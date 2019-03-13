Татьяна Гоголькова: Обожаю мучения работы над ролью



Она полна парадоксов. Так и должно быть у артистки от Бога. Главный талант - влюблять в себя: режиссеров, коллег, зрителей, да кого угодно. Весь мир театр, не так ли? Порой она напоминает девочку на шаре Пикассо, когда боишься вздохнуть - такая хрупкость и тонкость. И если живопись, то акварель, тонкая, французская, не краски, а так, дымка. С другой стороны, присмотришься, а там силища… Хотя и женская, но равная мужской. Что-то в этом есть глубинное, демоническое, иштарское… Глядь, а это уже клоунесса, и столько радости, столько счастья!

Как-то начали собирать бумаги, чтобы представить ее к званию народной артистки. Она, узнав об этом, категорически отказалась. «Недостойна», - сказала как отрезала. Уникальный случай для нашей страны.

Недавно ей исполнилось… Был юбилей, а уточнять цифры неприлично. Разве актриса имеет право на возраст? Пусть все решают режиссеры и зрители. Что-то нужно давать на откуп и людской фантазии.

Знакомьтесь, заслуженная артистка России Татьяна Гоголькова.



Трубадуры

Над спектаклем «Жизнеописание трубадуров» две недели работали молодые актеры ТЮЗа, что-то искали, нарабатывали. И вдруг Татьяне Гогольковой говорят: «Вас просит подойти режиссер спектакля Борис Павлович».

- Встретились мы с ним. Он осмотрел меня снизу вверх и говорит: «Я хочу предложить вам работу в этом спектакле». Я ему: «А подойду ли я? Там все молодые». А он: «Мне нужна как раз пара возрастных актеров. Я думаю, что вы украсите наш спектакль». Как только он сказал эту фразу «вы украсите», у меня начался жуткий комплекс. Меня нельзя хвалить. И начались мои мучения. Во-первых, у меня нет Интернета в телефоне, нет WhatsApp, ничего нет, а у всех молодых артистов, работавших над спектаклем, материал в телефоне. Режиссер сбросил им книжку «Жизнеописание трубадуров». Каждый что-то себе выбрал. Я Пете (Петр Нестеренко, актер ТЮЗа. - Прим. ред.): «Выручи. Дай мне какой-нибудь текст из книги». Он что-то дал. А Павлович: «Это не подойдет». Я в шоке. Ой, стыдуха. Смотрел, смотрел на мои мучения и говорит: « У меня вот есть текст. Может, понравится вам и Александру Пилипенко (актер ТЮЗа, заслуженный артист России. - Прим. ред.)». А он тоже маялся, ничего не мог себе подобрать. Мы согласились, конечно, с радостью. А что нам еще оставалось делать?

И начались мучения. Не получается, хоть ты тресни, как-то даже заплакала. Я так стеснялась Павловича. И вдруг в какой-то момент как озарило. И все. Это сладостно. Обожаю мучения работы над ролью.

Музыкальный спектакль «Жизнеописания трубадуров» по итогам ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства театральные критики признали лучшим. В основе спектакля – тексты из одноименной книги и песни на латыни, старофранцузском и окситанском языках.



Кукольная артистка

В Уссурийске Татьяна закончила восемь классов. Совершенно случайно увидела объявление на столбе: «Приморское краевое культпросветучилище приглашает после 8 классов». Она тогда и не думала, что ее ждет работа в сельских клубах. Главное - театральное отделение. Пришла домой, с порога крикнула, что всё, буду поступать в театральное. Родители, конечно, стали говорить, что нужно окончить десятилетку. Но разве ее переспоришь? Сказала как отрезала. Буду поступать, и все. И ведь не сомневалась, что поступит.

Когда были выпускные экзамены в училище, из Владивостока приехала главный режиссер Приморского краевого театра кукол. Ей нужны были два мальчика и две девочки. Среди четверых отобранных была и Татьяна Гоголькова.

- Пришла домой и говорю: «Меня взяли в артистки! Во Владивосток! В театр кукол!». Я думала, что отец будет против, он у меня военный, всегда считал, что артисты - тунеядцы и нужна хорошая профессия. А тут он обрадовался: «Да ты что!».

Работа была не сахар: и голос срывала, потому что нужно было разными голосами говорить, и хондроз заработала.

Рядом с театром кукол был институт искусств. Татьяна Гоголькова мечтала о высшем образовании. Главный режиссер театра сказал, что у него там знакомства, переговорит, и Татьяну не примут.

– Почему? Я хочу учиться!

А он отвечает, что в театре нужны артисты.

Один из молодых актеров, работавших в театре кукол, рассказал, что в Хабаровске открыт институт культуры: «Там такие педагоги! Давай вместе поступать туда». Тогда институт культуры гремел, были мощные проекты и невероятно талантливые молодые педагоги из Ленинграда, в том числе блестящий театральный режиссер Анатолий Никитин и Вадим Демин, ученики Марии Кнебель и Алексея Попова.

- Мужа в институте нашли?

- Сначала ничего у нас не было. Отметила, конечно, его для себя. А он был такой интересный, кружок пантомимы в институте организовал. После окончания института его распределили в Комсомольск-на-Амуре. Тогда как раз открылся Дворец молодежи. И меня по распределению отправили в Город юности руководить самодеятельным кукольным театром. Я тогда подумала: «Что я переживаю? Там Гогольков. Все нормально. Ну, наверное, мы поженимся». Ну и поженились. А потом его пригласили преподавать в институте культуры. И мы вернулись в Хабаровск.



Актриса ТЮЗа

В конце 70-х в Театре юного зрителя главным режиссером работал Станислав Таюшев. Это было время творческого подъема. Так и называют то время театралы – «таюшевский период».



- А у меня такая тоска была в то время. Что-то нужно было делать! Тогда в хабаровские театры из Института культуры не брали. Актеры были, как правило, с дипломами Приморского института искусств и Иркутского театрального училища.

- Я попросила мужа «закинуть удочку» - спросить: не нужны ли молодые артистки… Он «закинул»: «Да есть тут одна молодая артистка, вроде ничего. Договорились, что Таюшев придет во Дворец профсоюзов. Я договорилась со своей подругой, чтобы показать отрывок из пьесы Александра Островского «Свои люди - сочтемся». В институте это у меня была коронка.

- На сцене все мэтры, все мастодонты. «Ну, давай, выходи, доказывай», – сказал Таюшев. «Я бо-ю-юсь!». За кулисами оказалась какая-то знакомая: «Не бойся, я тут рядом!» Что делала, сама не помню. Главное, что было громко, да половину мебели свернула.

У Вадима Гоголькова в то время была студия во Дворце профсоюзов, и туда ходили заниматься пластикой актеры из ТЮЗа. Нередко приходил и сам Таюшев.Подошло назначенное время, а режиссера нет. Полчаса нет, час прошел, его нет. Только собрались уходить, он появляется. Извинился: был на левом берегу, перепутал расписание теплохода. Мы показали отрывок. Потом он попросил почитать, спеть. Я выдержала настоящий экзамен.«Давайте ни на что не надеяться, но и не отчаиваться. Может, к осени что-нибудь получится, и тогда я вам позвоню», - сказал Таюшев. Осенью - звонок. В итоге первая роль - Юлия Джули в спектакле «Тень». Первая репетиция……После премьеры писали, что на хабаровский театральный небосклон кометой ворвалась новая звезда - Татьяна Гоголькова.



Радио и телевидение

Когда еще было в эфире хабаровское краевое радио, и это был полноценный шикарный эфир, где помимо новостных и публицистических программ выходили и литературные концерты, и радиоспектакли. Быть приглашенным на запись режиссером Галиной Ивановной Заводой - высшее признание профессионализма. Редкие актеры тогда имели счастье работать с Галиной Ивановной. Кстати, записывались на хабаровском радио и легендарные актеры, бывшие в Хабаровске на гастролях, например, Иннокентий Смоктуновский. Галина Ивановна делала ему замечания, и он беспрекословно их выполнял. Среди дикторской элиты была и Татьяна Гоголькова.

- В театре по-разному бывает. Сегодня удача, а завтра ты в простое. В один из таких простоев появилось радио. Сначала была программа «Амурские орлята», потом молодежная «Факел». Жизнь кипела и бурлила. В то время привозили интересных педагогов по речи. Мне сказали: «Какой красивый у вас голос и какой жуткий говор» и дали специальные упражнения. Я ж, как бык, упертая - с утра до ночи делала эти упражнения.

У меня однокурсница работала режиссером на радио, как-то позвонила. К Галине Ивановне я не сразу попала. Как я ее боялась! А потом однажды: «Вас приглашает Завода...». Это был обзор журнала «Дальний Восток». У меня до сих пор пиетет по отношению к Заводе. Она во мне открыла меня. Держала меня в строгости, я за это ей благодарна. На телевидение меня пригласила Лидия Славутская, и мы с ней сделали цикл поэтических передач.

Почти полвека Лидия Славутская отработала на хабаровском телевидении, была главным режиссером. Встречалась с такими великими артистами, как Михаил Ульянов, Евгений Матвеев. Она ставила в Хабаровске телевизионные спектакли с их участием…



Везение

Кто-то скажет, что Татьяне Гогольковой повезло. Муж возглавляет театр «Триада», и кажется, что не жизнь, а масло. Если бы не большой талант и сравнимое с ним трудолюбие. И еще талант сомневаться, талант неуверенности. А как же без этого в творчестве?

Еще одна деталь. Татьяна - маститая актриса, заслуженная артистка - сиди и почивай на лаврах, ан нет. Она искренне любит художественную самодеятельность. Ее часто можно увидеть в жюри на театральных конкурсах, просто в зрительном зале во время любительского спектакля. «Там подзаряжаю свои батарейки», - шутит актриса.

Татьяна Гоголькова - постоянная участница Николаевских чтений, которые проходят в поселке Николаевка Еврейской автономной области. Этот праздник жители поселка посвятили землякам-писателям – Николаю Наволочкину и Сергею Кучеренко. Только представьте: знаменитая хабаровская актриса читает произведения школьникам из этого поселка.

…Не хотелось расспрашивать о былых удачах, не хотелось спрашивать о сыгранных и не сыгранных ролях. Она - как неизведанная страна. Там столько всего накоплено, нажито, ходи на спектакли и открывай.

- Это уникальный случай для России вообще-то. Вы не работаете главной актрисой в театре мужа!

- И слава Богу!



Юрий Вязанкин

Фото Дарьи Гогольковой



