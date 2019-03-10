Из мастерской семьи хабаровских художников

Мне кажется, в семье Хрустовых абсолютное воплощение чисто женской логики: переходи дорогу там, где хочет твой муж, но веди его туда, куда идешь сама. Муж – художник Владимир Павлович Хрустов – желает заниматься творчеством и только им, другого он не знает и не принимает. И условия для творчества ему предоставлены по полной программе. Жена – художник Надежда Васильевна Хрустова – всю жизнь ведет и его, и семью к нормальному человеческому счастью, успевая при этом полномасштабно заниматься своим творчеством. Как им удается все это совмещать без обид, без ревности, без зависти? Чрезвычайно редкое сочетание для творческой семьи.

В мастерской художников мы пьем чай, говорим о самом разном (не все для печати) и смотрим картины.

- Что люди любят смотреть на выставках – пейзажи, портреты, натюрморты?

Хрустов: Обнаженку! (Смеется.) Был случай. Делал выставку. Привели роту солдат. Они чинно так шли-шли вдоль картин, бегло смотрели. А тут – раз! – и остановились возле обнаженки. Постояли, молча посмотрели – и на выход. Вот это «настоящая солдатская живопись» - мы придумали такой термин.

А вот еще: давно было, лет двадцать назад. Богатый бизнесмен купил с выставки обнаженку. Дня через три приходит его жена с этой картиной. «Представляете, - говорит, - мой дурак повесил это в спальне и таращится на нее! Я так не могу!.. Поменяйте ее на картину с цветами!»

- Мне кажется, что художники нынче не любят портрет как жанр.

Хрустов: Портрет - очень сложный жанр. Художников, активно работающих в этом жанре, действительно мало. Пишут… Но эпизодически. И не только портрет – картина как жанр уходит. Жанровые картины писали старые художники в советское время. Но тогда ситуация была другая. Власть заключала контракт с художником, делала заказ на определенную тему, и он занимался этой темой полгода-год, готовился к выставке, писал большую картину, которая заранее была оплачена. Получалась хорошая картина - ее отправляли в музей. Если похуже - на предприятие или в сельский клуб. Там тоже нужны были картины. Поэтому художники спокойно брались за большую работу и писали большие холсты.

- Как на портрете отобразить душу человека?

Хрустов: Я не знаю. Если бы знал, я был бы Репиным. У меня это не получается.

- Разве на портрете внучки не уловили ее характер?

Хрустов: Не уловил - в жизни она лучше, интереснее.

- Мне кажется, любая женщина, посмотрев свой портрет, скажет: я не такая! Женщины на картинах и в жизни – большая разница…

Хрустов: Конечно! На картине она молчит, а в жизни не остановишь. Картину повернул к стене – и нет проблем… (Смеется.)

- Почему у вас женщины на портретах худые и стройные?

Хрустов: По молодости холста мало было. (Смеется.) Задача была – уместить в холст. Сейчас холста много, а рисовать женщин уже не хочется.

- Вы могли бы назвать лучшую свою картину?

Хрустов: Когда пишешь – нравится работа, что-то хорошее получается. А лет через 10-15 нечаянно посмотришь на нее: господи, и рисовать-то совсем не умел! Поэтому назвать лучшую картину не могу.

- Такое чрезмерно критическое отношение к себе?

Хрустов: А как иначе? Иначе роста не было бы. Есть художники, которые в молодости начали одну тему и ведут ее до конца. Для меня это очень странно, когда человек одно и то же пишет всю жизнь.

- Почему странно?

Хрустов: Развиваться надо.



- Надежда Васильевна, почему главным в своем творчестве вы выбрали батик?

Хрустова: Чтобы не было конкуренции с мужем. (Смеется.)

- Логично, чисто по-женски. А идеи для росписи как возникают?

Хрустова: Очень сложные вопросы задаете. О творчестве говорить всегда трудно… Например, давно хотела сделать картину из совершенно отталкивающих цветов – желтого, черного и белого. Как сделать их гармоничными? И чтобы они звучали? Вот «Сказка о мышке» - черные вкрапления как бы подчеркивают яркую силу солнца. Получилось.

- А вышивальщицы изображены в красном цвете – тоже есть причина?

Хрустова: Еще какая! Я работала с батиком почти всю жизнь, и с холодными тонами разобралась полностью. А красный не получался. Влажный – один цвет, высохнет – другой. То есть при высыхании звучание красного цвета исчезало наполовину, а мне хотелось добиться его полного звучания в батике. С вышивальщицами, мне кажется, уже получилось.

- В ваших картинах преобладают женские и детские лица. Есть причина?

Хрустова: Может, потому, что у нас в семье еще нет внуков, только внучки. Может, потому, что люблю детей. Вы посмотрите на их образы в любых картинах – они не меняются тысячелетиями. Ребенок в любую эпоху остается ребенком – такие же открытые глаза, доверчивая улыбка. Мне всегда хочется, чтобы и женщина была такой же во все времена – любящей всё и вся. Женщина – это дом и семья, это жертвенность. Я считаю, если нет жертвенности, то нет ни любви, ни семьи – только проблемы.

- Легко ли вам быть художником?

Хрустова: Когда еще и муж художник, то не просто. Первенство я всегда отдаю Володе. Он без живописи жить не может. Если он хотя бы день не пишет, то к нему лучше вообще не подходить. Только когда он все выразит на холсте, тогда можно к нему подходить.

- Тогда можно веревки вить - понятно. А он понимает ваш творческий процесс?

Хрустова: Техника батика такая, что процесс нельзя разрывать. Первый главный момент – это полчаса-час, когда нужна полная сосредоточенность. Тогда мне нужна полная тишина. В это время Володя уходит гулять. У нас одна мастерская, и мы как-то подстраиваемся друг к другу, чтобы не мешать.

- Почему вы часто ездите с выставками в Китай?

Хрустов: Так получилось. В начале 2000-х замечательный господин Фу занимался у нас бизнесом и очень увлекался искусством. Он предложил нам провести выставку в художественном музее в Харбине. С этого все и началось. Подружились с Хэйлунцзянским союзом художников, начали делать пленэры – китайские художники приезжали к нам, мы ездили к ним. Познакомились с художниками, с галерейщиками. У них каждый год в крупных городах проходят большие выставки.

- Чем вам интересны такие выставки?

Хрустов: Там совершенно другая публика приходит на выставки – очень много народу, не протиснуться! Поток школьников, студентов, разного люда – как у нас раньше ходили на демонстрации. У них традиционное искусство, много декоративного. А масло… Такой живописи, как у нас, там нет. Не знаю, может, они считают, что для отражения достижений китайского народа, партии и правительства нужна масляная живопись… Во всяком случае в 40–50-х годах они специально учились живописи в СССР. Они организовали свою академию «Голос природы» и работают на пленэре. А китайская школа не предполагает такого, чтобы писать с натуры. Им очень интересно наше творчество. Они пробуют все. И нам интересно.

- Ведут ли художники счет своим картинам? Сколько их у вас?

Хрустов: Тысячи полторы-две. Это не много. Айвазовский семь тысяч картин написал. Он быстро писал. Ставил большой холст и за два часа мог написать его полностью. Я так не могу. Мне надо хотя бы неделю помараковать, если нормально делать, соблюдать технологию.

- Где находятся ваши работы?

Хрустов: Есть в музеях Хабаровска, Владивостока, Якутска, Читы, Биробиджана, Находки, Комсомольска, в Москве, в Московской области и т.д. Часть работ в музеях Китая, Кореи, Японии и в частных коллекциях примерно двадцати стран. Остальные в мастерской.

- Давайте посмотрим – на ваш выбор. Но с учетом приближающегося праздника – женские образы.



Хрустова: Портрет Катерины. История такая. В Эльбане у нас был знакомый – батюшка Аристарх (сейчас он уже епископ). Мы часто ездили к нему в гости. А там в церковном хоре на клиросе пела маленькая такая девочка – Катюша. Она выросла, поступила в институт, окончила его. Однажды она приехала к нам, жила месяца два, в это время Володя и написал ее портрет. Она – учительница начальных классов. Вы не представляете: это педагог от бога! Как она любит детей! Я бы сказала: у нее какая-то жертвенная любовь ко всем. Красивой души человек!







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Хрустов: А это портрет Надежды – плод ревности и злости. Дело было так. Жил в Хабаровске художник Юра Желудев. Однажды Надя рассказывает: пристает и пристает, хочет портрет написать. Меня задело. Что? Желудев? Будет тебя рисовать? Поставил Надежду к стенке, надел на нее свою шляпу и плащ и написал портрет за один сеанс. Тон получился в соответствии с тем настроением. Другие портреты жены гораздо лучше. Сколько всего их? Штук восемь, наверно. Не балую…

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Хрустова: Наталья Брызжина – из фольклорного ансамбля «Елань». Замечательный хабаровский ансамбль, мы часто ходили на его концерты. Однажды Наташа пришла к нам в гости в мастерскую. Давай тебя нарисуем? Давай! Так получился портрет. Это очень сильная личность, исключительно творческая. У нее муж – звукорежиссер в «Елани». И дочка там поет. А когда она нам позировала, была беременной, на восьмом месяце. Платье уже не сходилось. И она все время говорила: «Володя, пиши быстрее, не то рожу…».



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Хрустов: Китайский консул, с которым мы дружили, перед отъездом попросил написать портрет жены. Хорошо – сделаем. Они приходят в мастерскую с большущим чемоданом. Зачем чемодан: ты привел жену ко мне жить? Оказывается, это не чемодан, а косметичка с нарядами. Часа два они с Надей примеряли одежды, но я настоял вот на этом наряде. Она позирует. Я рисую. Консул говорит: постарайся сегодня нарисовать прическу – жена ночь не спала, мучилась на бигуди, а завтра кудри разовьются. Пришлось рисовать кудрявую. Они ушли, а я взял другой холст и написал для себя непарадный портрет так, как я хочу, – без кудрей и босиком.

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Хрустова: Наша приятельница – тренер по художественной гимнастике в «Олимпии» Саша Попова. Мы часто ходим на соревнования ее девочек, на благотворительные концерты ее воспитанниц в пользу больных детей. Чем нас удивила Саша? У нее необычайно красивая пластика. Она не ходит – плывет, не касаясь земли! У нее руки как у лебедя. А как она говорит? Мелодично, певуче – как принцесса из сказки. Она вся такая легкая, невесомая, парящая…







Пишу и думаю: наверно, есть в жизни такая закономерность – счастливые люди находят счастливых людей. И если пишут картины для них, то частичка этого света и добра достается и другим.



Раиса Целобанова