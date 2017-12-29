От первого лица: Первые дороги Хабаровской агломерации

Одним из главных механизмов создания конкурентной, высокотехнологичной экономики России, повышения уровня и качества жизни населения в стране может стать программа развития опорных агломераций федеральных округов. Они должны получить значительную государственно-финансовую поддержку и стать локомотивами социально-экономического развития страны.

На Дальнем Востоке обсуждается вариант развития двух федеральных агломераций: Хабаровской и Большой Владивосток. В этом случае границы города Хабаровска уже в ближайшие несколько лет будут расширены. Прилегающие к краевому центру поселения, российская часть острова Большой Уссурийский и дальневосточная столица станут развиваться по одному комплексному плану. При этом в Хабаровскую агломерацию может войти и часть территории ЕАО.

О новых реальных планах развития Дальнего Востока мы узнаем в ближайшие месяцы, когда наступит пик президентской избирательной кампании. И тем не менее процесс формирования Хабаровской агломерации уже идет. Помимо запуска территорий опережающего развития, в этом году успешно стартовал федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В рамках его реализации министерством промышленности и транспорта края разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации. В ее границы вошли не только городской округ Хабаровск, но и сельские поселения Хабаровского района. Главная цель программы – к 2025 году привести основные дороги агломерации в «…в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние».

В программе развития Хабаровского края, которая будет принята в новом году, Хабаровской агломерации также отводится роль ключевого центра экономического роста региона. И уже очевидным становится факт, что этот процесс не остановить. Но сразу возникают не праздные вопросы: какие приоритеты будут в первую очередь поддерживаться в ее развитии? Какая отводится роль краевому центру, Хабаровской агломерации в формирующемся высокотехнологическом Приамурском экономическом районе? Какие экономические и политические вызовы ее ожидают впереди?

По большому счету мы хотим знать публичную идеологию развития российского Приамурья. В том числе через призму экономических взаимоотношений и неизбежной конкуренции нашего региона с Приамурьем Китая.

Запаздывание ее выработки и тем более общественного обсуждения путей и механизмов развития приводит к тому, что сегодня отдельные компании Хабаровска столкнулись с проблемами сдерживающего фактора в экономическом развитии и несут многомиллионные убытки.

Осознавая ключевое значение развития Хабаровской агломерации как опорной территории России в АТР, редакция еженедельника «МД XXI век» открывает на страницах газеты тематический раздел «Дальневосточная столица». В нем мы будем показывать реальный вклад муниципальных, региональных и федеральных органов власти, предприятий и организаций, учебных заведений, бизнеса в развитие и столичное обновление Хабаровской агломерации.

Будем анализировать инвестиционную привлекательность дальневосточной столицы, представлять знаковые инвестиционные проекты и пропагандировать (да, да, заниматься пропагандой) положительные практики ее развития. И, конечно, вести конструктивный диалог, направленный на консолидацию экономических групп региона в целях ускорения развития Восточных территорий России.

Хорошие дороги поднимают качество жизни людей

О первых итогах реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» - комментарий главы Хабаровского района Дениса Удода.

- Для Хабаровского муниципального района участие совместно с городом Хабаровском в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры проекта «Безопасные и качественные дороги» - реальный шанс сделать новый шаг к комплексному развитию поселений Хабаровского района, прилегающих к краевому центру. Ведь вместе с транспортной доступностью городской агломерации, как правило, оживает в пригороде бизнес, растет строительство, повышается уровень и качество жизни живущих здесь людей, -отметил глава Хабаровского муниципального района Денис Удод, отвечая на вопрос газеты «Молодой дальневосточник ХХI век» о значимости федерального проекта в развитии района.

- Но при этом надо подчеркнуть, что задача номер один реализации федерального проекта - снизить число автомобильных аварий. А основной причиной дорожно-транспортных происшествий в районе является ненормативное состояние покрытия проезжей части и отсутствие дорожной разметки. В 2015-2016 годах наибольшее число ДТП было зафиксировано на автомобильных дорогах «Подъезд к селу Матвеевка» и село Матвеевка - село Заозерное. Поэтому администрация и депутаты района приняли принципиальное решение с этих проблемных участков и начать реализацию приоритетного президентского проекта, - объясняет подходы власти к реализации проекта глава района. И уточняет, что в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации совместно с районом в этом году вошли также сельские поселения Тополевское, Ракитненское, села Ильинка и Некрасовка.

- Сметная стоимость работ по приведению трасс в нормативное состояние на первом этапе за счет объединения трех бюджетов - федерального, регионального и местного - составила без малого 64 миллиона рублей. Это для района очень серьезные средства. В связи с тем, что наши подрядные организации выполнили все контрактные работы в срок и с высоким качеством, Хабаровский район получил возможность продолжить в будущем году участие в проекте «Безопасные и качественные дороги» (БКД). При этом финансирование работ увеличится, - поделился с редакцией новогодними новостями глава Хабаровского района Денис Удод.

Марка доверия

Ремонт дороги к селу Матвеевка выполняло ООО «БлагоСтрой». На рынке строительства дорог и благоустройства территорий компания работает четыре года.

По словам генерального директора предприятия Евгения Анатольевича Турцакова, пальцев на обеих руках не хватит, чтобы посчитать, сколько серьезных заказов было выполнено за это время. При этом цены за работу предприятие не задирает и делает ее с высоким качеством. О чем корреспонденту «МД ХХI век» не раз доводилось слышать от заказчиков и жителей Хабаровского района при подготовке информационного материала.

Работы по двум контрактам «Подъезд к селу Матвеевка» компания «БлагоСтрой» вела с июля по август 2017 года. По словам заместителя генерального директора Арамаиса Хачатуровича Амбаряна, работы было много. В течение долгого времени на дороге с отвратительным состоянием полотна проводился лишь эпизодически «ямочный» ремонт.

Вначале пришлось снимать старое, разбитое дорожное полотно, отфрезеровать его. Затем у дороги впервые был построен водоотвод. И уже после всех подготовительных работ дорожники сделали нижний выравнивающий слой. От всех объемов контракта эти работы заняли порядка 40 процентов. Вот такой оказалась цена качества капитального ремонта дорог.

«Нам пришлось работать с большим перерасходом материалов, потому что пока ремонтировали, видели, какие тяжелые машины по дороге ездят», - тяжко вздыхает специалист-дорожник. «Сейчас, слава Богу, с августа месяца все стоит, ничего не разрушается», - гордится работой своих коллег Арамаис Амбарян.

И поясняет, что по условиям контракта реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» при проведении дорожно-ремонтных работ в Матвеевке ООО «БлагоСтрой» обязано было использовать асфальтобетон типа «А» - самый прочный, но и дорогой. В Хабаровске, как правило, используется менее устойчивый - тип «Б». Поэтому руководством компании было принято решение закупить по лизингу новый асфальтовый завод, изготовленный в Омске. На его приобретение был взят немалый кредит. Завод себя окупит нескоро. Но результат работы с использованием произведенного на нем асфальта высшей категории был налицо.

«Впервые ход работ, выполненных нашим строительно-дорожным предприятием, проверяла серьезная московская комиссия из ФАУ «РОСДОРНИИ», - отметил генеральный директор компании Евгений Турцаков. - И все дороги, где работало ООО «БлагоСтрой», получили высокую положительную оценку».

При этом предприятие имеет большой задел для качественного выполнения сопоставимых по сложности работ, отметил в беседе с корреспондентом Арамаис Амбарян. Но для увеличения объемов дорожного строительства мешает недобросовестная конкуренция, сетует он. Как известно, при проведении тендеров победителем является компания, которая по условиям контракта предложит меньшую цену и лучшие условия.

«Мы имеем технику - самосвалы, укладочный комплекс, асфальтобетонный завод и подготовленные к дорожным работам кадры, но в любой момент можем проиграть просто фирмочкам, которые могут лишь писать на бумаге красивые предложения. А потом они же приходят к нам и предлагают отработать на подряде уведенный у нас контракт. Разве это справедливо? Закрепленные условия определения победителей в тендерах - проблема всероссийского масштаба, но ее почему-то государство не решает», - с раздражением в голосе говорит о наболевшем Арамаис Хачатурович.

И добавляет, что в новом году ООО «БлагоСтрой» обязательно будет принимать участие в тендере по реализации второго этапа реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровской городской агломерации. Потому что есть опыт реализации проекта и, главное, реальная материальная база для строительства безопасных и качественных дорог.

Путь по настоящей трассе

Второй большой контракт по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровском районе выполняло ООО «ДальИнтер-СЕРВИС». Это предприятие на рынке дорожного строительства и благоустройства дорог с 2002 года. Имеет два карьера – со сланцем и песчано-гравийной смесью. Есть свой парк техники. На постоянной основе работают несколько бригад дорожных рабочих.

Предприятие «ДальИнтер-СЕРВИС» вело ремонт трассы на участке село Матвеевка – село Заозерное. Здесь протяженность ремонтируемого полотна составила 8 километров 680 метров. Перед основным видом работ дорожники расширили и углубили кюветы, предварительно очистив их от зарослей молодняка.

«Учитывая, что по контракту мы не строили, а ремонтировали трассу, старое покрытие убирали на самых проблемных местах», - пояснил технологию выполненных работ сотрудник фирмы Александр Попов. - И когда подготовили полотно дороги для асфальтирования на всем его протяжении от Заозерного до Матвеевки, приступили к его асфальтированию.

Отметим, что и на этом участке дороги использовался только асфальт высокопрочной марки I типа «А». Он закупался у коллег, участвующих в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», - компании «БлагоСтрой». Качество выполненных по контракту работ оценивала также высокая и независимая московская комиссия из ФАУ «РОСДОРНИИ». Она признала, что компанией «ДальИнтер-СЕРВИС» участок дороги между Матвеевкой и Заозерным был выполнен в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования» и СП 7813330.2012 «Автомобильные дороги». И был выдан отчет о выполнении инструментального и визуального обследования по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики участка автомобильной дороги общего пользования село Матвеевка – село Заозерное.

На вопрос, как водители оценивают новое дорожное полотно до Заозерного, один местный житель сказал: «Теперь, слава Богу, я езжу по настоящей трассе»… Автомобилисты знают, что такая оценка работ дорожников дорогого стоит.

Глаз народа

Как только Хабаровский район вошел в реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», местные жители решили взять его выполнение под собственный контроль. По инициативе главы Хабаровского муниципального района была образована общественная комиссия, куда вошли местные депутаты, предприниматели, работники культуры, да и просто заинтересованные граждане.

К делу подошли «по науке». Вначале рабочая группа прослушала лекции специалиста-дорожника. «Чтобы разбираться в вопросе, а не просто указывать, как дорогу строить», - пояснил шаг народного контроля депутат Александр Кочетов. И рассказал, как он реализовывался на практике. Прикинули местные, что если на поселковую дорогу, выходящую на федеральную трассу, где шел капитальный ремонт, трубу положить, то удобней будет по ней ездить. И у воды сток получится. Не будет больше во время дождей дорогу заливать. Пришли за помощью к строителям. В ООО «БлагоСтрой» жителей Матвеевки услышали, вне сметы уложили конструкцию, сверху гравием засыпали и асфальтом закатали.

На вопрос, почему они это сделали, заместитель генерального директора Арамаис Амбарян сказал: Мы в этом районе несколько лет работаем. Как людям не помочь?».

Новые дороги стали в одночасье менять и качество жизни селян. Если раньше до города добирались 40-45 минут, то сейчас, по словам депутата района Александра Кочетова, автолюбители долетают за 15 минут.

Ему вторят жители Матвеевки. Рита Викторовна Никульшина, предприниматель, говорит: «Я живу и работаю в поселке с 1997 года и такого большого ремонта дорог не помню. Раньше участок от аэропорта до бетонного завода был вообще разбит, да и железнодорожный переезд давно требовал капитального ремонта. Для меня, как для предпринимателя (у Риты Викторовны продовольственный магазин. – Прим. автора), сплошная экономия времени. По хорошей дороге и скорость больше - не надо на каждой ямке притормаживать». Но больше всего поразило Риту Викторовну, что на том проблемном участке предварительно был сделан впервые и качественно водоотвод.

Ирина Викторовна Тимофеева - не просто житель Матвеевки, она медицинская сестра. «Я хожу на патронажи, хожу на вызовы - посещаю больных на дому. Одно дело идти к пациенту по ровной асфальтированной дороге, или перебираться через лужи и канавы. Есть разница. Да что тут говорить, у нас по плохой дороге маршрутный автобус, бывало, не доезжал до конечной остановки в Матвеевке», - говорит медицинская сестра Матвеевки.

Человеку свойственно подстраиваться под ситуации. Хорошее состояние большой трассы тянет за собой желание и возможность привести в порядок дороги внутри поселения.

В прошлом году в поселке были приведены в порядок улицы Первомайская и Тамбовская. Отсыпаны и укатаны под асфальт. В этом году заасфальтировали улицу и переулок Юбилейные, улицу 40 лет Победы.

- С появлением новых дорог в поселке мои односельчане взялись за благоустройство. Канавки чистить, летом траву вдоль дорог косить, автомобильные баллоны пустили под клумбы, чтобы цветы растить, - замечает Ирина Викторовна Тимофеева.

По словам собеседниц, сознание у людей в Матвеевке начало реально меняться. Прошел снегопад - так сразу начинают расчищать от него не только трассу, но и дороги в старой Матвеевке. Что прежде было редкостью. А если и проходил грейдер, заваливая снегом подъезд к дому, - местные жители его потом обратно на очищенную дорогу возвращали. Сейчас хозяева домовладений, пробивая тропинки от снега, отбрасывают его в сторонку от дорожки. А центральные дороги, как и положено, остаются чистыми.

Поэтому прав был глава Хабаровского района Денис Удод, когда говорил, что вместе с транспортной доступностью городской агломерации, как правило, повышается уровень и качество жизни людей пригородных поселений. Растет и самосознание, которое воплощается в общественный труд людей по обустройству своей малой Родины.

Малое дело

Немаловажным событием итогов конкурсных процедур по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» стала экономия средств в 11 миллионов рублей. В результате чего появилась возможность провести ремонт переулка Урожайный в селе Ракитное и двух участков улиц - Центральной и Зеленой в селе Гаровка-1.

Качество этих дорог во время объезда в октябре 2017 года отметила представительная комиссия во главе с губернатором края Вячеславом Шпортом.

По словам главы Ракитненского поселения Нины Россохиной, президентский проект «Безопасные и качественные дороги» дает реальную возможность поднять уровень жизни людей за счет дорожной инфраструктуры. «Да что далеко ходить, вот в Гаровке-1 на улице Зеленой сроду асфальта не было. Как только строители ее заасфальтировали, так люди вечерами на нее гулять выходят, пацаны на велосипедах катаются, дети босиком бегают», - рассказывает Нина Россохина.

Вот какие чувства испытывают наши сельские жители при первом приближении к ним городской цивилизации. Стоит появиться хорошей дороге, так вокруг нее начинают пробиваться ростки достойной жизни. Главное - им нужно создать условия для роста. Ведь это жизнь и судьбы живущих в поселениях людей.

Эдуард Попов, Анатолий Филиппов

Цифры и факты:

Программа Хабаровского муниципального района «Повышение качества дорожной инфраструктуры Хабаровского муниципального района и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Хабаровском муниципальном районе»:

2016 год - всего освоено 27,5 миллиона рублей, из них 21 миллион – бюджет района.

2017 год - всего освоено 87 миллионов рублей, из них 28,6 миллиона – бюджет района.

2018 год - запланировано 142,5 миллиона рублей, из них 25,6 миллиона – бюджет района и дополнительно 7 миллионов из бюджетов поселений.

В Ракитненском сельском поселении в 2018 году по проекту БКД планируется отремонтировать 8 улиц. Три в селе Ракитном, семь в селе Гаровка-1 (в том числе вторая очередь улицы Центральной, подъезд к селу Гаровка-2).

По информации администрации Хабаровского муниципального района, за счет бюджета района в 2017 году отремонтированы:

- автомобильная дорога «Подъезд к селу Воронежское-3» протяженностью 0,8 километра, стоимость работ 2 миллиона 350 тысяч 500 рублей,

- автомобильная дорога Сергеевка - Комплекс протяженностью 0,8 километра.

Фронт работ

Администрация района занимается вопросом по включению Мирненского, Мичуринского и Корсаковского сельских поселений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации.

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в крае к концу 2017 года завершен ремонт 58 километров автодорог на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Более 90% этих средств пойдут на объекты в краевой столице. Хабаровский район получил 64 миллиона рублей.