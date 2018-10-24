Дальневосточный симфонический оркестр начал сезон юбилейного для Хабаровского края года

В Хабаровске два вечера подряд звучали шедевры русской классики в рамках абонемента «Золотые страницы русской музыки».

В нынешнем сезоне будут представлены интереснейшие абонементы, в которых в разных ипостасях предстанет оркестр. «Вечера с главным дирижером» - успешный творческий опыт прошлого концертного сезона, собиравший аншлаговые залы, будет продолжен четырьмя очень яркими программами. Оркестр встретится с маститыми дирижерами Москвы и Архангельска в рамках абонемента «Мастера дирижерского искусства». В рамках абонемента «Джованни Маэстри» оркестром будут дирижировать будущие дирижеры - студенты консерваторий Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. Абонемент «Золотые страницы русской классики» представит молодых московских исполнителей.

Диалоги с залом

На мой взгляд, самыми интересными проектами в прошлом концертном сезоне были четыре встречи-вечера с главным дирижером Антоном Шабуровым. Декабрьский проект, представивший музыку немецких романтиков - Вагнера, Мендельсона, Шумана, имел глубокую философскую подоплеку. «Как могло так выйти, - говорил дирижер, - что нация, подарившая человечеству такое количество гениев как в искусстве, так и в науке, могла прийти к такому явлению, как фашизм? Что же случилось с немецким духом, почему он переродился в поистине адское явление?» Антон Шабуров словно задавал залу вопросы, предлагал порассуждать вместе. Блестяще образованный музыкант - за его плечами 2 консерватории и аспирантура, закончил еще и исторический факультет Уральского университета. Наверное, поэтому он мыслит так нестандартно и свежо.

Интересным был проект марта - «Титаны XX века», включающий музыку западноевропейских композиторов Б. Бриттена, П. Хиндемита, давно заслуженно ставшую классикой. Дирижер играет много сочинений композиторов XX века, и это, по его словам, сознательная политика. Можно пойти по стандартному пути, играть только золотую классику XIX века, и любое исполнение, кроме самого криминального, будет ласкать уши. А можно поступить иначе, попытаться познакомить публику с незнакомыми именами и попробовать достучаться до нее, немного расширить ее кругозор. Самое интересное начиналось после концерта. Желающие пообщаться, задать самые разнообразные вопросы маэстро собирались у белого рояля, в холле. И Антон Шабуров охотно отвечал на них.

В Рахманиновский год

Год 2018 объявлен годом Сергея Рахманинова, и в репертуаре оркестра много сочинений великого пианиста, композитора и дирижера. В дни открытия сезона прозвучали два рахманиновских шедевра - Третий концерт, пробный камень концертирующих пианистов, и не менее известная «Рапсодия на тему Паганини». Успешно исполненные солистом московской филармонии Филиппом Копачевским, эти два сочинения вызвали бурную реакцию зала. Отдельно хочется отметить незаслуженно мало игранный симфонический шедевр Рахманинова «Князь Ростислав». Поразили акварельные звучности оркестра, который с приходом Антона Шабурова изменился до неузнаваемости. Мягкость скрипок, шелест деревянных духовых, бархат виолончелей. Особо хочется сказать о колдовских руках дирижера. Создается такой впечатление, что музыка добывается не из партитуры, а творится поразительной пластикой этих рук прямо из воздуха. Музыкант неукротимого темперамента и оголенных нервов, он делает игру оркестрантов удивительно накаленной.

Продолжая говорить о Рахманинове, хочется добавить, что в декабре слушателей ждет встреча с Четвертым концертом, который исполнит с ДВАСО солист Хабаровской филармонии, пианист Владимир Будников.

Вместо послесловия

Итак, филармония предложила в этом сезоне буквально каскад интереснейших абонементов. Они отличаются продуманностью, прекрасно выстроены, и каждый найдет в них что-то для себя интересное. Думаю, яркая концертная филармоническая жизнь является самым мощным магнитом для любителей классической музыки.

Лариса Вечерская

Когда материал готовился к печати, наш симфонический оркестр принимал участие в Пятом Симфоническом форуме оркестров России, который состоялся в Екатеринбурге. Такое событие требует отдельного разговора.