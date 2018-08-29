Танцы в Хабаровске: Нескончаемый бал на Амуре

На набережной стадиона им. Ленина в Хабаровске состоялся концерт клуба возрождения русского бала «Реверанс»

- Погрузиться в атмосферу 19 века и прочувствовать все ее величие горожанам и гостям помогли артисты нашего клуба, - рассказал руководитель «Реверанса» Владимир Бирюков. - До начала концертной программы «Жизнь - нескончаемый бал» все желающие могли пообщаться и сфотографироваться с прогуливающимися по набережной танцорами в исторических бальных костюмах.

А на самом балу зрители увидели более десяти танцев прошлых и современных эпох: величественный менуэт и падеграс, торжественный гранд полонез и шуточный блюз в шляпах. С сольным номером на концерте выступили супруги Лапицкие – Екатерина и Альберт. В браке они уже 57 лет. Занятия танцами помогают им сохранить бодрость духа и хорошую физическую форму.

- Восхищение и только восхищение от бала, - делится своими впечатлениями хабаровчанка Лидия Смирнова. – Поражена профессионализмом, благородством и организованностью коллектива.

- Прекрасные костюмы, высокий уровень танцевального мастерства, - говорит Анатолий Иванов. – Это здорово, что в нашем городе есть такой танцевальный клуб.

Действительно, клуб «Реверанс» - уникальный коллектив. В нем на протяжении семи лет занимается около 70 человек в возрасте от 18 до 85 лет. Причем это не профессиональные танцоры, а увлеченные танцевальным творчеством люди самых разных профессий - педагоги, программисты, экономисты, водители, спортсмены и др.

В настоящее время коллектив активно занимается грантовой деятельностью. Так, при поддержке Президентского фонда артисты готовятся к «Серебряному балу», который будет приурочен к Дню пожилого человека. В рамках городского проекта «Жизнь –

нескончаемый бал» для хабаровских пенсионеров проводятся танцевальные мастер-классы. И, конечно, танцоры много выступают на городских праздниках и фестивалях,причем не только в краевом центре, но и за его пределами.

Светлана Шкроб