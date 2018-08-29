В Хабаровске пообещали улучшить самочувствие жителей края к 2024 году

Школа портит детей, но ситуацию исправят врачи. Если власти Хабаровска будут своевременно исполнять требования законодательства. Тогда краевая столица станет настоящей медицинской туристической Меккой Азиатско-Тихоокеанского региона, а средняя продолжительность жизни дальневосточников к 2024 году достигнет 80 лет. И все будут счастливы, все будут трудиться не покладая рук, пока пенсия не призовет нас на упокой. В регионе наступит долгожданное благоденствие.

Такие мысли звучали на традиционной информационной встрече представителей краевой медицины, чиновников регионального минздрава, властей города, депутатов и граждан, пожелавших услышать отчет об успехах местных врачей в решении злободневных повседневных проблем, которые ставит перед эскулапами жизнь, а также подкидывают пациенты и руководители разного уровня. Разговоры в актовом зале Дальневосточного медицинского университета, где состоялась встреча, растянулись на три часа, и, кто знает, если бы не конец рабочего дня, то вполне могли бы продолжиться до позднего вечера, затмив прямую линию с президентом.

Деньги: были и небылицы

При всем желании не посягать на святое, избежать этого не удалось. Сидящие в президиуме согласились открыть тайну средней зарплаты врачей в Хабаровском крае, хотя любопытство подобного рода в определенных кругах считается чуть ли не оскорблением мундира. Произошло это на заключительных минутах товарищеской встречи.

- Последний вопрос, который пришел из зала, честное слово, так набил оскомину, что даже не буду поднимать начальника отдела, - в сердцах призналась модератор мероприятия, замминистра здравоохранения Хабаровского края Ирина Радомская. – Читаю вопрос: «Опровергните или подтвердите слова Вячеслава Шпорта, что средняя зарплата врачей Хабаровска составляет 80 тысяч рублей».

И далее без запинки: «Подтверждаю!», после чего следует небольшая драматическая пауза и продолжение: «С одной поправкой: по итогам полугодия средняя зарплата врачей в Хабаровском крае составила 86 тысяч рублей!». Тем, кто сомневается в прозрачности расчетов, Ирина Радомская посоветовала создать инициативную группу, чтобы лично проследить автоматизированный процесс загрузки статданных, в которые включены сведения о зарплате исключительно сотрудников медучреждений, за вычетом руководителей и их замов.

- Мы покажем, как делаются начисления. И я прошу перестать комментировать эту ситуацию! – не скрывая досады на сомневающихся, проинформировала замминистра.

Это было не единственное откровение, способное шокировать растративших нервное равновесие в толчее поликлиник хабаровчан. Например, присутствующим напомнили о незаконности действий отдельных врачей так называемого госсектора, настоятельно рекомендующих гражданам обследования «на стороне» и за деньги. Деньги выделены на оказание помощи всем нуждающимся, а значит, требуйте положенные процедуры.

Реплика

Ирина Радомская, замминистра здравоохранения Хабаровского края: «Стоимость территориальной программы госгарантий Хабаровского края на 2018 год – почти 30 млрд рублей, это покрывает все виды помощи, как экстренной, так и плановой. Если врачи рекомендуют вам дополнительные обследования в сторонних медучреждениях на платной основе, это абсолютно незаконно. Если вам такое предлагают, немедленно обращайтесь к главным врачам. Такие случаи должны пресекаться самым жестким образом».

Очередь без краев

Однако вышеупомянутый факт не должен вводить в заблуждение: очереди к врачам, во всяком случае за высокотехнологичной помощью, исчезнут не скоро. Даже несмотря на сверхударную работу медработников.

- На настоящий момент наше учреждение оказывает высокотехнологичную помощь со значительным опережением утвержденных объемов и планов. Чтобы оказать помощь за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), часть пациентов, например, с возрастной катарактой, мы ставим в лист ожидания. Но ни о каких годах ожидания речи нет, - дал комментарий врио главврача Хабаровского филиала федерального МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Коленко. Вопрос: почему пенсионерам приходится подолгу дожидаться плановых операций в этом лечебном учреждении?

«По итогам семи месяцев этого года мы перевыполнили показатели планового лечения на 1611 случаев. В денежном эквиваленте это 53 млн рублей. А на весь год предусмотрено оказание медицинской помощи на 35,5 млн по дневному стационару, это 2110 приемов, и на сумму 334,7 млн руб. – 6957 законченных случаев лечения – по круглосуточному стационару».

Из выступления Олега Коленко

Отчасти в столпотворении виноваты и сами пациенты. Причин тому несколько. С одной стороны, «небезопасное поведение», как называют это врачи, когда на выходных забываются элементарные правила предосторожности, а в понедельник с утра то ломота, то покалывание в поджелудочной, а у кого-то - банальный похмельный синдром. С другой - не все еще освоили электронную запись к врачу. И тогда не везде приспособленные для большого скопления помещения у регистратур наполняются сутолокой.

- В нашей поликлинике перед регистратурой тесновато, так устроено помещение, и поэтому кажется, что очередь большая. Если возникают вопросы, на помощь готова прийти главная медсестра, а если есть необходимость, то и мой заместитель по лечебной работе. Она, как и я, на рабочем месте уже примерно в 7:45, - отметила главврач 5-й городской поликлиники Валентина Савкова. – Что касается записи к нашим специалистам, то семь дней в неделю и днем, и ночью на прием у нас ежедневно записываются около 70 человек, пользуясь порталом госуслуг. Это чуть больше 20% общего числа принимаемых пациентов, и мы хотим довести показатель до 35-40%. Для этого в поликлинике размещены информационные стенды с пошаговыми инструкциями. Если что-то неясно, подскажут дежурные специалисты.

Таким образом, как неоднократно было подчеркнуто с трибуны, срок ожидания пациентом приема у врача поликлиники не превышает установленных законом четырнадцати дней. И только если происходят форс-мажорные обстоятельства, например, вышло из строя оборудование или ушел в отпуск специалист, срок может незначительно увеличиваться, но происходит это, по словам выступавших, очень и очень редко.

Врачи – в каждую школу и микрорайон

Вопрос укомплектованности медицинских учреждений специалистами изложил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. Он не стал обещать 100-процентного укомплектования первичного медицинского звена, где кадровая проблема наиболее остра. Дефицит врачей сохранится, но к 2024 году показатель планируется снизить до 5%. Для этого предполагается растить кадры со школьной скамьи, создавая специализированные классы с углубленной подготовкой к ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла. Говоря о школьниках, министр напомнил то, что, очевидно, забывается в административной суете чиновников разного ранга: о необходимости сохранять здоровье подростков. Как ни крути, а пока что школа портит детей.

- Уровень здоровья школьников в крае остается низким. Причем ухудшение происходит от младших классов к старшим, - констатировал Александр Витько.

Изменить ситуацию должен помочь пилотный проект «Школьная медицина», к которому подключится региональное минобразования. Ожидаемый результат – снижение числа подростков, страдающих близорукостью, нарушением осанки, ожирением. Но это пока проект. А в данный момент для сохранения здоровья подрастающего поколения проводится работа по дооснащению современным оборудованием детских поликлиник. Программа укрепления их материально-технической базы стартует в этом году и предусматривает финансирование в размере 110 млн рублей, около 90 млн из которых выделил федеральный бюджет.

На информационной встрече в адрес медицинских работников поступило более тридцати вопросов. Людей интересовали проблемы лекарственного обеспечения, льготного оказания стоматологических услуг, ремонта существующих и открытия новых учреждений здравоохранения. В частности, жители новостроек подняли тему отсутствия в шаговой доступности, как это должно быть, кабинетов первичной медицинской помощи. Многотысячное население новых кварталов вынуждено тесниться в очередях поликлиник, рассчитанных совсем на иные нагрузки.

- По микрорайонам «Ореховая сопка» и «Рабочий городок» на совещании при губернаторе края решено изучить возможность открытия офисов врачей общей практики. Но я бы хотела обратить внимание администрации города: в каждом проекте комплексной застройки предусматривается социальная инфраструктура, в том числе поликлиники. На коммерческую застройку жилья инвесторы находятся быстро, а про социальные объекты забывают. Хочется, чтобы у нас была равная ответственность. В соответствии с ФЗ №131: решили местные власти строить новый микрорайон – создайте условия для оказания медицинской помощи. Вы создайте условия, а правительство края помощь организует! – обратилась Ирина Радомская к аудитории и представителям хабаровской мэрии.

Реплика:

Ирина Радомская: «По строительству поликлиники в «Прибрежке»: на сегодня есть проектная документация, и мы уверены на 80%, что в 2019 году проект войдет в федеральную инвестпрограмму. Стоимость – без малого миллиард рублей. Ожидается, что 84% средств выделит федеральный бюджет. Вопрос сложный, потому что не удавалось найти землю под застройку: все участки в частных руках».

Рамки газетной публикации не позволяют вместить все злободневные темы, поднятые во время трехчасового диалога. Это и реструктуризация муниципальной аптечной сети, и выезд специалистов по экстренным вызовам жителей островной части Хабаровска, и перспективы развития высокотехнологичной медицины в крае, которая, как ожидается, будет доступна не только жителям нашего региона, но и соседям. В дальневосточной столице имеется целый ряд уникальных медицинских центров, например, позитронно-эмиссионной томографии, помогающий в лечении онкологических, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. В крае взят курс на создание медицинского кластера, который по качеству оказываемой помощи должен составить конкуренцию лечебно-терапевтическим центрам как минимум Китая и Южной Кореи, создать новую для нас индустрию медицинского туризма. Но сперва, по замечанию главврача 10-й клинической больницы Хабаровска Александра Калашникова, нужно привести в порядок стены здравниц, некоторые из которых, как 10-я клиническая, капитально не ремонтировались десятилетиями.

Алексей Стахов

Фото автора