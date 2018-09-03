Хабаровчане услышали красивые песни Мангбо

В Хабаровске на набережной прошел уникальный концерт нанайских коллективов

В нашем крае живут по соседству, работают во благо региона, рожают и воспитывают детей представители 145 народов. Каждый народ уникален, как драгоценная бусина в ожерелье. Уникальный опыт, уникальная культура, уникальные песни.

Хабаровчане привыкли к тому, что в концертах на набережной чаще мелькают кокошники, выступают русские хоры. А тут - «Песни Мангбо»! Казалось, что горожане разбегутся, услышав незнакомые мелодии. Но не тут-то было. Больше двух часов длился концерт, в котором принимали участие коллективы коренных амурских народов из Хабаровска и Нанайского района, а народу становилось все больше. Говорят, что в России увеличился уровень ксенофобии, но это точно не про Хабаровский край. Наш регион - островок дружбы и согласия, по крайней мере стремятся к этому и люди, и власть.

Нанайцы пели песни, чуть поодаль Амур был спокоен, и казалось, что его темные воды почти неслышно подпевали артистам. В этом была, может, и странная для городского жителя, но гармония и естественность. Как говорят, никакой химии, никакого притворства. А яркие национальные костюмы, пусть и стилизованные, добавляли в этот праздник душевности, яркости и нотки почти детской наивной радости.

Владимир Киле, да какой он Владимир, еще совсем маленький мальчик, просто Вова, Вовка, а вышел на сцену – настоящий артист, мужчина. Случился косяк, минусовую фонограмму заело, мальчик не растерялся и спел по-нанайски без сопровождения. Тут профессионал растеряется, запсихует, «петуха» пустит. А мальчик выступил, да так достойно, что никто и не заметил отсутствия минусовки. Голос чистый, звонкий. Да такая самозабвенность, чистота и искренность, что свое детство вспоминалось, добрые детские советские фильмы. Никакой он не Вовка, он Владимир, певец, настоящий артист.

- У него дар проявился чуть ли не с пеленок. Талант от отца, он тоже хорошо пел. В школе изучает нанайский язык, поем песни на родном языке, - рассказала Татьяна Заксор, руководитель фольклорного ансамбля «Солой Нярги» при Доме культуры Верхненергенского сельского поселения Нанайского района.

- Нанайский язык знаешь?

- Немного, - чуть стесняясь, ответил мальчик.

- У тебя есть чувство гордости за Хабаровский край, за свой народ?

- Есть, конечно!

- Когда вырастешь, кем хочешь стать?

- Певцом, конечно!

- Как Кола Бельды?

- Хотелось бы лучше!

Еще несколько лет назад поющая на нанайском языке молодежь была, скорее, исключением из правил. А потом что-то случилось, и с каждым годом все выше интерес к свой родной культуре, в том числе и музыкальной.

Алексей Актанко записал несколько альбомов на нанайском языке, его песни, пусть и сложновато, но можно найти в Интернете. Одно из произведений, написанных несколько лет назад, до сих пор актуально, судя по реакции зрителей, собравшихся на набережной. «Анадана» - в переводе с нанайского – «друзья»

- Начинается песня в переводе с нанайского так: «Здравствуйте, друзья и братья!», - говорит Алексей. - У меня есть брат, мы с ним очень дружны. Эта песня посвящена брату. Надо двигаться вперед. Если будем петь старые песни, будем топтаться на месте.

- Есть у вас любимая народная песня?

- Есть. Называется «Нярганка Паталансал». Это песня о нергенских девушках.

Нергенские девушки,

Вы самые красивые.

У нергенских девушек

Косы самые длинные.

Алексей Актанко рассказал, что в его семье передавалось из поколения в поколение одно предание. Когда-то очень давно нанайцы выбрали восемь самых красивых нанайских юношей и девушек, посадили их в большие лодки и отправили искать землю, где все счастливы.

Уже в наше время в село Верхний Нерген приезжал японский профессор и рассказал, что в деревне, откуда он родом, есть похожая легенда, гласящая о том, что предки припыли на большой лодке с Амура. Только в этой легенде – 10 красивых девушек и юношей….

В концерте «Песни Мангбо», проходившем в рамках фестиваля «Мы - россияне», приняли участие такие коллективы, как «Сэнкурэ», «Андарканди», «Солой нярги», «Яло», группа «Дярикта» и другие не менее яркие ансамбли края.

- Конечно, в крае гораздо больше национальных коллективов. На наши мероприятия приезжают артисты из самых отдаленных районов, - поделилась Надежда Кимонко, сотрудница Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, представитель территориально-соседской общины малочисленных народов "Удэ" из поселка Гвасюги района имени Лазо. - Кстати, Владимир Киле был героем на прошедшем в селе Датта VIII фестивале «Бубен дружбы». Все были поражены, насколько красиво, самобытно и богато творчество амурских коренных народов. Так что, видимо, скоро на наших площадках мы увидим и орочские коллективы. Если будет финансовая поддержка, будем удивлять Хабаровск и в следующем году. У нас много идей, мы постоянно в творческом поиске.

Юрий Вязанкин

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