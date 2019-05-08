В Хабаровском театре драмы и комедии - настоящий рок-н-ролльный спектакль

«Нафиг бросить все и уехать в Париж! Или в Амстердам. Или в Москву… Да хотя бы в Малышево по грибы», - внутренний голос порой неумолим. «Да какие грибы. Только снег сошел!» Внутренний голос на секунду замолкает, а потом начинает бормотать, но уже без прежней категоричности: «Грибы - это, конечно, рановато. Разве что постоять под березками и потрогать русые косы, поймать задумчивый взгляд?» «Да какие косы! И взгляды задумчивые чьи в тайге ловить? Голодных клещей или медведей. Сиди уже, трогальщик!» Внутренний голос: «Да просто хочется чего-то неземного - любви, рок-н-ролла!»

Ух, уже этот рок-н-ролл! Сколько «упало в бездну», еще больше благодаря рок-н-роллу сколько эта бездна не приняла! Время нарастило пивные животы, «подернула инеем» сильно поредевшую гриву. Теперь если уж и трясти чем-то, так животом. Какой же тогда это рок-н-ролл, это Bellydance, причем версия малопривлекательная.

Как-то один сильно поистаскавшийся рокер из 90-х сказал мне: «Сильно переживаю за моих детей. Американская пропаганда везде. Запретил детям жевать жевачку и пить «Кока-колу». Я не выдержал: «А как в 90-е, когда ты был в возрасте своих детей, пить водку и курить всякое было ничего?». Он, как та еще рыбка, ничего толком не ответил, видимо, вспомнил 90-е и слегка загрустил. Все-таки молодость, поиск свободы, дикое желание открытий, созданий новых пространств и вселенных…



Глэмовские страдания

Вот что удивительно, но среди рок-н-ролльщиков 90-х гораздо больше было читающих, размышляющих, охочих за новыми знаниями, чем среди обыкновенной молодежи, а тем более, чем в среде гопоты. Так что своеобразный привет из заграничных 70-х – спектакль по пьесе гэдээровского писателя Ульриха Пленцдорфа «Новые страдания юного В.» выглядел более чем органично, в том числе и тот момент, когда главный герой цитировал роман Гете «Страдания юного Вертера».

Собственно, хабаровский зритель частично знаком с этой пьесой. В хабаровском ТЮЗе, говорят, ставили «Новые страдания» в 80-е годы прошлого тысячелетия. Но найти язык, понятный тогдашней молодежи, не удалось, и постановка прошла незамеченной. Бывает такое, особенно в рамках так называемого традиционного театра. Молодежь, как правило, тонко чувствует всякую неправду, ей, видите ли, подавайте искренность.

Что касается искренности и поиска правды, поиска органичного сценического существования, этого было вдосталь и в эскизе спектакля, представленного в рамках Зимней режиссерской лаборатории, и в самом премьерном спектакле Хабаровского театра драмы и комедии.



Если эскиз был довольно точно решен в стиле панк, эдакий The Clash, то сам спектакль был тонально немного другой, гораздо более романтичный, но не менее драйвовый. И это уже не панк, а скорее, глэм-рок в стиле Sladе. Элементы готичности, а точнее, гётеичности, призванные напоминать о «Страданиях юного Вертера» - манишки, воротнички, как раз и подчеркивали эту самую глэмовость.

Одна из главных удач - Василий Казанцев, гитарист культовой в 90-х годах прошлого тысячелетия хабаровской рок-группы «Ама'Ха», сыгравший роль отца главного героя – Эдгара Вибо. Уж кому, как не Василию, знать нюансы рок-н-ролльного Хабаровска. Образ – скорее, наброски, сравнимые с рисунком карандашом, архитипичен: в основе - мучительный поиск мужчиной бессмертия в отцовстве, скорее даже в сыновьем подобии. Аккуратное недоминирование над более молодыми коллегами по сценической площадке принесло свои плоды: отцовский образ уточнялся в отражении других актеров, замыкаясь на главном герое. Не было противоречия: вот отец, вот сын, который пошел дальше отца, вот конфликт между отцом, который бросил семью, и сыном. Бывает.

Вообще, что касается актерских работ, то порой они завораживали своей органичностью, той правдой, которая сегодня так необходима, без которой любое повествование о молодежи в итоге превращается в какой-нибудь нудный лубок о пионере-герое позднего периода гниения Советского Союза.



А какие были любовные сцены у Александра Гусева (Эдгар Вибо) и Анастасии Зарецкой (Шарлотта)! Спектакль-то камерный, и здесь любая погрешность - как айсберг для «Титаника». Все было точно, корректно, деликатно и очень чувственно, даже нежно. А как еще может быть в 17 лет? И сердце замирало, хотелось не дышать, чтобы не спугнуть то нечто, что было, наверное, у каждого, что оставило необходимые зарубки на сердце для крепости во взрослом состоянии.

Особо хочется отметить двух актеров, поделивших роли второго плана, сыгравших рассказчиков, как написано в программке, Андрея Грановского и Натальи Федоровой, у которой это первая большая роль в театре. От вольной импровизации, бурлеска, почти китча до тончайшего психологизма. Им, казалось, доступно все. Порой они становились главными действующими лицами, и это было вполне оправданно. Так иногда обстоятельства, окружение и создают супергероя из самого обыкновенного, пустяшного человека.



Жить по полной

- Пьесе почти 50 лет. Неужели она не потеряла актуальность?

- Я бы, конечно, взяла современную какую-нибудь пьесу, в которой был бы тот же дух идеализма и романтизма, если бы такая была бы написана. К сожалению, таких пьес я не знаю. Те темы, которые меня волнуют, сложно найти в современной драматургии, потому что она, к сожалению, достаточно упадническая, - поделилась режиссер спектакля Мария Селедец.

- Но ведь в «Новых страданиях» главный герой тоже умер, погиб по дурости.

- Он изобрел какой-то новый принцип, он создал более совершенный пульверизатор для разбрызгивания краски. Такой герой не может не умереть. Он как искра, которая вспыхивает, горит и быстро гаснет. Что с ним будет дальше, если он останется жив? Это был бы совершенно другой герой. Вертер у Гёте потому и Вертер, потому что жил вот столько и сгорел, как спичка. И в этой пьесе такой же герой.

- В основе – подростковая либидозность?

- Я не хочу опускать эту историю до уровня гормонов. Для меня эта история про другое, про то, чтобы жить по-настоящему, жить по полной.

- А актеры Театра драмы сразу подхватили эту идею «жить по-настоящему»?

- У нас все сложилось сразу с первого дня, мы сразу попали в «одну струю». Все было четко, живо, по-настоящему. Я больше всего в театре ценю артиста, люблю артиста. Мне важно, что чувствует артист и как нам вместе выйти к нашему общему триумфу.





Ю. Рязинкин





Классический сюжет Гёте автор пьесы «Новые страдания юного В.» Ульрих Пленцдорф перенес в условия ГДР. Пьеса написана с использованием жаргона молодёжи 70-х годов ХХ века. Премьера состоялась в 1972 году в немецком городе Галле.

У Эдгара Вибо есть немало схожего с судьбой Вертера. Эдгар, как и Вертер, живет вдали от родного дома и строит свою жизнь сам. Он, как и Вертер, находится в конфликте сокружающими людьми и чувствует себя одиноким. Подобно Вертеру, он влюбляется в девушку, присматривающую за малышами (правда, не за своими братишками и сестренками, как это было у Гёте, а за детьми, которых приводят в ясли: она воспитатель детей-дошколят). Девушка эта, как и гётевская Лотта, выходит замуж за другого, более благополучного, но и более прозаичного человека. Наконец, Эдгар, как и Вертер, неожиданно погибает, правда не в результате самоубийства, а из-за несчастного случая.