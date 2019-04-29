Галёрка
Любовь по правилам и без от хабаровского художника
Луна - зелёная, роз - тысячи, а свет - изнутри. Хабаровский художник Иван Федотов представил горожанам новую серию своих работ.
Молодой, да ранний
Многие по привычке называют Ивана Федотова - однофамильца Алексея Федотова, именем которого в Хабаровске названа картинная галерея, "молодым художником". Ивану только будет тридцать два, а у него уже одиннадцатая персональная выставка.
Местом ее проведения стала небольшая частная площадка "Арт-корнер".
По признанию Ивана, сейчас для живописцев много возможностей явить свои шедевры людям.
Художник говорит, что ему изначально был близок экспрессионизм. Во время учебы во Владивостоке его пытались сделать реалистом, а вот сейчас он предпринял попытку уйти в абстракцию. За каждой работой, по словам Ивана, глубокий мыслительный процесс. Он гораздо важнее, чем воплощение идеи на холсте. Того же мастер ждёт и от зрителей - чтобы каждая картина дала им повод для размышлений.
Ищите женщину
Не так давно Иван женился, и мы не смогли удержаться от вопроса о роли музы в жизни художника.
Избранница автора сочных, не совсем привычных для "классиков" полотен - журналист. Марина говорит, что часто они работают бок о бок. Он - у мольберта, а она - в уголке, за написанием статей.
Каждая картина из тех, что представлены на выставке, - про любовь. Любовь к тонкостям окружающего мира, к родным берегам (одну из работ Иван Федотов посвятил ледоходу вблизи своего родного Николаевска-на-Амуре), к мгновениям жизни и Женщине.
Таланты и поклонники
Оказалось, что Иван Федотов не только пишет картины, но и с удовольствием берётся за оформление выставок в Хабаровском краевом музее имени Николая Гродекова.
Среди гостей открытия выставки оказалась дизайнер Елена Рудермель, о новом проекте которой мы писали в одном из предыдущих номеров. Оказалось, что вместе с Иваном они задумали концепцию новой коллекции одежды.
А ещё дизайнер считает, что картинам Федотова место не только в музеях и галереях, но и в домашних интерьерах. А вообще, ее фантазия - чтобы современное искусство в Хабаровске смело шагало в массы.
К слову, такой прецедент у нас уже есть - пятиметровый репринт картины Геннадия Арапова "Мальчик ждёт ветра" украшает кирпичную стену особняка на ул. Тургенева, 60, где и проходит сейчас выставка Ивана Федотова. Автором необычного граффити стал хабаровский художник Андрей Тен.
Ольга Шабалина
Кстати:
7 мая в галерее имени Федотова откроется выставка пяти молодых хабаровских художников, в которой "новый" Федотов также примет участие.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 364
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 538
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 301
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 763
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136