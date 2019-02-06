Хабаровские арт-параллели



Есть ли художественная жизнь в Хабаровске, что нравится кроме «Утеса над Амуром» горожанам и сколько стоят картины? «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих» - это даже не мудрость, а способ выживания в российской глубинке. В Хабаровске, как везде на Дальнем Востоке, культурный слой невелик, не чернозем, но он есть, и каждый человек ценен. Не будет этого культурного «чернозема», станем совсем временщиками. Конечно, традиционная жизнь на чемоданах сказывается: «Вот покучемасим здесь год-другой, а потом смоемся на землю обетованную, допустим, в Краснодарский край».

Не все уезжают. Кто-то так и проживает на чемоданах всю жизнь, тоскуя об исторической родине. А есть те, кто становится солью этой земли. Например, художники.

Кого-то хабаровчане знают, кто-то неизвестен, но это не значит, что его работы плохи. Может быть, они в чем-то и уступают столичным коллегам, но в чем выигрывают точно, так в искренности, доходящей почти до наивности.

В галерее «Фабрика творчества» прошла выставка картин, скульптуры, керамики «Арт-параллели». Организатор – хабаровская художница Елена Еженко.

- Если говорить о художественном вкусе, как вы оценили сегодняшнее положение в городе?

- Во всем мире деградация, а у нас еще хуже. В первую очередь из-за того, что мы далеко находимся от культурных центров… За прошедшие несколько лет стало еще хуже. Это видно по тому, как люди одеваются.

- Мы стали жить хуже, стали беднее.

- Вкус не зависит от достатка. И обеспеченные хабаровчане стали одеваться хуже. Раньше больше следили за собой. Может быть, это связано с общим упадком культуры, например, с телевидением. Оно тоже деградирует. Художественное искусство нужно поддерживать, чтобы хоть как-то противостоять безвкусице.

- Мне кажется, что ваша выставка эклектична - от почти декоративности до скульптуры, до керамики…

- Это не эклектика, это просто разные работы. Мы привыкли, что у нас выставки жестко отформатированы – только, например, живопись, только одна тема. А мы и хотели сделать свою выставку разной, чтобы каждый посетитель что-то нашел для себя. Вот, например, у нас горячий батик, его редко увидишь… Разные художники – и молодежь, и уже маститые, известные.

- Чем отличаются работы молодых?

- У них столько жизненной энергии! Пока молодежь, конечно, плохо знает жизнь, они более жизнерадостны, беспечны. Это взрослые более продуманные. Они больше себе задают вопросов: «А зачем я это буду писать? А с какой целью? Будет ли это востребовано?». И благодаря этому порой убивается все искусство. Оно же должно идти изнутри, должно быть вдохновение. Взрослому же нужно выживать, зарабатывать деньги. Он уже знает что люди любят, что не любят.

- Мне кажется, что почти все работы могут быть проданы…

- Не знаю… Абстракцию сегодня реже покупают. Популярны цветы, виды города…

- Пресловутая картина с утесом над Амуром?

- Да. Мы считаем это пошлостью, а простому горожанину это нравится. Да для многих картин и интерьеров нет подобающих. К сожалению, среднестатистический горожанин очень простой. Ему нужно, чтобы было ярко, сразу понятно. Чтобы хоть как-то выживать, нам, художникам, приходится это учитывать. Но все-таки. Нужно стараться не идти на поводу, нужно хоть чуть-чуть повышать художественный вкус. При создании нашей выставки мы учитывали, что, с одной стороны, и для продажи должно что-то быть, и в то же время чтобы и искусство присутствовало, хоть что-то было для духовного развития человека. У нас большинство, конечно, не коммерческие, а выставочные работы.

Принято, что на выставки ходит узких круг постоянных зрителей. Это неправильно. Нужно, чтобы ходили и простые хабаровчане. Пусть сначала ничего не будут понимать, путь понравится сначала хотя бы одна работа. Нужно, конечно, учитывать все категории горожан. У нас Хабаровск маленький. Нужно больше людей подтягивать…

- А подтянутся?

- Конечно. Только со временем. Главное - начать говорить с посетителями, нужен диалог.

- Картины с цветами, мне кажется, нравятся всем…

- У нас на выставке картины с цветами - акварели, масло…

- А вот эта работа лимонного цвета так сильно выбивается…

- Она и должна выбиваться, а иначе скучно будет, однообразно. Тем более что к другим работам по цветам она не чужеродна. Предугадать что понравится хабаровчанам, как мне кажется, невозможно. Очень разные вкусы у людей. Я сама художник, я хочу, чтобы мы были ближе к людям, чтобы люди видели наши работы, чтобы мы были нужны хабаровчанам. Иначе все бессмысленно.

- Хабаровчане покупают живопись? Наверное, если покупают, то на рынке у китайцев? Как-то был свидетелем, как одна высокопоставленная городская чиновница подарила на юбилейном вечере одному творческому коллективу картину, купленную на рынке, из серии «Вырви глаз»…

- Больше привозят из-за границы. Там все дешево, все поставлено на поток. Хабаровчане посмотрят на распродажу картин с утесами возле «Тайн ремесел» на Карлухе и говорят: «Чем нас могут удивить местные художники?». Как правило, такие даже в галерею имени Федотова не ходят. Что они еще могут видеть? Вот и нужны такие выставки, как наша, чтобы люди ходили, чтобы знали, что и у нас в Хабаровске есть достойные художники.

- Сколько в среднем стоит сегодня работа хабаровского художника?

- Тысяч двадцать–тридцать стоит средненькая работа размером тридцать на сорок сантиметров. Цены падают.

С чего начинается успешность любого города? С интереса и любви не только к тротуарам и ночным клубам, но в первую очередь к людям, ответственным за этот самый культурный «чернозем». Городская среда не только должна быть удобной и безопасной, но и культурной. А этот самый интерес - составляющая не меньшая, чем коммерческая целесообразность произведения искусства. Сегодня может быть объект и непонятен, а завтра его признают гениальным. Примеров в истории множество. Может быть, я и ошибаюсь. Может, и не нужно все это для тех, кто приехал зарабатывать вахтовиком в наш край, для временщиков. Но для тех, как мне кажется, кто связал свою судьбу с Хабаровским краем, кто пустил корни вопреки всему, как же можно жить и не интересоваться тем, что делается по-особому, по-нашему, по-дальневосточному?



Юрий Вязанкин