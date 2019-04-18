Хабаровский Белый театр оживления душ



В рамках просветительского проекта “Год театра” при поддержке фонда президентских грантов в Белом театре прошла премьера спектакля по пьесе якутского драматурга Сиэна Екера.

- Пьеса «Актер и его роли (Забытый театр вызывания душ)» в нашей интерпретации называется «Гамлет, Лир, Макбет и шум дождя». Премьера для театра - это всегда праздник на грани нервного срыва. Как в одном мультике говорил Чебурашка: «Мы строили-строили и, наконец, построили». И ты не знаешь, упадет этот дом или будет стоять. Хочу сказать вам, дорогие зрители, спасибо за то, что, несмотря на этот техногенный, телефонный век, вы ходите в театр. Он всегда выгоден для зрителя. Если вам понравится спектакль, то вы получите удовольствие от постановки, если он вам не понравится, то получите удовольствие от критики постановки, напишете об этом в социальных сетях. Ходите в театры, не только в наш. Благо, что их в Хабаровске много! - сказала перед началом Ольга Кузьмина, режиссер спектакля.

«Это почти спектакль моей мечты» - была первая мысль, а потом мозг начал искать, на что же это похоже. «А…а… те же эмоции были после «Дяди Вани» режиссера Римаса Туминаса». Разные театры: здесь хабаровский Белый, там легендарный Вахтанговский. Разные драматурги. Здесь -якутский, который специально для хабаровчан перевел пьесу на русский, там классик – Антон Чехов. Но что же общего? Почему послевкусия похожи? А может, это все из-за тайны, которая есть во всех образчиках настоящего искусства?





Ребус, загадка, услада для мозга и души…

Белый театр – маленький, если не малипусенький. Зрителей здесь много и быть не может, оттого и ценность спектаклей увеличивается. Театр - это магия, которая всегда здесь и сейчас, а в Белом еще кажется, что на расстоянии вытянутой руки. Среди картин, картиночек, всяких нужных для красоты и уюта вещичек – интерактивный «портрет» главного и единственного действующего лица в спектакле - Актера (Андрей Трумба). Зрители думали, что спектакль еще не начался, кто пил чай с баранками, кто кофе с домашним тортом. Фоном – музыка, но не типовая mp3-шная, а экологически чистая, виниловая, потому особенно «теплая», человеческая. На портрете – глаза, живые, зорко следящие за зрителями, словно препарирующие наши души. Это через мгновение мы, пришедшие на это зрелище, усядемся в зрительный ряд и будем так же зорко следить за действом, а пока что мы - словно артисты. Было в этом нечто и будничное, и мистичное. А какой настоящий театр без мистики, без чертовщины? Не зря же святые отцы когда-то запрещали хоронить актеров на кладбищах, наряду с самоубийцами. «Это призрак, - подумалось. – Теперь жди еще чертей, еще призраков».

Действо началось гипнотически неторопливо. Это было похоже на харакири, только невероятно медленное. Сама актерская суть в прятках человеческого естества, мякушки, если хотите, среди бесчисленных масок. Чем больше актер, тем больше масок, и каждая, как неизвестная галактика, со своими законами… Если приглядеться, конечно. А так… шутовство, цирк. Арена круглая, сцена квадратная, но те, кто хотя бы чуть-чуть знаком с математикой, знает, что круг и квадрат - почти одно и то же, только квадрат страшнее, потому что если и есть черти, то они прячутся в потемках по углам.

С какой-то невероятной легкостью совершая экскурс по разным театрам, методам и способам существования - от театра кукол или масок до современного или актуального, от средневекового, площадного до психологического, переживательного, почти доведенного в своем реалистичном существовании до абсурда, до неведомого русским зрителям театра Гротовского, прекрасного в своей нищете, - казалось, и швов нет в этом движении, все органично и понятно.

Мультимедийные призраки главных ролей – Макбета, шотландского дворянина, который, поверив коварным предсказаниям трех ведьм, совершил несколько убийств, Лира – старого короля, Гамлета, принца Датского, который отомстил за убийство своего отца, - и судьи, и палачи Актера. Их молчаливость порой была громче крика, а маски казались сделанными из человеческой кожи и совсем недавно сорванными с лиц. И чудился запах человеческой крови, такой сладкий…

Главный и единственный на сцене - Андрей Трумба, главный оживитель призраков и демонов. Ему подвластно все - и тончайшая акварель, и ярчайшая гуашь. Голос – от почти контртенора до рычащего баритона, и легкость какая-то фантастическая, и драйв, драйв…

После спектакля даже стыдно было подходить к Андрею: два часа он держал внимание, два часа, по сути, совершал харакири на глазах зрителей. После такой энергоотдачи месяц надо в санатории отдыхать - восстанавливаться, не меньше. А он, выждав минуту, вздохнув и выдохнув, появился какой-то фантастически легкий, словно и не было этого двухчасового беснования, кормления духов театра своей кровоточащей плотью.

- Бах! И в маленьком театре живет большой актер. Не маловато ли королевство?

- Я много раз задумывался, все друзья-коллеги уже давно уехали в столицу. Мало кто остался в ремесле, Москва съедает…

- О спектакле…

- Большая часть постановки - это тема короля Лира, тема предательства.

- Предает ремесло?

- Скорее, время. Отыграл актер и стал ненужным. Такое есть не только в театре…

- Этот спектакль - четвертый якутского драматурга Сиэна Екера, поставленный в Белом театре.

- Мы когда-то нашли его раннюю пьесу «Джунгли», он дал согласие, мы поставили. Потом мы нашли другую его пьесу «Бог из камеры номер». Она была на якутском языке. По нашей просьбе он ее перевел на русский. Очень сильная пьеса о том, как человек приходит к вере. По сюжету, заключенный в камере лепит из хлеба человечков, становясь для них Богом. Третий спектакль - «Над водой смерти»…

Зрители долго не расходились. Сколько же терпения у хозяев Белого театра.

Ольга Кузьмина, режиссер спектакля, худенькая миловидная женщина, тростиночка: одному зрителю - улыбка, другому - доброе слово, в ответ, понятное дело, за цветы и зрительскую благодарность.

- Нам было сложно репетировать этот спектакль, потому что о себе. И вроде все это закулисье знаешь, а оказалось - сложно войти внутрь. В какой-то момент думали, что этот спектакль - наше полное фиаско. О себе рассказывать очень тяжело. Я понимаю, что как минимум половине зрителей многое непонятно, потому что в спектакле много цитат. Мы пересмотрели спектакли и с Михоэлсом, и с Питером Бруком, и спектакль Бутусова. Андрей же никогда не играл ни Гамлета, ни Лира, ни Макбета... Получился собирательный образ шекспировского актера… Просто хотелось сделать спектакль о театре.

- Иногда казалось, что появлялся призрак - театральный эгрегор. Появлялась какая-то странная энергия, словно над постановкой, над актером.

- В принципе, это наша жизнь. Мы живем в иллюзиях, мы же сумасшедшие!

- От чего, от какого страха может помочь зрителю избавиться этот спектакль?

- Наверное, от страха смерти!

Театр, как весь этот мир, вечен. Актеры растворяются в ролях, а роли растворяются в актерах.



Юрий Рязинкин











