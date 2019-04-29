Любовь по правилам и без от хабаровского художника





Луна - зелёная, роз - тысячи, а свет - изнутри. Хабаровский художник Иван Федотов представил горожанам новую серию своих работ.





Молодой, да ранний

Многие по привычке называют Ивана Федотова - однофамильца Алексея Федотова, именем которого в Хабаровске названа картинная галерея, "молодым художником". Ивану только будет тридцать два, а у него уже одиннадцатая персональная выставка.

Местом ее проведения стала небольшая частная площадка "Арт-корнер".



- Ивана я знаю давно, и бывала на его выставках, и коллекционировала его работы. Когда открыла свою галерею, стала приглашать его. Иван - один из самых перспективных художников Хабаровска. Он гениален, мне кажется. Неудивительно, что его работы всегда находят своего покупателя. Думаю, у него есть будущее, - рассказывает владелица галереи Светлана Позднякова.

- Чтобы выставляться, думаю, в первую очередь важно собственное желание. А площадку найти не проблема, - уверен Иван Федотов. - Единственное - есть уже готовые площадкис полным циклом, что называется. Там организовывать выставки, конечно, намного легче. Там и свет профессиональный, и публика подготовленная, понимающая в искусстве. Благодаря этому выставки получаются более серьезными, что ли. Хотя у меня, например, есть профессиональный свет, своя система развески. Можно арендовать какой-нибудь бутик и провести выставку в, на первый взгляд, неприспособленном для этого месте. Можно и на улице сделать вернисаж. Главное, чтобы были картины.

- Для меня абстрактное искусство не совсем традиционное, более философское, осмысленное, более серьезное, чем кажется на первый взгляд, - делится Федотов.

По признанию Ивана, сейчас для живописцев много возможностей явить свои шедевры людям.Художник говорит, что ему изначально был близок экспрессионизм. Во время учебы во Владивостоке его пытались сделать реалистом, а вот сейчас он предпринял попытку уйти в абстракцию. За каждой работой, по словам Ивана, глубокий мыслительный процесс. Он гораздо важнее, чем воплощение идеи на холсте. Того же мастер ждёт и от зрителей - чтобы каждая картина дала им повод для размышлений.





Ищите женщину

Не так давно Иван женился, и мы не смогли удержаться от вопроса о роли музы в жизни художника.



- Женщина вдохновляет. Но они разные бывают, - смеётся Иван. - Бывает, что наоборот, из-за женщины можно впасть в депрессию. Если тебя постоянно пилят, говорят "найди денег" и все в таком роде. Тут не только художник, любой мужчина в такой рутине теряется. А когда женщина умеет вдохновлять, тогда все получается - и картины пишутся, и деньги приходят.

- Его состояние в такие моменты отличается от обычного. Тот, что в обычной жизни, и тот, который пишет, - это два разных человека по эмоциям. В момент творчества к нему лучше не подходить: у него резкие движения, огонь в глазах. Он в это время занимает почти все пространство. Роль музы в чем-то тяжела. Ты думаешь не только о себе, но и заботишься о том, чтобы муж всегда был в хорошем настроении, - открывает секреты семейной жизни с художником Марина Федотова.

- "Дерево любви" родилось в Таиланде во время свадебного путешествия. Мы гуляли ночью и увидели это дерево, похожее на нашу сирень. Небольшое деревце было подсвечено снизу, ствол светился серебряным таким цветом. Родилась идея - изобразить его не как обычно, в дневном свете, идущем сверху, а именно так, в ночном образе. Сделали несколько снимков, чтобы запомнить все нюансы, потому что невозможно встать ночью с этюдником и писать. Как только вернулись в Хабаровск, написал эту картину. "Зеркало" - я подарил Марине букет роз, и мне казалось, что их так мало, хотелось больше и больше. И я в мастерской в присутствии Марины, пока она писала статью, написал эти розы. Маленький букет превратился в тысячи роз. Есть работы, которые написаны спонтанно, долго не вымучивались. Как правило, такие наиболее удачны. Например, миниатюра "Березы" родилась, когда я вместе с Мариной ездил на соревнования спелеологов, - приоткрывает профессиональные секреты Иван Федотов.

Избранница автора сочных, не совсем привычных для "классиков" полотен - журналист. Марина говорит, что часто они работают бок о бок. Он - у мольберта, а она - в уголке, за написанием статей.Каждая картина из тех, что представлены на выставке, - про любовь. Любовь к тонкостям окружающего мира, к родным берегам (одну из работ Иван Федотов посвятил ледоходу вблизи своего родного Николаевска-на-Амуре), к мгновениям жизни и Женщине.





Таланты и поклонники

Оказалось, что Иван Федотов не только пишет картины, но и с удовольствием берётся за оформление выставок в Хабаровском краевом музее имени Николая Гродекова.



- Я не просто поклонник творчества Ивана. Можно сказать, что мы партнеры. Если в музее нужна творческая идея, художественный образ, подходящий к конкретной выставке, мы к нему обращаемся. Один из лучших и гениальных, на мой взгляд, проектов - "Пермские боги". Иван был автором художественной концепции, - рассказывает генеральный директор музея Иван Крюков. - Считаю, что Иван - один из лучших художников сейчас. У него очень сильный мазок. Эти работы очень эмоциональные. Мне нравятся все его картины. Они либо яркие, либо какие-то очень "для подумать".

- Весной следующего года Иван уедет в тёплые страны и напишет серию картин, на основе которых я закажу ткани и пошью коллекцию. Из ближайшего - будем делать выставку в стенах "Лаборатории дизайна" (это площадка в стенах ЦУМа), - раскрывает планы Елена.

- Оно должно выходить прямо на улицы. Например, взять и перенести работы молодых художников на торцы зданий в центре города, - мечтает Елена Рудермель.

Среди гостей открытия выставки оказалась дизайнер Елена Рудермель, о новом проекте которой мы писали в одном из предыдущих номеров. Оказалось, что вместе с Иваном они задумали концепцию новой коллекции одежды.А ещё дизайнер считает, что картинам Федотова место не только в музеях и галереях, но и в домашних интерьерах. А вообще, ее фантазия - чтобы современное искусство в Хабаровске смело шагало в массы.К слову, такой прецедент у нас уже есть - пятиметровый репринт картины Геннадия Арапова "Мальчик ждёт ветра" украшает кирпичную стену особняка на ул. Тургенева, 60, где и проходит сейчас выставка Ивана Федотова. Автором необычного граффити стал хабаровский художник Андрей Тен.





Ольга Шабалина



Кстати:

7 мая в галерее имени Федотова откроется выставка пяти молодых хабаровских художников, в которой "новый" Федотов также примет участие.



