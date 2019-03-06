Хабаровчанам предложили смотреть спектакль с закрытыми глазами



Хабаровский театр кукол представил премьеру спектакля, где зрителей просят закрывать глаза. Спектакли, как письма, бывают разными. Одни холодно-коммерческие, вычисленные, рассчитанные на человеческие слабости. Поржал или поплакал зритель так, что дюжина носовых платков мокрой сделалась, да постарался забыть после просмотра. Зачем в голове эту холодноту держать, если в душу ничего не запало.

Другие спектакли искренние, согретые душевным теплом. Порой и сюжет вроде безделица, а потом вспоминаешь - словно с родным человеком повстречался. Такой спектакль - «Почтарская сказка» в Хабаровском театре кукол. Он - как лекарство от грубости, прививка от жестокости. Это сказка Карела Чапека, того самого, кто придумал слово «робот».



Запахи, шорохи, звуки

…Когда телевидение было популярным и ему верили почти все, а не только самая необразованная и старая часть общества, как сейчас, футуристы мечтали, что по телевизору будут передавать не только движущиеся картинки, которые сопровождаются кратким текстом, но и, например, вкусы и запахи. Этого не случилось. Так и осталось российское телевидение без вкуса и запаха.

Что касается театра, то это дело живое. Зрелищное, конечно. Но и зрелища бывают разными, в которых задействуется максимальное количество чувств, а не только глаза. Перед спектаклем «Почтарская сказка» зрителей попросили смотреть постановку, закрыв глаза, лишь изредка подглядывая за действом…

Особых чудес, сравнимых с голливудскими фэнтези, не было. Да они и не нужны. Сказка-то почтарская, а где вы видели на почте огнедышащих драконов? Конечно, порой встречаются в почтовых отделениях матерящиеся Кикиморы и Бабы Яги, так это не от волшебства, а от свойства характеров и специфики далеко не богатой среднестатистической российской жизни.

Зато были запахи, звуки, шорохи, письма и марки… Сколько же лет я не держал в руках письмо? Сколько лет я не лизал марку, чтобы приклеить ее к конверту? Сколько лет я не чуял запаха сургуча? Чем он пахнет? Почтой! А еще добрыми письмами, любовными письмами!

Пространство спектакля, которое было перенесено со сцены в холл театра, изначально казалось обжитым, теплым. Может, потому, что оно походило на письмо, написанное беглым, мелким почерком. С этого и началось настоящее, истинное волшебство, оживленное не волей режиссера, а благодаря зрительской фантазии. И в постукивании молоточков, мелких шажках и сопении от усердия читались домовые. Хотя какие домовые на почте? Там почтарские, конечно! А еще почти всамделишные куры, гуси и корова, задевающая хвостом спины зрителей! И роскошный автомобиль «Бугатти». В настоящей сказке всякому волшебству хватит места!

Чтобы замечать настоящее волшебство, этому учиться нужно. Новый спектакль Хабаровского театра кукол – настоящая школа чудес не только для детей, но и для взрослых.



Главная волшебница

Режиссер спектакля - Наталья Пахомова. Лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска». Работала главным режиссером Государственного театра кукол Республики Карелия, ставит спектакли в России и за рубежом. Продолжает в Московском театре кукол традицию постановок спектаклей для зрителей с ограниченными возможностями, в первую очередь для незрячих.

- Я в Хабаровске в первый раз, но родилась в Советской Гавани. Жила там до четырех с половиной лет. У меня папа был военный. В свой единственный хабаровский выходной я съездила в Совгавань. Узнала двор, узнала качели, с которых меня папа уронил, узнала сопки. Было ощущение какого-то покоя. Я расплакалась. Не думала, что у меня так произойдет встреча с родиной. Низенькие домики, когда есть простор. В этом спокойствии, в этой простоте ты себя ощущаешь по-другому, нежели в мегаполисе. Детство мое прошло сначала на Дальнем Востоке, потом в Польше и Чехии. Там тоже города небольшие.

- Зачем сегодня, в такое гаджетовое время, время картинок с поучительными надписями, Карел Чапек? Такой мудрый, немного грустный, ироничный, тонкий?

- Для создания инклюзивных спектаклей в первую очередь важна хорошая литературная основа. У Чапека заложено то, что можно прочувствовать. Не увидеть глазом, а именно прочувствовать теплоту или колкость письма, движение велосипедного колеса. Сказки Чапека не пустые, они философские, они светлые, там есть широта души. Что двигало почтальоном, который целый год колесил по Чехии в поисках адресата письма? История чужой любви, которая могла рухнуть из-за того, что не было доставлено письмо.

- При этом почтальон - главный герой этой сказки - ни секунду не сомневался. Сел на велосипед и поехал.

- Мы живем в очень суетное время. Мы не пишем писем, мы общаемся смайликами, практически не говорим с глазу на глаз. Может, поэтому и нет радости встреч с близкими людьми, нет радости от посещения новых мест – маленьких городков и деревушек. У нас нет жертвенности во благо своей профессии. Есть люди по природе актеры, а есть люди по природе железнодорожники. Есть люди по обязанности, а есть по призванию. Этот герой - почтальон по призванию, и поэтому его не пугают трудности. Мне кажется, что важно об этом говорить. И с детьми, и со взрослыми.

- Я, как зритель, все ждал, что появятся перчаточные куклы и актеры начнут с ними играть. А их все не было. И вдруг до меня дошло, что главные «куклы» - это запахи, звуки, шорохи, ощущения…

- У тех, кто занимается театром кукол сегодня, широкий спектр выразительных средств. Это и театр объекта, и маски, и фактуры. Например, фактура звука. Способность сочетать фактуры - это тоже театр кукол.

- Актеры и режиссеры, работающие для детей, обречены на искренность…

- Для детей ставить спектакли очень страшно. Всегда страшно соврать. Дети тонко чувствую ложь. Честно говоря, расстраиваешься, когда видишь театр типа «Пляши выше, кричи громче!». Маленький человек, который пришел в театр, он тоже и чувствует, и сопереживает. Кукла не может быть где-то около и просто так. Она должна жить по-настоящему.

На премьере были маленькие незрячие хабаровчане.

- Как спектакль?

- Очень красочный, - ответил с восторгом мальчик. – Тут был целый зоопарк - и куры, и утки. И письма раздавали…



После спектакля

…Мама мальчика вскрыла письмо, полученное во время спектакля. Внутри - листок с выдавленными крапинками - текст, написанный азбукой Брайля… Незрячий мальчик стал пальцами «считывать»: «Ненаглядная моя Марженка, пышу я тебе…». Оказалось, что это именно то письмо, из-за которого почтальон год колесил на велосипеде по Чехии. Так и прочитал мальчик «пышу» вместо «пишу», и улыбнулся. В письме ведь 18 орфографических ошибок, а юный хабаровчанин, пусть и маленький, но уже жутко грамотный.

…Когда все закончилось, было какое-то особенное настроение. Легкое и немного грустное. Так всегда бывает, когда почувствуешь, пусть даже ненадолго, себя счастливым в окружении счастливых людей.



Юрий Вязанкин



