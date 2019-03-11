Любовь-морковь для фарфорового кролика в Хабаровске



В Хабаровском ТЮЗе - премьера очень важного и нужного спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Смешно, скажете вы, искать важность в истории о кролике. Конечно, если не рассматривать его с точки зрения гастрономии или животноводства. Но на то и сказки, чтобы быть средоточием мудрости и человеческого опыта.



О любви

О чем инсценированная сказка американской писательницы Кейт Дикамилло? О любви. Возможно, особо патриотостирующие граждане, больше Колобка и какого-нибудь стихотворения Пушкина по доброй воле не прочитавшие, станут вопить: «Оградим от пиндосского влияния наших детей!».

И зря. Сказка-то мудрая, универсальная, полная символов как для совсем юных, так и для совсем взрослых граждан. Любви все возрасты покорны, не так ли?

Любовь-морковь. Как-то не до нее сегодня. Мы, взрослые, то зарабатываем деньги, то спорим до одури о политике, то напиваемся до белочек, а то подсаживаемся на ЗОЖ как на наркотик. «Хватило бы сил на секс, какая тут любовь-морковь», - оправдываемся мы между строгими нравоучительными нотациями нашим отпрыскам, наследникам, спиногрызам. А они смотрят в наши глаза, окосевшие от постоянного взрослого вранья, и пытаются найти хотя бы отголоски этой самой любви не только к самим себе.



Жил-был фарфоровый кролик, которого любила маленькая девочка. Он отправился в путешествие по океану и упал за борт, но его спас рыбак. Он был погребен в куче мусора, но его отрыла собака. Он долго странствовал с бродягами и совсем недолго простоял чучелом в огороде.

Ты только тогда становишься настоящим, если кто-то долго-долго любит тебя. Не просто играет с тобой, а действительно любит. ...Ты становишься настоящим. На это требуется много времени. Обычно бывает так: к тому времени, когда ты становишься настоящим, у тебя уже потертая шерсть, вываливаются глаза, болтаются конечности и вообще у тебя очень жалкий вид. Но это не будет иметь ровным счетом никакого значения, потому что тот, кто стал настоящим, не может быть безобразным. Разве что в глазах тех, кто ничего не смыслит...

Кролик полюбил маленькую девочку и видел, как она умерла. Он танцевал на улицах. Повар разбил ему голову, а кукольных дел мастер ее склеил.И кролик поклялся, что больше никогда не совершит этой ошибки – никогда не будет никого любить……Кто-то скажет, что это совершенно взрослая сказка. Этот кто-то совсем забыл, что когда-то был маленьким, а дети все понимают, только опыта у них маловато. И влюбляются так же. И с той же силой.Нужно ли детям знать, что есть на свете смерть? Конечно, нужно. Иначе они не поймут, что такое жизнь, что нужно жалеть и защищать слабых.Сказка не может заканчиваться счастливо, если в ней нет любви. Кролик был любим. Он прошел через мытарства и потери. Красота не имеет смысла без любви, а для любви необходимо обладать мужеством и отвагой, чтобы держать сердце открытым миру снова и снова, несмотря на боль и потери.…Эта сказка написана с глубоким уважением к детям. И, наверное, это главное достоинство. Может, в том числе и из-за этого она интересна и взрослым.«Если у тебя нет намерения любить и быть любимым, тогда в путешествии под названием «жизнь» нет никакого смысла», - эта реплика кролика, пожалуй, одна из главных в сказке.



Главный кролик ТЮЗа

Вся взрослость, все эти годовые кольца, вся эта возрастная пожухлость слетела, и даже как-то неловко стало перед рядом сидевшими мамочками с детьми в зрительном зале. И все из-за истории, рассказанной, а точнее, представленной актерами с такой всамделишностью, что невозможно не влюбиться в них.

А-а-а, если бы я не разучился плакать, я бы рыдал так, что слетелись бы ангелы и принесли мне дюжину запасных носовых платков. Зато не разучился смеяться, и казалось, мой басок (тут я, конечно, себе льщу) несколько пугал рядом сидевших деток. Можно было подумать, что я собирался посягать на их детство! Мне хватает своего. Прожитого. На всю оставшуюся жизнь.

Спектакль невероятно красивый и современный. Начиная с театра теней и заканчивая мультипликацией. «Мультимедийность» - есть такое слово. Слово-то словом, но им не объяснишь волшебность постановки, когда оживает кролик, когда маленькая сцена ТЮЗа кажется огромной, вмещающей, как настоящее сердце, любовь и уважение к зрителю.

Особый респект теперь уже главному кролику ТЮЗа – Михаилу Тычинину. Его кролик и по-кукольному наивен, и по-джентельменски сдержан. Необычное приключение, а точнее, мытарства, казавшиеся бесконечными, начиная с вполне безобидного и заканчивая злодейским, походят на пружину, которую сдавливают-сдавливают… И вот щелчок: в финале, с огромной силой - любовь. И все это так тонко, так точно, что комок к горлу…



Ответственная за волшебство

В номере у художника спектакля Катерины Андреевой весь пол в рисунках к спектаклю. Катерина не хабаровчанка, она - главный художник Кировского театра на Спасской. Сотрудничает с ТЮЗом давно. Кстати, она, вместе с главным художником театра Павлом Оглуздиным, «виновна» за «Золотую маску», полученную спектаклем «Детство».

- Для того чтобы понять, что такое любовь, нужно многое пройти, испытать, - сказала Катерина Андреева. – Спектакль должен был быть более мультимедийным. Одно дело в голове, а когда сталкиваешься с живыми артистами… По мне так лучше артиста вытащить на передний план, чем самоутвердиться как художник. В начале спектакля у нас есть полноценный мультик с кораблем как отдельный номер, и в это время нет актеров. Когда же на сцене появились живые персонажи, все эти навороты показались нам лишними, слишком иллюстративными…

- Пожалуй, одна из главных удач спектакля - тычиновский кролик.

- Кролик прекрасный. Я влюблена. Есть у меня даже какой-то элемент гордости. Он как с моего рисунка сошел…

- Спектакль грустный…

- Это для взрослых. Дети считывают немного другие пласты. Для них в первую очередь мультики и красивые картинки. На первом спектакле я видела слезы у зрителей. Несмотря на то, что давно занимаюсь театром, меня всегда удивляет, когда постановка «попадает»… Я никогда не могу быть отстраненной. Это большая радость, когда смотришь через несколько лет спектакль и думаешь: «Это я? В этом участвовала?». Только когда ты перестаешь чувствовать своим, можешь нормально, по-человечески посмотреть постановку. Что касается «кролика», то пока смотреть больно, сижу на спектакле с бумажечкой, записываю косяки…

- Спектакль смотрится на одном дыхании. На сцене, где умирает маленькая девочка, я «дернулся». Мне показалось: дети могут не понять…

- Сейчас у детей есть гаджеты. Они гораздо больше, чем мы в их возрасте, понимают о жизни. Есть такое лукавство: «Давайте убережем их от таких тем!». Надо признать, что жизнь жестока. Все-таки мы все облекали в художественную форму, у нас нет смакования насилия. С другой стороны, это часть жизни. Ее без смерти не бывает.

Спектакль лучше смотреть вместе: и взрослым, и детям от семи лет. Так, чтобы потом дома была общая тема для разговора… а вдруг появится желание вместе вслух почитать книжку, по которой поставили спектакль?



Юрий Вязанкин

Фото Екатерины Пятковской