герой же - одиночка, выстроивший свой «картонный мир» с манекеном Галиной, единственной, которой он доверяет свои интимные тайны, с кем делится, с кем советуется.

Тема матери особая. Русская. Появление матери – праздник. Она врывается в этот довольно унылый мир под китчевую зыкинскую «Издалека долго течет река Волга» в красном сарафане и кокошнике – вечная невеста, да еще и беременная на 50-м году жизни. В руках – яблоки: то ли как символ радостной любви (беременность в пятьдесят при условии многодетности – чем не продукт «радостной» любви), то ли как символ раздора и безумия.

«Это вам не китайские, это наши яблоки, русские. Видите – черная гниль, это наша гниль, русская, родная…»

Сегодня таких, демонстративно русских, хороших женщин – пруд пруди, и чем больше пропаганды традиционной советщины, тем их больше. И это не просто безумие, это предельная агрессивность, замаскированная под материнскую любовь.

Когда у главного героя появляется женщина по имени Галина, которая становится второй после картонной, то благодаря провокации матери она – главная причина разрушения его картонного мира…

И круг замыкается, и всюду единообразное красно-кокошниковое царство. Как говорится, дурак и красному рад. А уж он, дурак, безопасен. Он скрепен и традиционен. Ну и плодится он невероятно.

Эскиз спектакля получился сочным, с яркими актерскими работами. И если над такой знакомой абсурдностью, почти клоунадой смеялись, то в финале хотелось плакать… И, может быть, это были слезы по своему личному картонному миру, павшему под натиском красных кокошников.

- В чем спасение? Если бы знал, то за этот эскиз бы не брался. Какие-то постулаты говорить, аксиомы как минимум странно, - поделился Павел Макаров.

Финал

Уже в предпоследний день на актерах не было лиц. Все устали до чертиков – по три-четыре спектакля в день, а еще репетиции. Они не привыкли халявить, ТЮЗ - очень честный театр. А тут – бах – и все заканчивается.

Перед награждением – выставка работ и перформанс художника театра Павла Оглуздина, посвященные главному символу Хабаровского края – медведю. Если и заглядывают косолапые в Хабаровск, то чаще на городские окраины. На выставке каждому хабаровскому району досталось по медведю, и не по одному, пусть и картонному.

После награждения - концерт из самых любимых песен, исполненных актерами. ТЮЗ – не только самый режиссерский, но и один из самых поющих театров на Дальнем Востоке, если не принимать во внимание, конечно, Хабаровский музыкальный театр.

…И были восторг и овации, и предельная нежность, и искренность, и глаза мокли, потому что все закончилось, и зрители спрашивали, что дальше делать, куда ходить, что смотреть, и не хотелось расходиться. Умом-то все понимали, что это всего лишь закрытие очередного театрального сезона, что новый - не за горами… Но и все равно было печально-сладко. Это не просто театральный фестиваль, а кусочек совместно прожитой жизни – со страстями, любовью, аплодисментами, спорами. Это праздник, который сделал нас чуть более близкими, чуть более родными.

Юрий Вязанкин

Фото: Наталья Ивацик

"Наша тема"— это:

10 дней ночных спектаклей под открытым небом, эскизных показов, инсталляций, перформансов

громкие имена современной драматургии и авторские проекты наших режиссеров

круглосуточная жизнь в движении, когда днем идут репетиции, а ночью — уже показ

спецблок для/про и с участием подростков

традиционная нехватка свободных мест на лекциях образовательной театральной программы

столкновение мнений на обсуждениях после каждого показа

Итоги фестиваля

Лучшая женская роль: Ольга Рузманкина в спектакле «Старосветские помещики. WTF»

Лучшая мужская роль: Юрий Бондаренко в спектакле «Коля против всех»

Лучшая режиссура: Павел Макаров за спектакль «Неодушевленная Галина номер два»

Лучший спектакль – «Бонни и Клайд», режиссер Виталий Фёдоров

Специальный приз жюри: режиссеру Александру Звереву за острое и провокативное решение актуальной темы в спектакле «Я позвоню своим братьям».