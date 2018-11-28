Александр Федосов: Мы должны создать условия для творческих работников



В Хабаровске 13 декабря пройдет церемония открытия Года театра, который объединит краевые, муниципальные и лучшие самодеятельные творческие силы. Режиссировать представление будет Константин Кучикин, художественный руководитель Хабаровского театра юного зрителя. О том, как сегодня живется актерам, в каком состоянии театральное искусство в Хабаровском крае, рассказал Александр Федосов, министр культуры региона.



- Видно, что в регионе театральное направление развивается. Другое дело, что нужны режиссеры, актеры. Плюс ко всему, подкралась возрастная проблема. Например, в Музыкальном театре ведущим актерам под и за пятьдесят. Но мы пытаемся решать эту проблему.

За многие годы в Хабаровске актеры не задают вопросы по низкой заработной плате: в среднем получают за пятьдесят тысяч рублей.

- Но не хлебом единым жив человек. Кроме заработной платы, мы ничего не дали актерам: мы не дали укрепление материально-технической базы театров, мы не дали квартиры или общежития. Мы не создали возможности для того, чтобы в Хабаровский край приезжали и работали хотя бы года три. Я пришел к выводу, что не надо приглашать, как раньше, по комсомольской путевке лет на десять. Думаю, что сегодня нужно отталкиваться, как и музыкантам в симфонических оркестрах, от полутора до трех лет, а там будет видно. Если понравится, то человек останется.

- Для актеров, наверное, в первую очередь важна творческая реализация.

- Они вообще бессребреники. Это мы должны создать условия для творческих работников. Мы должны их поддерживать. Я всегда стараюсь посещать премьерные спектакли. В театрах очень болезненно воспринимают, если я не бываю на премьерах. Как-то пропустил несколько премьер в Музыкальном театре. Мне стали звонить актеры: «У вас поменялось отношение к нам?». Соглашусь, что заработная плата вторична. Это творцы. Правда, когда некоторые из них понимают, что заняли некоторую определенную нишу, их начинает нести. Когда их несет, тогда начинаются разговоры о заработной плате: в Москве по 150 тысяч актеры получают…

- Доносы пишут?

- Как без этого? Помните крылатое про актеров: «сукины дети». Куда их ни целуй, везде видится… Приходят: «Уберите одного руководителя, поставьте другого». Хорошо, поставили. Через неделю: «Вы ошиблись!» - «Не мы, а вы!» - «Можно поставить другого?». И это постоянно.

- И сколько таких «закладных» в месяц? Вам же по закону на каждую жалобу нужно реагировать!

- Таких актеров чаще всего и не волнуют ответы. По большому счету, им по барабану. Как правило, если не участвуют в постановках, начинают себя пробовать на этой стезе. Я считаю преступлением, когда актер отказывается от роли. Есть такие, которые говорят: «Буду играть один», т.е. против дублирующего состава. Бывает и такое. Почти не жалуются ТЮЗовцы, потому что заняты работой.

Меня тревожит, что Дальний Восток – это территория, где главенствует директорский театр.

- Порой это бывает очень интересно. Например, Хабаровский театр драмы.

- …и Музыкальный. Вспомните Николая Евсеенко.

- Может, и проблемы отсюда, в первую очередь художественные?

- Вот-вот. Если говорить о Хабаровском театре драмы, то он становится явлением. Но этот опыт, на мой взгляд, нельзя тиражировать, потому что все построено на интуиции, на даре продюсера - директора театра. Около тридцати лет театр был в абсолютных лузерах. И вдруг спектакль драмы в прошлом году попал в список ста лучших российских премьер национальной премии «Золотая маска».

Даже если это просто участие в номинации национальной премии – это уже пять с плюсом! Это как в спорте. Если едешь на Олимпиаду, ты уже молодец, ты уже в команде. Там-то всего три места… Алексей Туркалов, директор Театра драмы, не боится приглашать именитых режиссеров, не боится делать ставки на имена. Раньше-то было так: на тебе, Боже, что нам не гоже. Он заставил труппу работать, придумал, как это сделать. Хорошо или плохо, но ребята стали репетировать, заниматься собой. Алексей, конечно, тоже творческий человек, но больше управленец. Директору не обязательно быть с высшим художественным образованием, а вот худруку и заму по творческой работе - обязательно.

- Если вернуться к Году театра…

- Константин Кучикин, главный режиссер церемонии открытия Года театра в Хабаровском крае, сказал, что неважно показать все девять театров, которые есть в регионе. Редкий регион может похвастаться таким количеством театров. Планируется участие трех комсомольских театров - драмы, ТЮЗа и КнАМа. Идея, чтобы все театры объединились под руководством художественного руководителя Хабаровского ТЮЗа, появилась неспроста. Когда мне звонит 65-летняя хабаровчанка и хвалит этот театр. Моя 25-летняя дочь покупает билеты на все мероприятия этого театра. Мои друзья школьников водят на детские спектакли. Мы специально убрали Театр кукол из-под ТЮЗа. Я Театр кукол поздравлял с 10-летием, с пятнадцатилетием, недавно – с двадцатилетием… Смотрю, а там уже почти пятидесятилетние мужики… Почему разъединили театры? Я хочу, чтобы Театр кукол был самостоятельным. Я добьюсь, чтобы в Хабаровском крае было построено отдельное здание для этого театра. Мы будем продвигать куклы, два года отведено на промежуточный период. Худруком остается Кучикин. Он знает этот театр как никто. Объединив театры, сделали правильный шаг, этим мы спасли Театр кукол. Сегодня пришло другое время.

- А Комсомольский театр драмы?

- Они ничего не понимают. Я им говорю: «В вашей биографии появилась страница, которую вы можете заполнить». Они этим не воспользовались.

- Мне кажется, что они «застряли» в начале 80-х…

- Комсомольск-на-Амуре перестал развиваться в 1982-году. 35 лет никакого развития. Там появился театр с современнейшим оборудованием, пока еще единственным на Дальнем Востоке! Как мне сказали: «Это мертвое царство!» КнАМ на четверть века опередил город. Именно он олицетворяет комсомольское театральное направление. Комсомольский театр драмы - муниципальный. Мы хотели забрать его в край. Если бы забрали, то все там поменяли.

- Если обобщить, то в каком состоянии сегодня театральное направление в Хабаровском крае?

- Мне кажется, что потихоньку мы движемся вперед и в правильном направлении. Мы не шарахаемся из стороны в сторону, как это было раньше. Появляются новые спектакли, новые режиссеры, новые актеры. Мы сегодня стараемся решать проблемы театров. Мне «Триада» нравится. У главного режиссера театра Вадима Гоголькова второе дыхание открылось. Несколько поколений хабаровчан выросло на спектаклях этого театра. Он всегда шел на шаг вперед остальных. Это единственный театр пантомимы в России.

Главное, не мешать. Я порой бываю резким, но я понимаю, что работаю не на заводе, а с творческими людьми. Порой бывает такое желание «заехать в морду»… Но нельзя.



Мы еще долго говорили с министром о театре, об искусстве... Я смотрел на его огромные кулаки и думал о его выдержке, о том, что явно не повезет тому, если у министра культуры сдадут нервы. А актеры бывают еще те - вне зависимости от пола и возраста - не знающие границ. А еще думал о том, что Александр Федосов искренне и по-настоящему любит театры, любит Хабаровский край. А как театры не любить? Они же наши, родные, лучшие на свете. По крайней мере на нашей части света, на дальневосточной. Московские театральные критики говорят, что если и ставить флажок на карте от Иркутска до Тихого океана, так это только в Хабаровске, потому что это - настоящая театральная столица Дальнего Востока, не выдуманная, не назначенная, а заслуженная и кровью, и потом, и талантом наших земляков.



Юрий Рязинкин





Напомним, спектакль краевого Театра кукол «Сны...» вошел в число претендентов на главную театральную премию России «Золотая маска» – 2019. Он заявлен в четырех номинациях: на «Маску» претендуют артисты Юлия Владимирова и Виктор Скоморошко, режиссеры Константин Кучикин и Ольга Подкорытова, плюс сама постановка «Сны…» заявлена в номинации «Куклы/спектакль».

Экспертами премии был сформировал лонг-лист «Золотой маски», куда вошла постановка Хабаровского краевого театра драмы «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова.

Оргкомитет премии пригласил ТЮЗовский спектакль «Цацики идет в школу» в спецпрограмму «Золотой маски» «Детский Weekend».

В прошлом году лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» стал коллектив Хабаровского театра юного зрителя. Жюри престижной премии поставило высокие оценки спектаклю «Детство» по повести Льва Толстого, присудив хабаровскому коллективу специальную премию «за тонкое и сценически выразительное прочтение повести».















