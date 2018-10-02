В Хабаровске «Фортепианной гостиной» Владимира Будникова исполнилось 20 лет

Есть в мировой музыкальной культуре такой уникальный пласт - фортепианное искусство. Произведения, написанные для рояля соло. Все великие композиторы не могли пройти мимо королевского (рояль - значит королевский) инструмента, который своим тембральным богатством может поспорить с симфоническим оркестром. И есть во всем этом действе что-то завораживающее – открыть великие письмена композиторов XVI или XVIII, XIX веков и вдохнуть в них новую жизнь.

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Любовь к фортепианной музыке проснулась у меня в пятилетнем возрасте, и если по телевизору играл выдающийся пианист, отодрать меня от экрана можно было только вместе со стулом. Позднее, уже учась в колледже искусств, я осознала, что системных фортепианных концертов в моем городе практически нет, только редкие гастролеры, и этого мне более всего не хватает. И еще я думала, что, наверное, самое интересное - рассматривать в развитии, с разных ракурсов, какого-нибудь одного исполнителя. Мне всегда хотелось прийти в такое камерное пространство, где царствовал бы только концертный рояль и можно было буквально «купаться» в звуке. И поэтому, когда в краевую столицу приехал выпускник Новосибирской консерватории пианист Владимир Будников, чьи исполнительские масштабы покорили публику с первого же концерта в большом зале филармонии, впервые появилась возможность осуществить мечту - создать что-то типа клуба камерной музыки, который мы назвали «Фортепианная гостиная». Создали для тех истинных ценителей, которые предпочитают фортепианное искусство всему остальному. Остановились мы на Арт-подвальчике Российского фонда культуры. Первый же большей концерт, который дал в Арт-подвальчике Владимир, покорил его хозяйку, Светлану Черепанову, и с ее одобрения возникло это уникальное камерное пространство.

Рождение

«Фортепианная гостиная» открылась в ноябре 1998 года сразу несколькими концертами, ярко заявив о себе и притянув внимание самых разных СМИ. И это неудивительно: метражность концертов была необычной, около 2,5–3 часов, были монографические концерты, когда весь вечер звучали произведения только одного композитора, например, Брамса. Была найдена форма «Концерт концертов», когда за один вечер можно было услышать и концерт Рахманинова, и концерт Моцарта. Первый концерт включал разнообразную палитру композиторов - от золотой классики: Бетховена, Шумана, Чайковского до Гершвина. Это были сольные выступления Владимира, и спустившаяся из своего кабинета Светлана Черепанова не могла поверить, что это их глухой, безобертоновый рояль «Красный Октябрь» так звучит!

Позднее появился полнозвучный, богатый обертонами концертный рояль – «Блютнер».

Публика, живущая, по ее словам, от концерта до концерта, говорит, что, в отличие от больших аншлаговых залов, музыка воспринимается в подвальчике острее, обнаженнее, ее много, так как пространство маленькое, слушателей - камерный состав, и они просто боятся дышать, настолько погружены в музыку. Приглушенный свет, поблескивающие картины, блики свечей и царящий концертный рояль создают совсем особую атмосферу. Исполнители же говорят, что нигде им так комфортно не играется, потому что ощущается магия любви к музыке и слушатели буквально дышат в такт.

Впервые в мире

В «Фортепианной гостиной» часто играют самые разные исполнители. Один из любимцев публики - яркий музыкант из Японии, токийский скрипач Джюн Танимото. Наряду с золотой классикой, особенно запомнившейся Сонатой Сезара Франка, этой квинтэссенцией красоты, скрипач часто в своих программах обращается к уникальной музыке русских композиторов-эмигрантов, и в тандеме с Владимиром произведения, исполняемые ими, звучат впервые не только в Москве или Хабаровске, а впервые в мире. Так, в 2013 году, в рамках «Фортепианной гостиной», впервые в мире прозвучала Вторая соната И. Ахрона. Часто играют студенты колледжа искусств, поют ученики музыкального центра «Стретта», силами центра и «Фортепианной гостиной» были поставлены отрывки из мюзикла «Собор Парижской богоматери» - «Бель», звучали оперные сцены из таких оперных шедевров, как «Кармен», «Царская невеста». Названия же фортепианных проектов необычны и оригинальны: «Глаза бездны» - монографический проект, посвященный творчеству Брамса, «Этот пленительный Шопен», «Лунное безумие музыки Шумана», «Русская хандра» и многие другие.

Из далекого Тель-Авива

Есть у «Фортепианной гостиной» свой эксклюзив. Вот уже пять лет подряд ее гостем является профессор Тель-Авивской академии, пианист, профессор Марк Шавинер. Давая мастер-классы по всей Европе и приезжая в Хабаровск, он никогда не забывает заглянуть к нам. Его лекции-концерты и мастер-классы очень высокого уровня, словно привносят то, чем живет сегодня мировое музыкальное сообщество.

К сожалению, уже в ХХ веке понятие «пианист-художник» практически потеряно. Пришло новое племя, в приоритете которого - сомнительное виртуозничанье, полное отсутствие интересного прочтения произведений, интересных интерпретаций. Ушли такие боги, как Рихтер, Гилельс, Генрих и Станислав Нейгаузы, чью игру можно было сравнить с драгоценной палитрой и после исполнения которых несколько дней держалось послевкусие, ощущение прикосновения к чему-то невыразимо прекрасному. Нынешними пианистами правят скорости, и публика должна восхищаться лишь беглостью пальцев. Марк Шавинер, принадлежа к «зубрам» старой школы, блестяще опровергает новые клише в исполнительстве.

Вместо послесловия

Итак, «Фортепианной гостиной» - 20 лет! Среди ее старожилов есть те, кто присутствовал на самых первых концертах, в том далеком 1998 году. Счет проектам идет на сотни, хочется выхватить из этого количества все самое интересное и необычное, например, сочетание поэзии М. Цветаевой и музыки романтиков. Или премьеру фортепианного переложения сочинения Мусоргского «Ночь на Лысой горе», сделанного Владимиром, в сочетании с отрывками из «Сорочинской ярмарки» Гоголя. Или органные концерты хабаровского «Левши» Евгения Фокина, мастера, делающего органы и являющегося одновременно и пианистом, и органистом. 2 сентября «Фортепианная гостиная» открыла свой очередной концертный сезон фортепианной программой - «Шедевры-шлягеры». Это яркий и живой организм, который постоянно притягивает все новых и новых слушателей. В ноябре ее завсегдатаев ждет юбилейный концерт с ретроспективой многих произведений, сыгранных в течение этого прекрасного двадцатилетия.

Марина Цветникова,

арт-директор и исполнитель «Фортепианной гостиной»