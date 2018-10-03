Хабаровск: Волшебство поп-музыки

«На сцене весь вечер мы будем колдовать», - с такими словами обратилась к хабаровской публике певица Наталья Носова. Обратилась после первой песни, исполненной в филармоническом концерте.

Увы, аншлага на этом сеансе магии звука не было. Зато эмоций и оваций, и поднесённых цветов вполне бы хватило на самый большой зал. Что ж, музыкального колдовства и ещё в большей мере колдовства вокального в тот вечер хватило всем. Уже самая первая песня показала, насколько нестандартно певица подходит к отобранному ею репертуару. Это были в общем-то песни знаменитых авторов - Константина Меладзе, Раймонда Паулса, Леонида Агутина. Но трактовка произведений была вполне авторской, индивидуальной, исполнительской. Под словом «исполнитель» надо подразумевать и саму Наталью Носову, и всех шестерых участников ее оркестра. Скажем, «Искала тебя» - это песня из репертуара Земфиры. А наша землячка Наталья Носова преподнесла ее в очень прочувственной, если угодно, драматической манере.

Были и песни из репертуара Николая Носкова, Анны Пенчиной – «Ласточка», «Игрушка» из репертуара Леонида Агутина. Имеет Наталья Носова и особый пиетет к произведениям Алексея Чумакова. Такие песни, как «Я ждал» и «Включи во мне свет» были исполнены очень проникновенно. Но было бы несправедливо сводить все к одной только исполнительской самоотдаче, к одной лишь исполнительской добросовестности Натальи Носовой и всех ее аккомпаниаторов. Не секрет, источник большого творческого обаяния певицы и музыкантов состоит именно в оригинальной музыкальной трактовке всех исполненных произведений. Ну и сугубо драматических талантах Натальи. Скажем так, музыканты, что аккомпанировали певице, никак не могли просто копировать общеизвестные мелодии. Сама певица подчеркнула, что в ее оркестре сочетаются и классические, и джазовые, и роковые инструменты. Она даже сказала: «Если бы это было возможно, я бы охотно сошла бы со сцены в зал и слушала бы свой оркестр». Пианистка Светлана Лысенко после концерта рассказала, что и музыканты, и певица стараются включить в исполняемые ими песни и фольклорные элементы.

Путь же Натальи Носовой к столь оригинальному искусству был, по ее словам, очень долгим и тернистым. Но удачным. Тут был и Хабаровский колледж искусств, и Московский институт культуры. Но главное для выпускницы хабаровской гимназии №8 - это возможность исполнять и творить. Творить оригинально и вместе с тем доступно. Сделать совместно с музыкантами из общеизвестных песен своего рода спектакль - это, согласитесь, надо уметь.

На концертах замечательных исполнителей побывал Михаил Корчмарев

Наталья Носова

Образование: Хабаровский краевой колледж искусств, Московский государственный университет культуры и искусств, магистр Санкт-Петербургского института культуры и искусств.

Высококвалифицированный преподаватель, практикующий исполнитель. Преподаватель эстрадно-джазового вокала в Хабаровском институте культуры и искусств. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, джазовых фестивалей. Полуфиналистка телевизионного вокального конкурса «Новая волна». Победитель дальневосточного вокального реалити-шоу «Я так пою» в качестве наставника.