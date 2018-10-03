В Хабаровской краевой филармонии уживаются и рок XX века, и классика XVIII

Тематика органного концерта, с большим успехом прошедшего в концертном зале краевой филармонии, была на редкость разнообразной. В равной мере были представлены и великий Бах, и выдающийся рок минувшего века. Добавлю от себя - это в любом случае была великолепная органная музыка.

Мария Блажевич – солистка Томской государственной филармонии, она прописана в Тюмени и никак не хочет рвать с родным городом. По крайне мере, так она рассказала в своем интервью. Но она имеет полное право представлять своим неподражаемым мастерством высокое музыкальное искусство всей России. Это Мария и делала - в Голландии, Германии, Польше. В качестве участницы ансамбля старинной музыки «Барокко» она заслужила признание во многих странах. В Хабаровске органистка впервые, хотя очень активно гастролирует в городах России, Украины, Белоруссии. Хабаровскую публику привел в изумление уникальный синтез классики и рока в исполнении Марии Блажевич.

При этом Мария еще и одаренный композитор. Написанные ею органные фантазии на темы знаменитых рок-групп Queen и Beatles были выслушаны буквально на одном дыхании. Тут важен не только факт исполнения на органе рок-композиций. Тут интересна сама интерпретация. Доходчивой и понятной музыке Мария Блажевич сумела придать поистине классическое оригинальное звучание.

Слушая знакомые со школьной скамьи мелодии, мы находили в них нечто новое. Казалось бы, что общего между токкатой, адажио и фугой для органа до мажор Баха и музыкой группы Nirvana? Мария Блажевич доказала, что сходство есть и даже очень много. Тут и высокая патетика, и глубина, и лиризм, и самая искренняя исповедальность.

Ну и нельзя не отметить тот факт, что Мария Блажевич исполняла и то, и другое с одинаково изумительным мастерством. Ничего удивительного – ее учителями были ведущие европейские органисты. Она участвовала в мастер-классах 1-го международного фестиваля «Музыка соборов мира» в Москве. С большой теплотой Мария Блажевич вспоминает своих первых музыкальных педагогов в родной Тюмени. В шесть лет она пришла в местную музыкальную школу и тогда же решила окончательно и бесповоротно стать музыкантом. На вопрос: «Вы считаете себя опытным исполнителем или молодым?», она ответила, что молодым можно чувствовать себя и в восемьдесят лет, а опыт обрести и в молодые годы. Этот опыт органистка обретала и в Казани, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А хабаровские зрители благодаря Марии обрели очень приятные впечатления и от прелюдии и фуги для органа ля минор бессмертного Баха, и от дуэта Призрака и Кристины из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

Михаил Корчмарев

Мария Блажевич (фортепиано, клавесин, орган) с отличием окончила Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова по двум специальностям: «фортепиано» и «орган» Обучалась в магистратуре на кафедре старинной музыки Санкт-Петербургского государственного университета и аспирантуре на кафедре органа и клавесина Казанской государственной консерватории. С 2001 года, на протяжении семи лет, Мария играла на клавесине в оркестре «Камерата Сибири» под управлением заслуженного артиста России и Украины Антона Шароева. С 2004 года Мария Блажевич работала в Тюменской государственной филармонии и показала себя как мыслящий и тонко чувствующий музыкант. Её сольные выступления отличались особой привлекательностью. С 2005 года Мария Блажевич - участница ансамбля старинной музыки Barocco. Стажировалась в Летней академии органистов в Харлеме (Голландия, 2004, 2010), принимала участие в серии мастер-классов на исторических органах Германии (2008-2012).

Мария Блажевич - лауреат II Международного конкурса органистов им. В. Кикты в Архангельске (III премия, 2006), VIII Открытого фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина - Санкт-Петербург» (II премия, 2007), II Открытого фестиваля-конкурса молодых органистов SoliDeoGloria в Москве (II премия, 2008). Дипломант Международного конкурса концертных органистов в Казани (2008), I Международного конкурса органистов им. И. Браудов в Санкт-Петербурге (2009), лауреат X Международного конгресса-фестиваля и конкурса музыкантов-исполнителей и педагогов «Техника и стиль» в Москве (2010), II Международного конкурса OrganoDuo «Петрозаводск - Кондопога» (I премия, 2011).