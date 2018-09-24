Культурный слой в Хабаровске: NEMOSKVA, но есть что показать

В Хабаровске эксперты от современного искусства отработали два дня на выставке «Большая страна – большие идеи» . Один день- показ этих самых идей, а второй - дискуссия и публичная лекция «Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир».

Несколько десятков российских и зарубежных экспертов пожаловали в 7-ю столицу с целями серьезными, полезными и нужными: развитие горизонтальных связей, продвижение региональных художников и их свежих, ярких идей, исследование ситуации с современным искусством далеко от Москвы, создание новых связей и возможностей в деле международного сотрудничества.

Свои идеи и достижения мэтрам от современного искусства представляла хабаровская богема: театральные художники, кураторы, дизайнеры, графики, живописцы, модельеры, керамисты, граффитисты и даже перформеры. А что, прикольный такой проект озвучили хабаровчане – в большом цехе (благо пустующих заводских площадей у нас в городе достаточно) расставляется несколько тысяч красных пластиковых стаканчиков. А потом мощным вихрем все это в едином порыве разметается. Одно дело, если будем сдувать сжатым воздухом из баллонов, и совершено другой результат, если для этого использовать более мощное оборудование. Красиво и масштабно - этакая метель красного цвета.

Но можно обойтись и менее накладными способами, чтобы выразить свои идеи. Как это сделала микро-арт-группа «Город Устинов», что представила свой проект «Без названия» («Манифест»). В качестве материала для выражения своих идей авторы используют зернышки, карандашную стружку, камешки, ниточки и прочие ну очень уж малые формы. При взгляде со стороны все они, собранные вместе, смотрятся как текст. Этакое шифрованное послание.

Алиса Прудникова, комиссар проекта NEMOSKVA, рассказала об ожиданиях и последствиях такого вот перформанса: «Мы просили хабаровских художников не показывать ни готовые портфолио, ни законченные работы. Наоборот, более предпочтительны те проекты, что оторваны от реальности. Их можно исполнять и развивать с нуля. Если, допустим, нам нравится идея, она забирается в картотеку и дальше едет как часть выставки». Кейт Фаул, главный куратор Музея современного искусства «Гараж», на примере своей кураторской работы рассказала о необычной выставке нереализованных идей, которая до сих пор продолжает пополняться фотографиями и эскизами.

Вот честно скажу, я достаточно далек от современных веяний в искусстве, больше техник, которому нравится возиться с механизмами и устройствами, доводя их до рабочего состояния и кондиции. Но на этой абсолютно творческой выставке, где витал дух анархизма и абсолютно неформального представления мира, почерпнул для себя массу идей. Одно плохо: выставка и общение продлились недолго – каких-то полтора дня. И по большому счету, широкому кругу представленные образцы современного искусство и идеи оказались недоступны. Жаль, очень жаль. Но хочется верить, что молодое и дерзкое современное искусство хабаровских неформалов будет доступно всем и каждому в самое ближайшее время.

Андрей Дунаевский

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Проект NEMOSKVA в цифрах

В 2018 году симпозиум посетил 12 городов России: Нижний Новгород (14.08), Пермь (15-16.08), Екатеринбург (17.08), Тюмень (18-20.08), Омск (21.08), Томск (22.08), Новосибирск (23-24.08), Красноярск (25-26.08), Иркутск (27-28.08), Улан-Удэ (29.08-01.09), Хабаровск (04-05.09), Владивосток (06-08.09).

Этапы реализации проекта NEMOSKVA: 2018 год – Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA по 12 городам России. 2019 год – превью проекта NEMOSKVA на 58-й Венецианской биеннале; выставка NEMOSKVA в Центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе. 2020 год – проект NEMOSKVA в Москве. 2021 год – передвижная выставка NEMOSKVA по регионам России. 2022год – развитие проекта NEMOSKVA в странах СНГ и БРИКС.