Зеленая кошка как фактор свободы в Ххабаровском театре



Кошки – существа особенные, с одной стороны, такие нежные, ласковые, а с другой – упрямые, свободолюбивые, и что у них на уме – сам Бог, а скорее, черт не знает. Кошки бывают разные -маленькие и огромные, лысые и шерстистые. Черные, белые, камышовые, черепаховые, а есть еще и зеленая. В Международный день театра она завелась в хабаровском Музыкальном театре.

Стоит упомянуть, что первая дальневосточная «Зеленая кошка» родилась 101 год назад. Хабаровские художники Павел Любарский, Петр Львов, Василий Граженский, Никтополион Наумов и Жан Плассе создали художественно-творческое объединение «Зеленая кошка». Все художники имели разные школы: кто-то был самоучка, как Наумов, кто-то имел за плечами московскую или санкт-петербургскую художественную школу. Кто-то изначально тяготел к импрессионизму, как Плассе, или к экспрессионизму, как Любарский.



Хабаровская «Зеленая кошка» просуществовала два года. Позднее они создали филиалы в Харбине и Чите и в различных видах существовали вплоть до 1928 года.



У кошек, как известно, не меньше девяти жизней. Вот и зеленая получила вторую жизнь в 2003 году в театре «Триада». В этом году, как оказалось, в восьмой по счету жизни, принимают участие художники:

Елена Гнетова – художник Хабаровского театра драмы,

Александр Горовой - художник-бутафор Хабаровского краевого музыкального театра,

Сергей Ким – главный художник камерного театра «Триада»,

Павел Оглуздин – главный художник хабаровского ТЮЗа,

Наталья Павлишина – главный художник Хабаровского театра кукол,

Анастасия Ступина – художник-бутафор Хабаровского краевого музыкального театра,

Наталья Сыздыкова – художник по костюмам Хабаровского краевого музыкального театра,

Андрей Тен – главный художник Хабаровского краевого музыкального театра и Белого театра.



Все это происходит на третьем этаже театра в рамках проекта «АРТпространство».

- На мой взгляд, театр должен притягивать разных творческих людей. Каждый настоящий художник – артист. Современный театр должен существовать как культурный центр, объединяющий все категории зрителей, все категории работников культуры. Поэтому нормально, когда появляются в театрах арт-галереи, различные музыкальные гостиные, кабаре, - рассказала Оксана Хрипун, куратор выставки «Зеленая кошка», театровед, руководитель литературно-драматургической части Музыкального театра.

Идея выставки, в которой принимают участие театральные дальневосточные художники, принадлежит Павлу Оглуздину, главному художнику хабаровского Театра юного зрителя.



- Межрегиональная организация выставок театральных художников была в 70-х годах прошлого тысячелетия. Такие выставки, как сейчас, организовывал Владимир Колтунов. Павел Оглуздин взял эту эстафету, вспомнил название «Зеленая кошка». Манифест этих художников-авангардистов как нельзя лучше совпал с настроениями и стремлениями хабаровских художников в 2003 году. Были разные формы проведения этой выставки. В Год театра нас все чаще спрашивают: «Что вы, театральные деятели, хотите представить миру?». Мы хотим представить свое творчество и надеемся, что это - творчество свободное. Свободное от запретов, свободное от указаний, свободное от политических или мировоззренческих предпочтений, - сказала на открытии выставки Анна Шавгарова, театровед, театральный критик, кандидат исторических наук, руководитель литературно-драматической части хабаровского ТЮЗа.





«Зеленая кошка, цвета изумруда, с мерцающими глазами, полными тайн премудрого Востока, Ты, Зеленая кошка, будь нашей эмблемой,?- говорилось в Манифесте художников-авангардистов 101 год назад. - Зовущие тебя, мы да не рабами будем тебе, силою знания твоего претворенные в мудрецов будем мы свободными, равными тебе…»

- Есть ли нечто общее, объединяющее хабаровских художников? - спросил я у Павла Оглуздина.- Приезжающие столичные критики и театроведы говорят, что «провинция» - понятие не географическое. Я считаю, что мы живем в глухой провинции. Люди не хотят ничем интересоваться, ничего смотреть. Что сегодня творится в Выставочном зале краевого отделения Союза художников Российской Федерации, в галерее имени Федотова! На выставке, посвященной столетию революции, огромные портреты героев Донбасса и портреты Сталина! Это что такое? И это XXI век!!!- Неужели у нас ничего своего нет? Словно не было Хабаровска в то время…- Были, конечно. Кто-то умер, кто-то уехал.- В Хабаровске в то время была довольно мощная культурная жизнь!- Та же «Зеленая кошка». И Бурлюк был с компанией. Их работы сегодня в Пушкинском музее.- Сами себя делаем маргиналами?- А разговариваешь с членами Союза художников, так они коронами люстры задевают…- Можно ли сегодня вызвать у человека катарсис, используя только изобразительные приемы? Или пробиться сквозь «духовную мозоль» можно, только используя синтетические формы?- Театром только и современной музыкой.- А живопись?- А с ней все очень плохо. Все стили изобразительного искусства, что были в Европе и Америке в двадцатом веке, все эти «измы» - это был эволюционный путь, а у нас все это было запрещено. Поэтому у нас получился эволюционный тупик в развитии живописи. Сегодня изобразительное искусство в глубочайшем кризисе. Отстало и преподавание. На Западе все давно ушло вперед - и способы преподавания, и технологии, и наработки… Даже приезжаешь в Корею и понимаешь, что там с преподаванием живописи все в порядке… Все сделано для людей. А у нас… только одни крики, что в России лучшее преподавание живописи в мире. При этом раньше у чиновников все-таки был вкус, сейчас же сплошное хамство, агрессивная некомпетентность.- Если вернуться к выставке. Все-таки художники - эгоисты, а тут собрали всех в кучу. Нет ли в этой идее конфликта межу коллективизмом и индивидуализмом?- Есть такая традиция: после каждого театрального сезона принято устраивать выставку театральных художников – кто что сделал за год, встретиться, себя показать и на других посмотреть.- Я смотрю, все театральные художники – странные. Все непьющие, глаза не мутные, перегаром не воняет. Словно и не художники вовсе!- Их столько спилось и спивается! Если есть возможность не выпить, значит, нужно не пить!



Юрий Рязинкин



P.S. В день открытия выставки стало известно, что художнику-постановщику Хабаровского краевого музыкального театра Наталье Сыздыковой присвоено почетное звание «Заслуженный художник Хабаровского края».

При подведении итогов ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства отмечена работа художника Натальи Павлишиной за сценографическое решение спектакля «Клубочки-моточки» (режиссер Константин Кучикин, Хабаровский театр кукол).