Хабаровск: В темпе вальса

Если заметите в центре Хабаровска степенно вальсирующих кавалеров и дам, то не стоит удивляться. Возможно, это просто участники акции "Победный вальс" в очередной раз проводят свои репетиции под открытым небом.

Вальсировать под дождем не каждый согласится, но участникам акции "Победный вальс" все нипочём, тем более августовская морось. Поэтому в среду вечером на площади "Город воинской славы" можно было увидеть с десяток танцующих пар, которые кружились под музыку под присмотром наставницы Екатерины Филягиной, руководителя военно-патриотического клуба "Данко". Этим людям после всех репетиций предстоит станцевать на площади Ленина 2 сентября, в 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Среди участников в основном молодёжь - школьники, студенты, многие даже не в первый раз пришли, потому что акция проходит уже третий год подряд.

- На самом деле народу будет гораздо больше, - рассказала мне Екатерина Филягина во время перерыва. - Сейчас просто все в отпусках, многие еще не знают про акцию, а ближе к концу августа придут. У нас и пенсионеры бывают, и дети. В 2016 году пара была: одному 7 лет, а другой 6, и ничего, прекрасно справились, хотя тогда сложный танец был. Сейчас-то мы все упростили максимально, чтобы даже те, кто вообще в танцах плох, мог быстро научиться. Через две репетиции все уже хорошо запоминают как правильно вальсировать. Так что особых навыков тут не надо.

И правда, те, кто в начале репетиции испуганно смотрели на партнера, не зная, что дальше делать, в конце уже самостоятельно выполняли все элементы и не ждали подсказок. Многие вообще пришли просто ради удовольствия и любви к танцам. И пасмурная погода никого не напугала, даже наоборот - в жару было бы сложнее.

Пока я любовалась вальсом, несколько девушек спросили меня, пришла ли я впервые и нужно ли мне что-нибудь подсказать, так что дружелюбия у участников хоть отбавляй. С такой компанией и танцевать учиться не страшно.

Репетиции будут длиться на протяжении всего августа в разные дни и в разных точках города. По средам и пятницам - с 18:30 до 19:30 на площади "Город воинской славы". По вторникам и четвергам - с 17:00 до 18:00 в военно-патриотическом клубе "Данко" (ул.Кочнева, 1а, остановка "Авиагородок").

Екатерина Пирогова

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