Хабаровск захватил культурный десант из Японии



В Японию невозможно не влюбиться. Как могут не вызывать восторг цветущая сакура или императорский дворец? Как можно не восхищаться этим невозможным соседством чуть ли не XXV века и почти неолита, где рядом гаджеты, сошедшие со страниц футуристических книжек, и фаллические камни, которым поклонялись далекие предки жителей этой волшебной страны? А пруды при храмовых комплексах, в которых плавают карпы, ленивые и жирные?..

Японцы похожи на детей, тихих, исполненных какой-то непонятной вселенской мудростью. Тебе кажется, что они - потомки злобных самураев и ты утонешь в дикой ярости и ужаснешься от тотального харакири, но улыбнешься им - и в ответ целое цунами радости.

Япония открывается не сразу, порой страшит невероятной чистотой и порядком. А потом как-то незаметно становится комфортно, если, конечно, вольешься в этот поток, попытаешься стать частью непонятной русской душе стихии.



Стоит напомнить, что 2018-й был Годом культуры Японии в России, но культурные мероприятия продолжаются. И совершенно логично появление на хабаровских афишах спортивно-музыкального шоу «Ослепительная Окинава».

Окинава - это вроде Япония и в тоже время - не Япония. Это самый крупный остров архипелага Рюкю, расположенный где-то по соседству с Тайванем. Королевство Рюкю только в конце XVIII века было покорено японской империей. Кстати, японцев рюкюсцы считали варварами. Сами же они были вассалами Китая, говорили на своем языке. Именно в этом государстве зародилось карате.

Острова были небогаты ресурсами, и рюкюсцы жили морем, не пиратствовали, а обслуживали Китай. В то время в Поднебесной было запрещено мореходство, и у рюкюсцев было эксклюзивное право - заходить в имперские порты, фактически монополия на морские перевозки.



После Второй мировой войны, вплоть до 1972 года, Окинава находилась в ведении американской администрации…

- Уважаемые хабаровчане и гости города! Прежде всего позвольте выразить искреннюю благодарность за то, что проявили интерес к японской культуре, - сказала на открытии г-н Масанори Фукусима, генеральный консул Японии в Хабаровске. - Российско-японские отношения стали активно развиваться. Народная дипломатия имеет немаловажное значение. Для того чтобы укреплять отношения между разными странами, важно укреплять взаимопонимание между народами. Я уверен, что спортивно-музыкальное шоу «Ослепительная Окинава» внесет большой вклад в укрепление связей между народами Японии и России.

…Спортивную часть шоу представили мастер-классами окинавской школы карате Уэти-рю и школы мастера Тайры Синкэна. Это показательные выступления ката и кумитэ выдающихся мастеров карате, победителей и призеров первого чемпионата мира по Окинава-карате и кобудо 2018 года.

…Вторая часть - мюзикл «Ослепительная Окинава», спектакль, ставший лауреатом пяти звезд Эдинбургского фринджа в Великобритании. На фестивале конгресса АССИТЕЖ в Варшаве три года назад этот мюзикл стал единственным спектаклем из Азии в числе 25, признанных лучшими.



История любви между рыбаком и простой девушкой была понятна и без переводчика, настолько точны были актеры и расставленные акценты. В это действо, в артистов невозможно было не влюбиться. Если бы сценическое обаяние можно было взвесить, то на весах зрительских оваций оно бы исчислялось десятками тонн.

После представления появилась возможность побеседовать с главным человеком этого шоу - Хисаши Шимоямой, продюсером Международного окинавского фестиваля для юных зрителей (Кижимуна Феста), генеральным продюсером Малого городского гражданского театра в Окинаве «Ашибина», исполнительным директором Японской ассоциации детских театров.

- Это был спектакль космического уровня по отдаче и искренности, в то же время кажется, что актеры - очень юные люди.

- Актерам от 20 до 30 лет.

- Они профессионалы или любители?

- Можно назвать их профессионалами, потому что они занимаются танцами с детства.

- И это чувствуется: они живут на сцене, дышат сценой… История, которая лежит в основе спектакля, традиционная или авторская?

- Этот сюжет новый, придуман специально для спектакля, в котором рассказана простая окинавская жизнь.

- В спектакле слышатся народные мотивы. Это рюкюсский фольклор?

- Да, особенно это касается танцев.

- В основе танцевальных движений - показ сельского труда, труда рыбака? Например, когда главный герой бросает в зал рыбу…

- Нет, это он забрасывает невод в море.

- Насколько традиционен ваш театр? Или все-таки в постановке присутствует современный взгляд, переосмысление фольклора?

- У нас много ставится спектаклей именно в таком жанре. Хотя в театре есть и другие направления.

- Молодежь не бунтует, мол, фу, старье, мы хотим пьесы современных, актуальных драматургов?

- Говорят, конечно.

- Но в тоже время они с превеликим удовольствием играют и традицию. Это достигается дисциплиной или любовью?

- У меня нет никаких приказных порядков. Молодые люди имеют достаточно свободы, чтобы играть то, что они хотят. Они любят свою Окинаву и выражают свою любовь посредством театра.

- После просмотра у меня сложилось впечатление, что Окинава - остров счастливых, улыбающихся, сердечных, открытых миру людей. А есть ли там угрюмые люди?

- Да, есть грустные и угрюмые окинавцы. В первую очередь мы грустим из-за того, что на острове расположены американские военные базы. Мало того, еще собираются новые базы строить. Несмотря на это, мы стараемся жить весело, наслаждаться жизнью каждый день…

У нас, русских и японцев, много общего, пусть мы и разные с виду. Мы любим, рожаем и растим детей, стараемся радоваться каждому дню, и улыбки у нас похожие, и добро похожее - оно ведь от сердца, от всей души…



Юрий Вязанкин







Более ста сорока лет назад, когда Окинава называлась королевство Рюкю, молодой рыбак Санра вглядывается в морской горизонт. Когда встает солнце, Санра садится в лодку и выходит в море рыбачить. На берегу девушка Кана молится о его благополучном возвращении. Они влюблены друг в друга.

Деревенские жители тайно помогают зарождающимся отношениям между самым надежным в деревне мужчиной Санрой и застенчивой Каной. Деревня, в которой живут влюбленные, очень маленькая и бедная, но ее жители стараются поддерживать друг друга во всем. Они живут полной жизнью, принимая каждый день с благодарностью, и поют о любви.



Со дня премьеры в 2013 году музыкальный спектакль "Ослепительная Окинава" был показан в Японии и за ее пределами более 100 раз.







