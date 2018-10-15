Алексей Туркалов: В Хабаровском краевом театре драмы хорошая энергетика

В Хабаровском краевом театре драмы открыли 73-й сезон спектаклем «Граф Амурский». Впереди премьера спектакля «Залив счастья. Адмирал Невельской»

Этот театр как-то, может показаться обыкновенному горожанину, почти мгновенно «попал в дамки». Из затрапезной провинциальной сцены с типовым репертуаром он превратился в театр с интересными спектаклями, своим стилем, своей историей, своей энергетикой.

В преддверии открытия сезона состоялся разговор с Алексеем Туркаловым, директором Хабаровского краевого театра драмы. Человек увлеченный, искренне любящий хабаровскую драму, он, пожалуй, и главный виновник успеха этого коллектива.

- Я всегда знаю, что делаю. Всегда есть планы, цели, которых хочу добиться. И они всегда не самые плохие. До назначения в Хабаровскую драму, я год проработал в Музыкальном театре.

Мне всегда нравился этот зал, теплое здание. Хотя это бывший клуб НКВД, но здесь хорошая энергетика, которая позволяет творить. Приходишь сюда, как домой, а дома ты можешь делать полезные вещи. В нашем случае - для театра и для зрителя.

Первый год

- Когда назначили директором, пришел, посмотрел спектакли, посмотрел людей, познакомился, узнал, кто чем дышит, кто что может. Я коммуникабельный человек, быстро вошел в коллектив.

- Тетра драмы был, пожалуй, самым неуспешным театром в Хабаровске…

- Когда я пришел здесь был режиссер - художественный руководитель, он и в драме ставил, и в Музыкальном театре. К сожалению, такого типа худруки приглашают режиссеров никаких, заведомо себя слабее.

Проанализировали, как продаются спектакли, и сняли сразу пять постановок. Там зрителей в зале было 30-40 человек… Если спектакль приносит убыток, это ненормально.

Первый год был для меня очень тяжелым. Я понимал, что что-то нужно делать. В репертуаре провинциального театра должно быть минимум двадцать спектаклей. Когда пришел, было пятнадцать постановок, снял, осталось десять. Я понимал, что показывать нечего, и если я быстро что-нибудь не сотворю, то мы упадем. Я стал приглашать известных людей, крепких режиссеров. Благодаря этому вокруг театра появилась интересная история: известные люди давали всюду интервью, тем самым обеспечивая театр воздухом. В тот год в репертуаре появилось восемь спектаклей, это был рекорд для данного театра.

Движение

- Быстро все привыкли к тому, что мы можем работать с такой интенсивностью. Театр - это движение, нет движения, если скука, то театр нужно закрывать на лопату, уходить руководителю.

У нас сегодня жизнь идет. На всех пространствах что-то проводится, идут репетиции.

На второй год мы выровнялись по сборам, по продажам билетов. К слову, когда разделялись с Музыкальным театром, оказалось, что у Драмы денег вообще нет. В итоге мы начали зарабатывать, даже получили премию. Второй год был стабилизационным. На третий год - другая задача: нужно было выводить коллектив на театральную площадку страны, чтобы о нас знали, чтобы о нас слышали. Мы начали работать с «Большими гастролями» (общероссийская программа гастролей театров – Авт.), с национальной премией «Золотая маска», стали приглашать молодых интересных, амбициозных режиссеров. Мы начали проводить тренинги, появились спектакли на Малой сцене, стали ремонтировать понемногу помещения театра.

Апрель

-Несомненно, одним из самых ярких событий в театре стала постановка спектакля «Бесконечный апрель». Режиссер спектакля Евгения Богинская, как мне кажется, ментально наша, она не столичная «штучка», она – дальневосточница.

- Мама у Евгении живет во Владивостоке. Сама она закончила там Дальневосточный государственный институт искусств, работала в театре, даже была ведущей актрисой. Но потом поняла, что режиссура важнее, поехала учиться в Санкт-Петербург. Мы с ней дано знакомы. Я вижу, что Евгения выросла, что она может. Когда вижу, что у людей горят глаза, стараюсь подтянуть к себе. Мы договорились и решили попробовать. Я ей сказал: «Я тебе не буду мешать, делай, как ты считаешь нужным». Наши ребята к тому времени были уже подготовлены. Мы взяли хормейстера, в планах - пластические и танцевальные тренинги. Нужно вытащить из наших актеров, то, что они умеют.

Москва

-Хабаровский театр драмы открывал «Бесконечным апрелем» марафон спектаклей в рамках национальной премии «Золотая маска». Как выступили?

- Выступили замечательно. Играли в РАМТе (Российский академический молодёжный театр - Авт.). Это престижно. Рядом с РАМТом - Большой театр. Был полный зал, ни одного свободного кресла не было. А потом, стоя, москвичи аплодировали нашему театру. Как радовались актеры!

- До «Золотой Маски» когда в последний раз театр выезжал на гастроли?

- Очень давно. В прошлом тысячелетии. Половина труппы вообще никогда не была в Москве. Мы жили в хорошей гостинице. Столько впечатлений!

- «Золотая маска» - это такой шаг вперед!

- Я в нашу труппу верю. После каждого спектакля мы собираемся, немного выпиваем шампанского. Я им говорю, что увидел их с другой стороны, лучшей.

- Ой, ли шампанского? Неужели никто не пьет водку? Неужели в коллективе нет запойных?

- Очень мало, кто водку пьет. У нас коллектив большей частью непьющий. Был один случай, но мы его тихонько разрешили коллективно.

Так случилось, что я многих знаю режиссеров. Мы садимся и долго с актерами обсуждаем, выбираем режиссера, а потом, что он будет ставить. Каждый режиссер вытаскивает из наших ребят что-то новое.

Жизнь без худрука

- Сложно без художественного руководителя? (В Хабаровском театре драмы уже больше года нет худрука – Авт.).

- Нет. Если бы попался интересный человек, индивидуалист, который смог бы сделать авторский театр, как например, Римас Туминас, как Галина Волчек. В Москве сегодня дефицит худруков, авторских театров очень мало.

- По сути, вы сегодня и директор, и худрук.

- Для меня главное - организовать процесс, чтобы все работало, чтобы все получали удовлетворение от спектаклей, чтобы актеры получали зарплаты. Я хочу, чтобы спектакли были разноплановые, чтобы были и комедии положений, и трагедии. Город у нас небольшой, поэтому должны быть спектакли и для ветеранов, и для студенчества, и для школьников.

В этом году критики-эксперты из «Золотой маски» приедут смотреть два наших спектакля - «Лес» и «Собачье сердце»

- Какая была в прошлом году наполняемость?

- 75 %

- Это же практически, как в хорошем московском театре!

- У нас всегда хорошо идет «Муравьев. Граф Амурский». Если взять школьников, то «Недоросль» собирает аншлаги.

- Вы хорошо продаете спектакли!

- Я недоволен продажами. Нам нужно улучшить показатели, чтобы было хотя бы 85-90 %. Мы сегодня создаем те продукты, которые не стыдно продавать.

Невельской

- Как-то задумался… Муравьев-Амурский, как казалось личность известная,но стал показывать людям пятитысячную купюру. Оказывается, его никто не знает. В итоге у нас появился спектакль про Муравьева.

Нашему министру культуры я предложил: «А давайте поставим трилогию на историко-патриотическую тему». Первый спектакль про графа Муравьева-Амурского, второй - про Геннадия Невельского. К третьему спектаклю мы уже готовимся. Через год, ко дню рождения Хабаровского края, его поставим.

Хабаровский краевой театр драмы выиграл грант Президента Российской Федерации в размере 9,3 млн рублей на создание спектакля «Залив счастья. Адмирал Невельской». Премьера пройдёт 20 октября, в день 80-летия образования Хабаровского края

Пьесу по заказу театра написал белорусский драматург Андрей Курейчик. Музыку - белорусский композитор Дмитрий Фрига. Ставить спектакль будет московский режиссёр Александр Калмыков. Ассистентом Александра Калмыкова назначен актер и режиссер театра Виктор Асецкий.

- Спектакль про Невельского будет еще круче, еще масштабнее, чем спектакль про Муравьева-Амурского. Все мы делали с нуля. Я люблю делать вещи авторские. Сегодня хочется, чтобы репертуар театра был уникальным, неизбитым.

Мне посоветовали драматурга Дона Нигро. 2 и 3 ноября я у нас состоится премьера спектакля «Замок Рейвенскрофт». Режиссер молодой, питерский - Михаил Лебедев. Это будет детектив. Режиссер сначала хотел поставить другую пьесу, но я его убедил: « С нашими актерами у вас все получится!»

- Вы не боитесь нового?

- Нового вообще не боюсь, я только за новое! После первого года, когда мы поставили восемь спектаклей, мне актеры сказали: «Да мы так никогда не работали!» А я им: «Забудьте, что было раньше!», и все пошли за мной.

Юрий Вязанкин