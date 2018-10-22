Хабаровский ТЮЗ: Уникальное лекарство для любви

Хабаровский ТЮЗ представил уникальный спектакль-контакт, основанный на биографической истории о 12-летнем ребенке-аутисте

Сначала было никак. Попробуй удивить взрослого пацана за 50! Да сто потов сойдет, если пацан упрется. А потом - словно маленький червячок, где-то там, куда опускается душа при внезапной встрече с неизвестным. И вдруг лавиной приступ клаустрофобического ужаса…

Где же это было? В белой кондейке с аквариумом, где вместо рыбок в воде – пенопластовые фигурки? Или там, где на полу - песок, безжизненный, холодный? И сразу из подсознания одно из первых детских воспоминаний: обреченно осознавая бесцельность занятия, сыплю песок в ведерко, а потом высыпаю из него. Убиваю детское время за безопасным с точки зрения взрослых занятием. А вдруг – пчела. Я на нее сверху песком из ведерка. Пчела разозлилась и ужалила в лоб. Было адски больно...

После приступа ужаса – боль от бессилия. Там, за белой стенкой, - живое существо, чувствующее, страдающее, но пробиться никак. От этого хочется кричать, но почти безмолвие обездвиживает, делаешь усилие и клеишь дурацкий свой портретик на стену. (В самом начале пришлось усидчиво ждать в темной маленькой комнате, когда нарисуют 10 твоих портретиков, по числу белых комнат.)

А потом любование: на огромной фотографии застыли счастливые люди на пляже, а фоном - звук прибоя, невнятные крики…

Это чувства и переживания с премьеры спектакля «Мария и я», основанного на одноименном графическом романе Мигеля Гаярдо, истории о Марии, 12-летней дочери автора, у которой аутизм. Мигель научился общаться с дочерью при помощи картинок.

Спектакль, где главными действующими лицами стали зритель - каждый индивидуально - и незримая Мария.

Так порой становятся незримыми наши вполне здоровые дети, и порой словами достучаться до них невозможно. Кто-то их просто начинает избивать, внедряя собственные мысли через страх и боль. Кто-то отступает, пережидая. А все ли мы стараемся понять их, таких похожих и таких незнакомых? А правильно ли поступаем, пытаясь подстроить их под себя, желая, чтобы дети не нарушали наше привычное комфортное существование? Сколько таких, выросших для единственной цели - поднести стакан воды родителю в день смерти, у нас в стране?

А тут Мария, девочка с аутизмом. В этом что-то есть марсианское…

Десять зрителей, десять комнат. Каждый должен посетить все. На комнату пять минут для осознания отражения чужой реальности, чужой жизни. Сигнал - и новая комната.

Режиссер спектакля Иван Куркин, художник - Анна Мартыненко. Эскиз спектакля Константин Кучикин увидел в этом году на лаборатории «Театр.ком», организованной фестивалем детских театров «Арлекин», и пригласил их поставить полноценный спектакль в хабаровском ТЮЗе.

- Мы выбрали этот материал и стали над ним работать. Появилась идея мира Марии. Ну и дальше родились десять комнат, которые посещает зритель, и вообще вся идея знакомства с этим миром, которая достигается различными театральными средствами.

Для Анны Мартыненко это была сложная задача. Роман Мигеля Гаярдо -комикс. В этом романе рисунок - главное средство общения автора со своей дочерью. Например, сейчас мы пойдем есть. Отец рисует тарелку, вилку.

- В спектакле каждого зрителя рисуют, и он встраивается в эту графическую историю. С аутистами можно говорить через рисунок, они таким образом все понимают. Откуда появились десять комнат? Автор романа писал, что у Марии в голове вся информация разложена по ящичкам. У нее есть ящичек игрушек, ящичек фотографий и т.д. Для новой информации нужно подыскивать ящичек. У нас в спектакле каждая комната - своеобразный ящичек Марии.

«Мария и я» - это и реплика отца, и, как уверяет режиссер спектакля Иван Куркин, Мария, и каждый из нас.

- Это имерсивный театр, им мало кто занимается в России, - считает Иван Куркин. – В моем понимании этот спектакль не является социальным. В моем понимании социальный – театр инклюзивный, который предполагает формирование некоей социальной справедливости в обществе. Например, берем группу подростков и занимаемся их социализацией средствами театра.

В моем спектакле основной действующий герой - зритель. Единственное, что здесь острого, - социальная тема. Когда мы обсуждали спектакль с актерами, всплыло достаточно много тяжелых историй.

Комикс «Мария и я» стал популярным в мире, потому что папа ребенка рассказывает свою историю легко и с юмором. Кстати, Мария – соавтор книги, потому что это ее жизнь.

Спектакль – маленький шажок друг к другу, чтобы люди были более смелыми в общении, чтобы стирались границы между «я» и «другой». Он не такой, как я - это не повод ненавидеть. Конечно, спектакль не про аутизм, а про то, что к каждому человеку нужен свой подход. Сейчас культивируется понятие норм - как принято, как надо, всякие скрепы, а всякое другое сразу вызывает агрессию и ненависть. Мне очень важен этот спектакль. В нем говорится, что есть разные люди, - рассказывает Иван Куркин.

…Потом, когда спектакль закончился, когда разошлись все по своим срочным и не очень делам, появилось чувство любви: « Это настоящее отцовство - общаться с ребенком при помощи картинок. Это ж сколько нужно иметь терпения? И делать все легко и с юмором. Да еще и книжку издать. А мы способны на такое? А мы здесь, в Хабаровске, способны стараться понимать других? Способны находить радость в общении с другими? Наверное, этот спектакль – лекарство для любви».

Юрий Вязанкин