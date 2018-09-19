Хабаровская краевая филармония: Буги-вуги танцевать до утра

Феноменальное разнообразие жанров бросилось в глаза уже в первые минуты пребывания в Хабаровской краевой филармонии

Для мероприятия потребовался не только главный концертный зал, но и все доступные помещения на трех филармонических этажах. Допоздна здесь кипела, бурлила жизнь.

Официально мероприятие называлось «Музыкальная бессонница, или Ночь открытых дверей». Название абсолютно соответствовало содержанию – двери филармонии были открыты для всех желающих на весь вечер и несколько более того. И никого из гостей ничуточки не клонило в сон. А что конкретно спасало от зевоты?

Музыкальная ночь знаменовала собой открытие нового филармонического сезона, и тут были представлены все жанры. Классическая скрипка, камерный оркестр, эстрадно-танцевальный оркестр, оркестр русских народных инструментов, классический орган – выбирай на свой вкус. Добавим, что и концерты в фойе также были на любой вкус. Ну а в придачу к музыке – отличный вокал: такую изумительную вокалистку, как Анастасия Корниенко, ее бесподобное пение мы, очевидно, не забудем. Немного позже Анастасия с изрядной долей хорошего юмора давала всем желающим мастер-классы по основам вокального мастерства. А в перерывах между классическим пением в фойе выступал ансамбль русских народных инструментов под руководством Аси Фурта. И как интересно вела этот концерт Ирина Батраченко!

Нельзя не согласиться с мнением конферансье насчет того, что вышеупомянутый оркестр любим тысячами дальневосточников. Те же десятки, нет, даже сотни дальневосточников, что послушали игру ансамбля в рамках «ночи» открытых дверей, только укрепились в своей привязанности к неподражаемому коллективу. «Ретротанцпол» - так было официально названо выступление оркестра, и это музыкальное ретро вполне удалось, все охотно послушали танцевальные мелодии шестидесятых–семидесятых годов прошлого века. «Королева красоты», «Жил да был черный кот за углом» публике очень понравились, а уж когда дело дошло до танцев… Как прекрасно танцевали перед всеми, к примеру, юные Дмитрий Константинов и Ксения Ковыляева. А буги-вуги отплясывали уже все, даже самые маленькие девочки. Потом все охотно послушали музыку американского композитора Ирвина Берлинга.

В качестве дополнительного развлечения публике был предложен конкурс на знание эстрадных песен минувших лет. И выиграл этот конкурс семидесятилетний гость Хабаровска, житель подмосковного города Дубна Сергей Сердюков. «Я в Хабаровске проездом, - рассказал он, - и, несмотря на дурную погоду, весь день любовался красотами дальневосточной столицы. Любовался бы и еще, да уезжаю в Приморье. Но такое мероприятие не забуду».

Если мы дальше поведем речь о танцах и танцполах, то вспомним великолепный вечер танго в танцевальном классе третьего этажа. Первые полчаса импровизированный квартет играл танго на любой вкус (приятно было увидеть за клавишными самого художественного руководителя филармонии Владимира Будникова). Потом Татьяна Миронова дала танцевальный мастер-класс. И еще через полчаса все желающие танцевали с еще большей охотой.

Нельзя не отметить и прекрасное выступление ансамбля камерной музыки «Аллегро». И Оксана Злобина (скрипка), и Оксана Романенко (виолончель), и Алена Бычкова (рояль) – молодые исполнительницы с большим будущим. А как внимала публика уже в главном концертном зале филармонии прекрасному музыканту Владимиру Будникову! В качестве органиста он был просто бесподобен.

Также публику на протяжении всего вечера ждали и художественная зона «Рисуем Вивальди», и фотозоны «Музыкальная бессонница», и Безумный Шляпник с филармоническим чаем, продающий билеты и абонементы. Короче говоря, «дышала ночь восторгом сладострастья», и под сладострастьем мы тут понимаем бесподобное искусство. Пусть это и будет нормой для всего филармонического сезона.

Михаил Корчмарев