Хабаровск: Песнь о Дагестане

В Хабаровске прошел творческий вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова

Иногда мироздание приводит в мир людей-глыб. Они служат своего рода маяками, чтобы среди страстей, эмоций и неправды, которая порой кажется тотальной, не заблудиться, обрести себя. Один из таких людей - Расул Гамзатов. И сразу строки на века: «Мне кажется порою, что солдаты…».

Сегодня всевозможные плутоватые господа пытаются приписать лучшее исполнение всевозможным певцам, увеличивая тем самым вес и значимость этих эстрадных артистов. Врут они. Думаю, что старшее поколение со мной согласится, что «Журавлей» лучше Марка Бернеса не исполнял никто. Он записал песню смертельно больным… После записи артист жил месяц. Собственно, благодаря Марку Бернесу появилась эта песня…

Летит, летит по небу клин усталый —

Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый —

Быть может, это место для меня!

Сегодня так не пишут, сегодня так не исполняют песни. «Другое время, другие мотивы», - скажете вы. Да. Другое. Но почему эти строки трогают, а от бернесовской интонации сжимается сердце?

А магомаевская «Разве тот мужчина» на стихи аварского горца?

Кто, исполненный усердья,

Судит нас без милосердья, -

Разве тот мужчина?

Кто даст слово, что булатно, -

Но возьмет его обратно, -

Разве тот мужчина?

Эту песню крутить бы на избирательных участках и на встречах с кандидатами в депутаты.

Гамзатовская мускулинность, помноженная на мужественность Муслима Магомаева с такой пронзительной искренностью, что стыдно за себя, за свою мягкость, за свою подлость. Может, поэтому она сегодня почти не звучит на федеральных каналах. Опять вы скажете, что новое время, новые герои. Но почему периодически говорят сегодня, что мужики вымирают как вид? Может, сегодня просто нет героев?

8 октября великому народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову исполнилось бы 95 лет. Юбилею поэта был посвящен праздник, который в третий раз организовали представитель правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев при поддержке правительства Хабаровского края и региональной Ассамблеи народов при активном участии Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Если раньше творческие вечера проходили в Дальневосточной государственной научной библиотеке и Тигровый зал не мог вместить всех желающих, то в этом году празднование юбилея поэта прошло на набережной около Ледового дворца.

Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,

Не молиться, тебя ль не любить,

Мне ль в станице твоей журавлиной

Отколовшейся птицею быть?

И это не просто был творческий вечер, это была своего рода презентация культуры Республики Дагестан, где нашлось место и дегустации традиционных горских сладостей, выставке декоративно-прикладного творчества и даже всеми любимой лезгинке. Стоит отметить, что танец был не под фонограмму, музыка был живьем. Какие были глаза у хабаровских женщин: настоящий джигит!

Что касается выставки, то настоящая сабля, выкованная горским умельцем, разве может оставить равнодушным мужчину? Она была как живая, сама просилась в руки. Разве тот мужчина, кто может оставаться равнодушным к зову таких «дам»?

Папаха и бурка стали культовыми для фотосессий, в них облачались не только мужчины, но и хабаровчанки.

Среди зрителей были и женщины в национальных костюмах. Отец Мадины Муртазалиевой – военный, родом из Тасута Ботлихского района Дагестана. Мадина, как и Расул Гамзатов, – аварка.

- Я с детства знаю о Расуле Гамзатове. Он сильно любил Дагестан, и у него много стихов, посвященных любви к женщине. Отдельная тема - любовь к матери. У нас в культуре и в религии – самое главное. Мы живем по мусульманским традициям. Это не трудно. Замуж пока не собираюсь, папаху в окно пока еще никто не кинул. (При сватовстве потенциальный жених бросает в окно девушке папаху. Если она не согласна, выбрасывает головной убор обратно на улицу. – Авт.). Если честно, хочу выйти замуж за аварца, родить двух мальчиков и двух девочек. Одного из сыновей назову Расулом.

Кстати, на творческом вечере было много молодежи - и из Дагестана, и русских.

- Мы стараемся максимально активно приобщать дагестанскую молодежь. В прошлом году, например, стихотворения Расула Гамзатова читали спортсмены, - рассказал Бейдулах Исаев.

В какой-то момент «пазлы» программы сложились, и появился образ Дагестана – мудрый, спокойный, древний, достойный. И в этом завораживающем спокойствии как витиеватый узор на дагестанской кованой посуде – стихи великого аварца.

- Нам все-таки хоть и немного, но удалось показать национальный дагестанский колорит. Мы еще молодые, нам всего три года. Что-то получилось, что-то нет. Главное, что в будущем году на набережной мы опять будем организовывать творческий вечер Расула Гамзатова. Есть такая договоренность с правительством и Ассамблеей народов Хабаровского края.

…Когда на сцену вышел молодой парень и стал читать стихи на аварском языке, что-то поменялось, строже стало и суровее, и в этом древнем прищелкивающем звучании слышались журавли.

Юрий Вязанкин