Люди старого Китая: В музее истории Хабаровска открылась научно-просветительская выставка

Для экспозиции, где представлены акварели дальневосточного прозаика и переводчика Григория Пермякова, музей истории Хабаровска смог предоставить только свои коридоры. Увы, места немного, вот и пришлось выносить часть экспонатов из залов на пока что свободные территории. Это не жалоба, это констатация факта: в этом сравнительно небольшом заведении музей реально начинается с порога.

Большая выставка «Этнография Китая и Японии в рисунках из коллекции Г.Г. Пермякова» – несколько десятков цветных акварелей - разместилась на втором этаже. По словам директора музея Валерия Герасимова, она - первая из планируемой серии показов научно-просветительского толка в области этнографии наших восточных соседей. На выставке представлены не все акварели, рассказала дочь Григория Пермякова. Большая часть оставшихся рисунков – это, по существу, наброски иллюстративного характера.

- Изображение всяческих предметов гардероба – штаны, рубашки, кимоно и прочее. И еще житейские мелочи, что окружали тогда живущих людей, - поясняет Алла Пермякова.

Учитывая, что многие свои рисунки Григорий Пермяков снабдил пояснительными надписями на русском языке и иероглифами, то представленная коллекция – уже готовое пособие по изучению языка.

Часть акварелей, представленных на этой выставке, была создана Гопло Жуньци, родственником последнего китайского императора, во время пребывания в советском плену. Заметна разница. Если переводчик Пу И Григорий Пермяков рисовал, по сути, иллюстрации к трудам по этнографии, то в акварелях шурина последнего императора династии Цин Айсиньгиро Пуи –ностальгия по ушедшему времени, воспоминания о ярких моментах жизни.

- Отец рассказывал, когда Гопло Жуньци рисовал китайского ученого, то придал ему некоторые черты последнего императора Китая, - рассказывает Алла Пермякова.

Сотрудник музея Александр Соболев, что долгое время разбирался с семейным архивом Пермяковых, считает, что работа еще не окончена:

- Огромное количество материалов, в комнате они занимают пространство от пола до потолка! Письменные работы - тексты первоисточников, переводы, автографы Григория Пермякова. Акварелей в собрании несколько десятков. Графические работы - это повседневная жизнь японского и китайского общества с детальным объяснением. Для того периода они служили наглядным учебным пособием, ведь многие явления китайского быта, что изображены на акварелях, уже не существуют. Ну нет сейчас в Китае людей «даньминь».

Вспомнил я про этот термин: в книге Вадима Кожевникова «Люди нового Китая» был очерк о таких вот бедняках, живущих в лодках на воде. У них не было даже маленького клочка земли.

По словам Александра Соболева, для своих акварелей что русский переводчик Пермяков, что шурин китайского императора использовали вполне рядовую, плотную бумагу. Отсюда и мелкие повреждения, потертости, разрывы. Интересный момент, связанный с одной из акварелей. Оказалось, что на рисунке, где изображен стрелок из лука, часть метательного оружия не прорисована.

- Это так называемый асимметричный японский лук, его верхняя часть раза в два длинней нижней. Так что целиком он на стандартном листе просто не уместился, - Александр Соболев.

Увы, экспозиция не постоянная, она продлится несколько месяцев. Так что поспешите в музей, чтобы увидеть кусочек красочной и этнографически точной истории наших восточных соседей.

Андрей Дунаевский

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