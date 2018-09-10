Хабаровск молодой: Быть таким же, как Невельской

Уроженец Хабаровска молодой художник-монументалист предлагает мозаичный проект на набережной, посвященный легендарному адмиралу

Виталий Итунин - коренной хабаровчанин. Если бы было где учиться, не уехал бы в Новосибирск. Но нет ни в Хабаровском, ни в Приморском крае высшего учебного заведения, где обучают на художника-монументалиста.

- Большая загадка: а чем зарабатывают на жизнь молодые художники-монументалисты, где монументы?

- Монументов нет. На монументах зарабатывают в основном те, кто заканчивает московские вузы.

- В Новосибирске выпускают слабых специалистов?

- Нет, просто заказы на монументы, скульптуры, мозаики, в том числе храмовые, в основном в Москве или Санкт-Петербурге.

- А вся остальная Россия?

- Если говорить о монументалистах, то есть учебные заведения, помимо Новосибирска, в Красноярске и Иркутске. Выпускники «растворяются» в коттеджевых заказах, делают декоративные штукатурки.

- А есть ли ценители такого искусства?

- Церковь много заказывает. Заказывают малые формы в коттеджи. Естественно, что снижается художественный уровень из-за вкусовщины…

- Типа пары львов?

- Да. И лепнины на потолок. Нас учили, как конкретное произведение должно взаимодействовать с окружающей средой, с архитектурой.

- В Хабаровске за последнее время на улицах появилось много разных арт-объектов. Порой язык не поворачивается называть их монументами.

- На протяжении шести лет обучения я каждый год приезжал в Хабаровск. Городская среда мне в основном нравится, у города есть свое лицо, но этакими мелкими скульптурами типа Чебурашек наполняется каждый российский город, есть такое и в Новосибирске. Там есть памятники колбасе и секретарше, которыми все очень гордятся…

- Но это же прикольно.

- Мне кажется, что должно быть что-то более основательное. Например, собрать всех Чебурашек в одного большого… В каждом российском городе появляются типовые памятники столичных художников. Мне кажется, что можно все-таки дать волю местным специалистам.

- Но здорово же быть сереньким, типовым, незаметным, как все. И есть равноправие - никто не выделяется! Правда, немного абсурдно - волна установленных одинаковых памятников. Такое уже было в истории. Например, памятник Ленину на одноименной площади в Хабаровске. Говорят, что его брат-близнец «из оставшихся в живых» - в Германии.

- Мы были в Благовещенске. Там тоже есть дома дореволюционной постройки и много бутиков-франшиз популярных брендов, но нет, например, ни одного ресторана. Посмотришь и сразу понимаешь, это Благовещенск, а не Москва.

- Дай тебе волю, какие бы монументы появились в Хабаровске?

- Я бы хотел, чтобы было увековечено имя Геннадия Невельского и первопроходцев. Когда-то в Хабаровске был памятник адмиралу. Он был разрушен и не восстановлен. Хотел бы увековечить в технике более визуальной, не такой символичной, как скульптура. Чтобы горожане и гости видели историю и понимали, что это не просто так какой-то город, а за ним – история, что есть конкретные люди, которые вкладывали свой труд в становление и развитие региона.

- У тебя есть проект?

- Да, это мозаичный проект «Амур-батюшка. Художественное решение набережной имени Невельского в Хабаровске».

Для оформления мозаикой выбрана стена набережной им. Невельского в Хабаровске. Сюжет - покорение дальневосточных земель в ходе Амурской экспедиции 1849-1855 гг. под руководством капитана Г.И. Невельского - помещается в центр своеобразного «смыслового узла» города. Поставлена масштабная задача показать размах освоения стратегически важных территорий, значимость подвига первопроходцев, разнообразие вовлеченных в этот процесс слоев населения и разнообразие процессов взаимодействия местных жителей и новых поселенцев.

- Как-то однокурсница попросила привезти что-нибудь из Хабаровска. Я зашел в арт-подвальчик и там увидел букинистические книги Николая Задорнова «Далекий край. Первые открытия» и «Война за океанами». Ехать на поезде до Новосибирска из Хабаровска четыре дня. За это время прочитал одну из книг и почувствовал близость к личности Невельского. Плюс еще события, которые происходили в нашем крае. После этого, каждый раз находясь в Хабаровске, покупал книги писателей-дальневосточников - Владимира Арсеньева, Николая Наволочкина. Геннадий Невельской - фигура противоречивая. Мне понравилось, что он пробивался «сквозь асфальт», преодолевал преграды, двигаясь к своей мечте.

- Как тебе кажется, эти черты свойственны современным дальневосточникам?

- Может быть. Но Невельской есть Невельской, он открыл устье Амура. Таких единицы на миллионы людей.

- Чего же нам не хватает?

- Сегодня многие дальневосточники покидают регион, а Невельской стремился на Дальний Восток.

Из рецензии на мозаику «Амур-батюшка. Художественное решение набережной имени Невельского в Хабаровске»

Сюжетно-символический и образно-символический план композиции очень подробно обоснованы. Интересен выбор стержневого движения, образующего общий ритм мозаичного панно, – это волнообразное движение воды, реки и дороги, тропы, которое создает орнаментальный фон фризовой композиции. Такое «нанизывание» эпизодов нарративной последовательности, только вертикальное, а не горизонтальное, мы находим во многих житийных иконах XVI – XVIII вв., и иконописцы обращались к нему не случайно.

Предложенный Виталием Итуниным вариант представления истории города и края, место его размещения, цветовое и композиционное решение, выбор мозаики в качестве наиболее подходящего к целям работы и условиям размещения виду монументального искусства, конкретные способы реализации проекта представляются убедительными и оправданными. В проекте грамотно задействован просветительский потенциал монументальной художественной формы.

Доктор искусствоведения, профессор Нина Панина

…Общаясь с молодым художником, совсем свежим выпускником, я думал о том, что судьба будет несправедлива, если не появится в Хабаровске, который так нежно и трепетно любит Виталий Итунин, мозаика с Геннадием Невельским. Наверное, это не патриотический популизм, а искренний порыв поделиться с людьми восторгом, который вызывает имя легендарного адмирала. И эта искренность особо ценна в первую очередь для молодежи. Чем черт не шутит, появись такое панно на набережной, может, кто-нибудь из тех, кто собирается в чужие края за легкой долей, задумается да останется. Столько сил было положено, столько крови, пота и слез пролито, чтобы Дальний Восток стал российским! А слабо быть таким же, как Невельской?

Юрий Вязанкин