Хабаровск: Посмотри в глаза чудовищ

Привычные вещи под иным углом в Хабаровске.…В окаменевшей смоле законсервировано полупрозрачное тельце: поденка. Такое название она получила, потому что взрослые особи живут всего один (!) день. Но как вид поденки существуют на Земле более 360 миллионов лет.

Продолжая добрую традицию – не только демонстрировать исторические коллекции, но и просвещать, музей истории города Хабаровска открыл для показа большую выставку малых форм. Второй раз в Хабаровске, но впервые в этом музее, демонстрируется коллекция янтаря с вкраплениями насекомых, которые жили 40 миллионов лет назад.

Заведующая культурно-просветительским отделом музея Майя Реджепова описывает выставку как научно-познавательный проект: «Это - новый взгляд на привычные вещи. Для большинства янтарь – украшение. Я, будучи по первому образованию ювелиром, никогда не рассматривала янтарь как мультиконсервант для насекомых эры палеогена, когда жизнь на нашей планете возрождалась после глобальной катастрофы мелового периода». В это время после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. На Земле обитали причудливые мастодонты, в морях еще встречались белемниты, на земле бегали гигантские хищные птицы диатримы.

Выставка приехала буквально на днях из Новосибирска и, по существу, является частным собранием, рассказывает директор музея Валерий Герасимов. Для экспонирования древних насекомых, что в отличном состоянии сохранились в натуральном янтаре-сукцините, предоставило ООО «Инклюзив».

Весь представленный янтарь - родом из Прибалтики. Стоимость каждого такого экспоната, по утверждению Майи Реджеповой, составляет несколько тысяч долларов:

- Есть более крупные образцы янтаря, в которых замурованы ящерицы и иные мелкие пресмыкающиеся. Но страховая стоимость настолько велика, что на выставках, подобных нашей, их представить невозможно, - и добавляет, что экспонаты подверглись обработке: - И не бывает в природе такой практически идеально квадратной формы. Да и природный янтарь более темных, насыщенно-коричневых оттенков. А тут идеально гладкая, полированная поверхность более желтого цвета.

Но без такой доводки окаменевшей смолы не удалось бы разглядеть мельчайшие детали погребенных насекомых. У миллионолетнего кровопийцы даже главный орган - тонюсенький хоботок - и то отлично виден!

При открытии выставки коллега из информагентства, дабы сделать эксклюзивные кадры, в восхищении встал перед экспонатами на колени. И долго бы мучился со своим профессиональным аппаратом: очень уж мелкие экспонаты. Каждый камень вмонтирован в стенд в виде усечённой пирамидки. Микроэкспонаты очень удобно рассматривать через увеличительное стекло. Но фотографировать эдакую мелочь - это еще то удовольствие! Майя Реджепова подсказала, как можно обойтись подручными средствами:

- Не мучайтесь! Фотокамера смартфона подходит для такой сьемки идеально.

И точно, прижимаешь девайс вплотную к увеличительному стеклу, фокусируешь, и даже на бюджетном гаджете получаются вполне себе приличные фотографии фауны, что летала и кусала 30-50 миллионов лет назад. Так что когда будете на этой выставке, воспользуйтесь советом. Андрей Дунаевский

Фото автора

Выставка инклюзивов «Доисторические насекомые в янтаре» проходит со 2 октября по 2 декабря 2018 года. Стоимость билетов: 150 рублей для детей и пенсионеров , 200 рублей для взрослых.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Музей истории города Хабаровска"

г. Хабаровск, ул. Ленина, 85.

Проезд автобусами: №№ 1, 80, 333, 56, - остановка «ГДК».

Режим работы: ежедневно с 10-00 до 18-00, касса - с 10-00 до 17-00; четвертая пятница месяца - с 10-00 до 21-00; выходной – понедельник.

Заявки на экскурсии: +7(4212)460-958.